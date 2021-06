Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

"Năm sau, có lẽ em chẳng được mong ngày nghỉ hè như các bạn nữa", cô học trò Đặng Nguyễn Trúc Quỳnh, lớp 6A2, Trường THCS Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, rơm rớm nước mắt nói với chúng tôi, rồi vội nhìn theo những cánh phượng bẽ bàng rơi góc sân trường.

Em kể, nhà có 2 chị em, chị gái đang học đại học thì cũng phải rời giảng đường giữa chừng vì gia đình kiệt quệ từ khi mẹ phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.

6 năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Ngọc Hò (40 tuổi), đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Đến nay, người mẹ bất hạnh này mỗi tháng phải 4 lần truyền hóa chất với kinh phí lên đến 20 triệu đồng. Từ đó, gia đình khánh kiệt, không khí trong nhà trở nên u uất, cuộc sống bế tắc.

Những tài sản, ruộng đất, nhà cửa của gia đình cứ vậy "đội nón ra đi" theo những hóa đơn tiền thuốc, cuộc sống gia đình ngày càng khủng hoảng.

Năm 2020, gia đình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không lối thoát. Cả nhà phải dọn sang tá túc nhà hàng xóm ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Quý (Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang).

Anh Đặng Hiếu Danh, người đàn ông 43 tuổi làm nghề phụ hồ kể, tiền công mỗi ngày của anh cũng được gần 300 nghìn đồng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình chứ chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh ung thư đang ngốn tiền.

Anh Danh tâm sự, nhiều đêm anh không ngủ được, bất lực trước sự đau khổ của vợ con. Nếu vợ không bệnh, anh đi làm đều đặn thì cuộc sống cũng tạm đủ. Nhưng từ khi vợ bệnh, phải nghỉ làm đưa vợ đi bệnh viện hàng tuần nên gần như chẳng làm được gì cả.

Tài sản duy nhất gia đình anh còn lại là một công đất vườn nhưng bán chẳng ai mua. Người đàn ông nói chuyện với giọng nghẹn ngào, mắt thầm quầng và ánh nhìn u uất.

Anh Danh cho biết thêm, lúc đầu mới phát hiện vợ bị ung thư vú, anh chị giấu nhẹm tình trạng bệnh trong thời gian dài để mong các con yên tâm học tập. Thế nhưng cho đến khi phải phẫu thuật thì chị Hò cũng không giấu nổi được. Mặc dù vậy, anh chị vẫn động viên các con yên tâm học hành.

Chị Hò nước mắt lưng tròng kể tiếp, chi phí chữa bệnh hết hàng trăm triệu đồng, giờ nhà chẳng còn gì cả, nên vay tiền ngân hàng cũng không duyệt. Anh em họ hàng, bạn bè, chỗ nào hỏi vay tiền được anh chị cũng đã đến từng nhà gõ cửa. Giờ sắp đến ngày vào thuốc nhưng tiền chẳng còn nên đành ở nhà. 2 cô con gái, chắc có lẽ phải nghỉ học hết thôi.

Thầy Lê Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý cho biết, từ cấp I, cô học trò Trúc Quỳnh đã là học giỏi có tiếng. Qua các lần kiểm tra thì em đều đạt điểm tối đa, là học sinh nổi trội nhất khối 6.

Hoàn cảnh của Quỳnh rất là ngặt nghèo, chị gái Quỳnh trước đây cũng là học sinh của trường, cũng học giỏi, đang học đại học thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên phải nghỉ để đi làm.

Thầy Minh cho biết thêm, hoàn cảnh của Quỳnh rất khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ nhưng nguồn lực có hạn nên rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để giúp em tiếp tục đến trường. Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng thì có lẽ em Quỳnh cũng sẽ phải nghỉ học vì nhà không lo được.

Buổi học cuối cùng của năm kết thúc, cô bé như tủi thân chẳng kịp nói lời tạm biệt bạn bè, em chạy vội về nhà nấu cơm giúp mẹ, để ba an tâm đi làm. Đôi mắt cô bé sáng trong ngân ngấn lệ nhìn tôi nặng trĩu nỗi buồn.

