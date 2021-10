Nỗi khốn khổ của người phụ nữ sống đi ở nhờ, chồng chết không có chỗ thờ.

Nỗi khổ của những số phận không may mắn

Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1984, ở thôn 9, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), chồng vừa qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại chị và 2 con thơ dại bơ vơ không nơi nương tựa.

Đã hơn một tuần qua, nhưng chị Phượng vẫn chưa thể vực dậy sau nỗi đau mất chồng. Mỗi ngày trôi qua, nhìn 2 con thơ dại khóc thét gọi cha, chị Phượng chỉ biết ngậm ngùi trong đau đớn.

Chị kể, năm 2018, chị và chị là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1973) đến với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cả 2 vợ chồng đều là người khuyết tật, chị Phượng bị mất sức lao động do ảnh hưởng chất độc da cam, còn anh Phương bị cụt một chân.

"Do ảnh hưởng của chất độc da cam, tôi bị mất sức từ bé. Khi lớn lên, được người quen giới thiệu thì chúng tôi đến với nhau bởi sự đồng cảm từ hoàn cảnh của hai bên", chị Phượng tâm sự.

Kể từ đó, hai mảnh đời bất hạnh ghép vào nhau chung sống trong sự yêu thương và đùm bọc của bà con hàng xóm và người thân. Hằng ngày anh Phương đi làm giúp việc ở xưởng đóng gạch, chị Phượng trồng thêm rau mang ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với anh chị khi hai đứa con là cháu Nguyễn Văn Nam (hơn 2 tuổi) và cháu Nguyễn Anh Thư (8 tháng tuổi) lần lượt ra đời. Thế nhưng, hạnh phúc vừa như mới chớm nở thì nỗi đau lại ập đến với gia đình bé nhỏ ấy. Khi con gái thứ 2 vừa tròn 8 tháng tuổi thì anh Phương bất ngờ lâm bệnh.

Đầu năm 2021 vừa qua, anh Phương thường xuyên đau bụng và buồn nôn, khi đi bệnh viện khám thì anh chị như chết sững khi bác sĩ thông báo anh bị ung thư dạ dày, cần phẫu thuật gấp.

Đôi vợ chồng khuyết tật kiếm ăn từng ngày đã khó, nay thêm bệnh tật khiến anh chị như gục ngã. Thương chồng, để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị Phượng cầu cứu đến anh em họ hàng rồi vay mượn được hơn 100 triệu đồng đưa chồng đi phẫu thuật. Những tưởng rồi cơn bạo bệnh sẽ đi qua, nhưng ai ngờ, sau cuộc phẫu thuật không lâu, anh Phương đã ra đi mãi mãi.

"Vì bệnh tình quá nặng, sau cuộc phẫu thuật rồi về quê được gần 10 ngày thì chồng tôi đã không qua khỏi. Giờ thì tôi chẳng biết phải làm thế nào khi hai con đang còn nhỏ dại, sao số vợ chồng tôi lại khổ sở đến như vậy", chị Phượng nghẹn ngào.

Sống đi ở nhờ, chết không có chỗ thờ

Mấy ngày qua, kể từ khi anh Phương qua đời, mỗi khi chiều đến, cháu Nguyễn Văn Nam cứ chạy về phía bàn thờ rồi gào khóc hỏi "bố, bố đâu mẹ?".

Ôm hai con ngồi bần thần bên di ảnh chồng, chị Phượng như nấc lên từng tiếng: "Chúng nó nhớ bố lắm, nhất là thằng Nam. Bình thường mỗi khi đi làm về nó hay quấn quýt với bố. Mấy ngày qua không thấy bố nó cứ khóc thét lên".

Theo chị Phượng, sau khi lấy nhau vì không có tiền xây nhà nên anh chị phải đi ở nhờ nhà bà ngoại. Suốt 3 năm qua, anh chị luôn cố gắng dành dùm tiền để mơ ước có một ngày sẽ xây được một căn nhà nhỏ để ở.

Nhưng mơ ước nhỏ nhoi ấy của vợ chồng anh chị chưa thực hiện được thì đã vụt tắt. Đau đớn hơn, ngày anh Phương mất, chị Phượng vét toàn bộ số tiền trong nhà cũng chỉ được vài triệu đồng, mọi chi phí đám tang cho chồng một lần nữa lại nhờ vào anh em và bà con hàng xóm.

"Mấy năm nay vợ chồng con cái sống được cũng nhờ sự đùm bọc của gia đình nội ngoại. Hôm anh ấy mất thì còn hơn 2 triệu không đủ để mua cỗ quan tài. Thương cảm, các anh chị trong nhà đã phải vay mượn rồi làm mai táng cho chồng tôi", chị Phượng tâm sự.

Ngày đưa tang anh Phương, người dân và bà con hàng xóm không khỏi nghẹn ngào, xót thương cho số phận của anh. Vì em trai chưa có nhà ở, hôm làm đám tang, anh Nguyễn Văn Hoàn (anh trai anh Phương) phải dựng bàn thờ cho em tại nhà mình để bà con phúng viếng. Mấy mẹ con chị Phượng cũng về ở nhờ nhà anh chồng.

Nhắc về cậu em trai bất hạnh, anh Hoàn nghẹn ngào nói: "Nhà có 8 anh chị em thì Phương là đứa khổ nhất. Vì hoàn cảnh của anh em ai cũng khó khăn nên chỉ giúp đỡ em được phần nào. Cuối năm ngoái mấy anh em động viên vợ chồng chú cố gắng dành dụm rồi anh em thêm vào phụ giúp xây cái nhà để ở. Nhưng chưa thực hiện được thì em đã ra đi mất rồi. Là người anh tôi đau lắm".

Chứng kiến hoàn cảnh của vợ chồng chị Phượng, bà Nguyễn Thị Mễ (SN 1950, hàng xóm) tâm sự: "Tôi sống đến từng này tuổi nhưng chưa thấy ai khổ như gia đình cô Phượng. Hai vợ chồng khuyết tật đến với nhau để nương tựa vào nhau, giờ chú ấy ra đi để lại chị ấy với hai đứa con rồi chẳng biết sẽ sống sao trong tháng ngày tới".

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Phượng, anh Lê Ngọc Tứ - Trưởng thôn 9, xã Hoằng Hải, cho biết gia đình chị Phượng và anh Phương là trường hợp khuyết tật có hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở địa phương.

"Anh chị ấy thực sự bất hạnh. Hai vợ chồng khuyết tật đến với nhau chưa được bao lâu thì anh ấy ra đi, để lại hai con thơ dại cho chị gánh vác. Giờ một mình chị Phượng không còn khả năng lao động nên thời gian tới vô cùng khó khăn đối với mẹ con chị ấy. Thông qua báo Dân trí, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để mẹ con chị Phượng có được cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới", anh Tứ tâm sự.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4244: Chị Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Thôn 9, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 0946243111 (Nguyễn Văn Đại, cháu ruột của anh Phương)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269