Ung thư di căn, người phụ nữ nghèo kiệt quệ cầu xin sự giúp đỡ

Cuộc sống vốn đã nghèo khó của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ngụ ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) bỗng chốc rơi vào bi kịch khi chị phát hiện mắc ung thư vú ác tính.

Sau ca phẫu thuật tốn kém, căn bệnh lại di căn, đẩy người phụ nữ không chồng con này vào cảnh nợ nần chồng chất và tương lai mịt mờ.

Không chồng con, chị Lan sống cùng với anh chị em trong gia đình (Ảnh: Việt Hằng).

Hai năm trước, tin dữ ập đến khi chị Lan nhận kết quả chẩn đoán ung thư vú ác tính. Để giành giật sự sống, chị đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u với chi phí 80 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền tích cóp cả đời làm thuê làm mướn của chị, cộng thêm những khoản vay mượn từ người thân, hàng xóm mà đến nay vẫn chưa thể trả.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ còn nước còn tát, vay mượn để được sống. Nhưng số phận trớ trêu quá, mổ xong mới 5 ngày bác sĩ thông báo ung thư đã di căn xuống bụng rồi...", chị Lan nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc sụp đổ.

Với túi tiền cạn kiệt và gánh nặng nợ nần, chị Lan đành từ bỏ cơ hội phẫu thuật hay xạ trị tiếp theo. Hiện tại, chị chỉ có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc uống và tiêm theo đơn của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Mỗi tháng, chi phí thuốc men, đi lại thăm khám trở thành gánh nặng khổng lồ đối với gia đình chị.

Mọi sinh hoạt của chị Lan lúc bệnh tật đều dựa vào chị Giàu chăm sóc (Ảnh: Việt Hằng).

Sự bất hạnh của chị Lan không dừng lại ở đó. Gia đình chị còn mang gen di truyền căn bệnh tiểu đường từ người mẹ quá cố. Hiện tại, hầu hết các thành viên trong nhà, bao gồm chị gái Nguyễn Thị Giàu (SN 1971), em út Nguyễn Văn Trí (SN 1985) và cả đứa cháu gái nhỏ Nguyễn Thị Kim Yến (SN 2011) đều đang phải sống chung với căn bệnh này.

Chỗ dựa duy nhất của gia đình là anh Nguyễn Văn Tư (SN 1966), người anh thứ tư và là thành viên duy nhất không bị tiểu đường. Tuy nhiên, ở tuổi lục tuần, anh Tư cũng chỉ đi phụ hồ tại Đồng Nai với đồng lương bấp bênh.

Mỗi tháng, anh chắt bóp gửi về 500.000 đồng để lo tiền thuốc cho chị Lan, số tiền này còn không đủ một nửa chi phí thuốc men. Bữa ăn hàng ngày của cả nhà phần lớn phải cậy nhờ vào tình thương, sự đùm bọc của bà con lối xóm.

Phần ngực của chị Lan sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính (Ảnh: Việt Hằng).

Đáng thương nhất là em Nguyễn Thị Kim Yến, mới 15 tuổi đã phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Mang trong mình căn bệnh tiểu đường, gương mặt cô bé lúc nào cũng đượm buồn, tương lai mịt mờ.

Bà Phan Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng ấp Phụng Phụng, xác nhận gia đình chị Lan thuộc hộ đặc biệt khó khăn trong vùng.

"Gia đình chị Lan hồi trước sống vẫn ổn vì mọi người vẫn đi làm thuê làm mướn để bươn chải kiếm tiền sinh hoạt. Nhưng từ lúc chị Lan bệnh, tiền phẫu thuật rồi tiền thuốc duy trì hàng tháng khiến cho hoàn cảnh ngày một khó khăn. Rất mong qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ, để chị Lan có tiền đi điều trị, cuộc sống bớt cơ cực", bà Tuyền kêu gọi.