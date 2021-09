Những hình ảnh thay đổi số phận 3 bà cháu trong ngôi nhà hoang ở Tây Nguyên

Dân trí 3 bà cháu sống trong ngôi nhà hoang nơi góc chợ Thuận An, không địa chỉ, không hộ khẩu... đã òa khóc khi được bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ thay đổi số phận ở ngôi nhà mới khang trang.

Tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Báo Dân trí đã thay đổi số phận 3 bà cháu

Sau nhiều lần tạm hoãn do đại dịch Covid-19, sáng 31/8, đại diện chính quyền xã Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã tiến hành bàn giao đất và cùng với phóng viên Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới bà Nguyễn Thị Hải (trú thôn Thuận Hạnh) "Ngôi nhà Nhân ái" cùng số tiền hàng trăm triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm đóng góp cùng sự chung tay chính quyền địa phương.

Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021, có lẽ cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi về số phận của bà Hải cùng 2 đứa cháu là nhân vật trong bài viết: Thương cảnh ba bà cháu từ gánh bún trong ngôi nhà bỏ hoang đến góc chợ. Từ nay, 3 bà cháu bà Hải sẽ không còn phải sống lay lắt trong ngôi nhà hoang bên góc chợ nữa.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ gia đình bà Hải.

Khác với mọi hôm, hôm nay bà Hải không tất bật chuẩn bị gánh bún ra chợ bán để mưu sinh. Từ sáng sớm, tâm trạng của bà và hai đứa cháu ngoại, háo hức, chộn rộn khi biết tin mình được chuyển về ở trong ngôi nhà mới, khang trang từng là niềm mơ ước của ba bà cháu sau gần 10 năm lang bạt các góc chợ.

Ngày 31/8, là ngày 3 bà cháu bà Hải, từ người vô gia cư, không hộ khẩu, không địa chỉ ở, không cả giấy tờ tùy thân... Giờ 3 bà cháu bà Hải đã có "sổ đỏ", có nhà ở khang trang và quan trọng nhất bà đã có hộ khẩu, có giấy tùy thân, các cháu của bà cũng được đến trường.

Chiếc ti vi mới được các nhà hảo tâm trao tặng nhân dịp gia đình bà Hải về nhà mới.

Bà Nguyễn Thị Hải làm thủ tục gửi tiết kiệm từ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Sổ tiết kiệm sẽ để dành lo việc học tập của hai cháu ngoại bà Hải sau 18 tuổi.

Niềm vui của chị em trong căn nhà mới khang trang.

Những hình ảnh 3 bà cháu bà Hải trong ngôi nhà hoang bên góc chợ Thuận An, trước khi được bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ cùng sự chung tay của chính quyền địa phương:

Ngôi nhà hoang bên góc chợ Thuận An, trước kia là nơi tá túc của 3 bà cháu bà Hải.

Những đứa trẻ hồn nhiên bên góc chợ, bị mẹ bỏ rơi.

Nụ cười hồn nhiên của 2 đứa cháu như cứa thêm vào nỗi đau của bà ngoại.

Cuộc sống của 3 bà cháu trông chờ cả vào những gánh bún của bà trong góc chợ.

Cháu gái lớn thường xuyên giúp đỡ bà trong công việc hàng ngày.

Đối với bà Hải, có được một ngôi nhà trú nắng, che mưa cho các cháu là niềm mơ ước của bà bao năm nay.

Sau khi Báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh 3 bà cháu bà Hải sống nghèo khó trong ngôi nhà hoang bên góc chợ Thuận An, (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bạn đọc Báo Dân trí ở trong nước và nước ngoài cùng các mạnh thường quân đã giúp đỡ, ủng hộ 3 bà cháu số tiền 203.380.000 đồng thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí. Cùng với số tiền hơn 150 triệu đồng được các tổ chức, cá nhân quyên góp, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Hải mua được một mảnh đất và xây dựng căn nhà trị giá hơn 200 triệu đồng. Số tiền còn lại đã được lập thành sổ tiết kiệm, dành lo việc học cho 2 cháu ngoại của bà Hải. Như Dân trí đưa tin, bà Hải là người mẹ đơn thân, quê ở Quảng Bình. Đứa con gái duy nhất của bà lần lượt sinh ra hai người con rồi bỏ đi biệt tích, mặc cho bà nuôi nấng các cháu gần 10 năm nay. 3 bà cháu không có gì để bấu víu, hàng ngày chỉ sống nhờ gánh bún nhỏ mở bán bên góc chợ Thuận An. Thế nhưng, ở vùng đất biên giới khó khăn, hôm thì bán hết hàng, khi thì ế ẩm, 3 bà cháu sống đắp đổi qua ngày bằng những bữa no, bữa đói và tất cả phụ thuộc vào gánh bún rong của bà. Dù đã bước đến tuổi 60, bà Hải vẫn chẳng dám mơ đến mảnh đất nhỏ, đến mái nhà ấm cho riêng bà cháu. Xúc động khi được đón nhận tình cảm lớn lao của các nhà hảo tâm dành tặng, bà Nguyễn Thị Hải xúc động tâm sự: "cả đời tôi lang bạt khắp nơi rồi trở về mưu sinh ở tỉnh Đắk Nông này, không ngờ cũng có ngày được ở trong một căn nhà kiên cố, khang trang. Những tháng ngày qua, tình cảm của mọi người dành tặng khiến 3 bà cháu hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Giấc mơ cả đời trở thành hiện thực, không từ ngữ nào diễn tả được niềm vui của bà cháu tôi". Run run cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm, bà Hải cứ hỏi đi hỏi lại vì không tin số tiền ấy dành cho 2 người cháu của mình. Thế nhưng khi được mọi người nói rõ, cuốn sổ đứng tên bà Hải, người phụ nữ nghèo bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ. "Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến số tiền này. Từ người vô gia cư, bây giờ không chỉ có đất, có nhà, có sổ hộ khẩu... mà còn có cả sổ tiết kiệm, có lẽ cả đời này tôi không trả hết được ân nghĩa của mọi người. Tôi chỉ mong sao, các cháu học hành nên người để không phụ lòng mọi người, nhất là bạn đọc báo Dân trí đã dang tay giúp đỡ ba bà cháu tôi", bà Hải nghẹn ngào nói những lời tận đáy lòng. Chứng kiến buổi trao tặng quà nhân ái, ông Đào Minh Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An trân trọng gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ và những tình cảm quý báu của bạn đọc Báo Dân trí và các mạnh thường quân đối với gia đình bà Nguyễn Thị Hải. Ông Mạnh cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND xã sẽ cùng gia đình quản lý, bảo vệ tài sản đồng thời tiếp tục hỗ trợ gia đình hoàn thiện xong các hạng mục như sân, tường rào và lối đi lại.

Đặng Dương