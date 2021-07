Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

Men theo con đường bê tông nhỏ của xã Ea Mnang (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk), chúng tôi tìm đến căn nhà của chị Bế Thị Hoa (35 tuổi).

Bước vào nhà gỗ đơn sơ, dột nát, xung quanh tường nhà phải dùng vỏ bao phân bón vá chằng chịt khắp nơi. Con gái chị Hoa 9 tuổi đang hát ru cho em trai mới 13 tháng tuổi ngủ, cạnh bên là người mẹ bệnh tật nằm bất lực trên giường.

Anh Triệu Văn Chính (36 tuổi, chồng chị Hoa), tất tưởi chạy ra chạy vào, hết lo cho con lại đến chăm vợ. Khuôn mặt anh xanh xao, hốc hác đến đáng thương vì nhiều đêm liền mất ngủ. Anh buồn bã khi bệnh tật đổ ập xuống và nhanh chóng biến vợ của anh từ người khỏe mạnh thành người chỉ còn nằm bất động.

Anh kể, sau dịp Tết nguyên đán vừa qua, trên cơ thể chị Hoa bất ngờ có nổi những vết thương đỏ và bắt đầu lở loét, loang ra dần và mãi không dứt dù đã mua nhiều loại thuốc về uống.

Quá lo lắng, hai vợ chồng đành vay mượn ít tiền của bà con, hàng xóm đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng.

Vợ chồng anh ngày thường đi làm thuê khắp vùng kiếm miếng ăn qua ngày nuôi 2 con nhỏ. Bệnh tật đổ xuống, gia đình không còn bất cứ khoản tiền tiết kiệm nào để chữa trị, nên chị Hoa chỉ nằm viện một vài ngày rồi lại về nhà nằm uống thuốc cầm cự tạm.

Nhiều người khuyên anh nên đưa vợ đi TPHCM chữa trị nhưng anh lực bất tòng tâm, chua xót nhìn vợ tàn tạ đi mỗi ngày.

Thương vợ chồng anh, bố mẹ, họ hàng gom góp mỗi người ít tiền mua thuốc về uống. Nhưng với số tiền ít ỏi ấy, anh không thể đủ để tiếp tục đưa vợ đi chữa bệnh.

"Tôi muốn được đưa vợ đi TPHCM chữa trị nhưng gia đình tôi không còn gì để bấu víu còn hai đứa lại quá nhỏ", anh Chính thở dài buồn bã.

Căn bệnh quái ác khiến cơ thể chị Hoa gầy sọp, tứ chi teo tóp, trên người nhiều vết lở loét sâu hoắm, ứa mủ trắng đầy đau đớn. Chị không thể ngồi dậy, cả ngày chỉ nằm một chỗ, phó mặc tất cả cho người chồng chăm sóc.

Quay sang nhìn đứa con trai nhỏ đang ngủ trên võng, chị Hoa bất giác tràn nước mắt vì thương con. Chị mắc bệnh, con mới vài tháng tuổi đã phải cai sữa, rời xa vòng tay chăm sóc của mẹ, nhiều hôm khóc ngằn ngặt suốt đêm.

Đứa con gái 9 tuổi của chị phải thay mẹ pha sữa, chăm em và dỗ dành em mỗi khi em đòi sà vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về, ôm ấp như thuở mới sinh ra.

"Thằng bé nó muốn được mẹ ẵm lắm, cứ đòi mẹ suốt thôi mà mẹ thì sức khỏe lại cứ yếu nhanh đi như vậy thì không biết phải làm đây", bà Đàm Thị Bóng (mẹ chồng chị Hoa) than thở.

Bà Bóng kể thêm, bố mẹ của chị Hoa đều đã mất, đến khi lấy chồng cả hai bên đều rất khó khăn. Thương vợ chồng con trai, bà cho dựng tạm căn nhà gỗ nhỏ để có chốn chui ra, chui vào.

"Vợ chồng nó chăm chỉ làm thuê làm mướn mà cứ khó khăn mãi, vẫn còn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã. Ngay cả chiếc xe đi làm cũng không có, bố mẹ cũng cho tạm chiếc xe rách mà đi tạm", vừa nói bà Bóng vừa giơ tay chỉ vào chiếc xe máy cà tàng dựng bên góc nhà.

Nhìn con dâu nằm một chỗ, các cháu nhỏ nheo nhóc, con trai thì đi làm thuê bữa được bữa nghỉ gia đình kiệt quệ, khó khăn chồng chất, bà Bóng nức nở: "Giá như cái Hoa được đi chữa bệnh, giá như gia đình tôi khá giả một tí để hỗ trợ con cái chữa bệnh để bớt khổ sở".

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Mnang cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hoa, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần nhỏ giúp gia đình. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế nên chưa thể giúp được chị đi chữa trị bệnh lâu dài.

"Chính quyền địa phương mong muốn các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ chị Hoa, để chị được điều trị bệnh và là điểm tựa cho chồng và hai con nhỏ", ông Mẫn chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

