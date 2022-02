Nhói lòng anh mù, câm, điếc chăm em tâm thần lay lắt trong căn nhà sắp sập

"Hoàn cảnh nhà chú Đức ở đây ai cũng thương cảm, bao nhiêu năm qua nghèo đói vẫn nghèo đói, đến miếng cơm manh áo bà con cũng phải quyên góp ủng hộ cho gia đình. Chú Đức bị câm điếc bẩm sinh, và mù 2 mắt. Nhưng hiện chú vẫn phải chăm sóc cô em gái mắc bệnh tâm, thật tội…!" , đó là đôi lời chia sẻ của chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang khi dẫn chúng tôi tới thăm ông Đức.

Căn nhà cũ nát, rộng chừng 20 mét vuông là nơi trú ngụ của 2 anh em ông Giáp Văn Đức, Giáp Thị Luyện (ở thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Tường nhà rêu mốc loang lổ, nhiều vết nứt sâu…, tưởng chừng chỉ cần 1 lốc nhỏ thôi là căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào.

Nhìn quanh căn nhà trống hoác, chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường cũ nát ọp ẹp. Ông Đức ngồi thu 2 chân trên chiếc giường ở giữa nhà. Dù không nghe, không nhìn thấy gì, nhưng dường như người đàn ông tật nguyền này cảm nhận được có người đến thăm 2 anh em ông. Đôi mắt ông ầng ậc nước, ông Đức chỉ tay về phía góc nhà, nơi người em gái ruột của ông (chị Giáp Thị Luyện ,44 tuổi) đang cười nói vô hồn giữa một đống chăn chiếu bừa bộn, cáu bẩn.

Từ ngoài chạy vào, bà Ngô Thị Minh là chị dâu cả của ông Đức cho biết: Cách đây 1 tháng chị Luyện bỏ đi lang thang, ông Đức chống gậy đi tìm không may bị ngã phải nằm liệt giường, mới gượng dậy được vài hôm. Nhà nghèo, lại neo người nên trước đây ông Đức phải tự làm hết mọi việc phục vụ bản thân và chăm sóc em gái. Từ hôm ông bị ngã, bà Minh cùng các anh em cắt cử nhau thi thoảng chạy qua chạy lại giúp đỡ ông.

Bà Minh chia sẻ, ông Đức bị câm điếc bẩm sinh trước ông vẫn có thể đi làm thuê làm mướn kiếm sống, nhưng hơn mười năm trước đôi mắt của ông bỗng dưng mờ dần rồi mù hẳn, khiến ông không thể đi làm được nữa. Chị Luyện bị tâm thần từ nhỏ, suốt ngày chỉ cười nói một mình, nếu không có ai trông chừng là lại bỏ nhà đi lang thang.

Từ ngày bố mất, ông Đức cùng em gái sống cùng mẹ. 3 mẹ con rau cháo đùm bọc nhau qua ngày. Đầu năm 2021, bà cụ đi theo ông, nhà chỉ còn 2 anh em, người đàn ông mù và câm điếc bẩm sinh trở thành trụ cột gia đình. 2 anh em ruột bất hạnh nương tựa vào nhau lay lắt sống qua ngày.

"Nghĩ cũng tội, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, bởi anh em chúng tôi cũng nghèo nên không đỡ đần được cô chú ấy là bao. May Tết vừa rồi cán bộ địa phương có tới tặng quà cùng đồng bánh chưng, nên cô chú ấy cũng đỡ tủi thân", bà Minh bùi ngùi cho biết.

Theo bà Minh, căn nhà ông Đức đang ở được xây đã 33 năm, hồi đó ông cụ (bố ông Đức) còn sống đã cùng các con đóng gạch rồi dựng lên. Tường nhà xây không có xi măng, theo năm tháng đã xuống cấp trầm trọng, từng mảng tường nứt vỡ, phần mái đã hư hỏng nặng. Những hôm mưa giông, 2 anh em ông Đức lại dắt nhau qua hàng xóm trú nhờ.

"Chú Đức mù, lại câm điếc ở trong ngôi nhà nát ấy, chúng tôi rất lo lắng nhất là lại sắp vào mùa mưa giông. Nhưng thực sự để sửa lại nhà cho chú ấy, chúng tôi cũng chưa biết tìm ở nguồn nào. Không nói được, nhưng có lẽ chú ấy hiểu hoàn cảnh của mình, nên cứ ai hỏi là chú ấy chỉ ứa nước mắt thôi… ", chị Giáp Thị Hiền ái ngại nói.

Cùng chung cảm xúc với chị Hiền, bà Hà Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Xá chia sẻ: "2 anh em ông Đức là nạn nhân chất độc da cam. Hoàn cảnh gia đình ông Đức là đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo và chưa biết bao giờ mới thoát được nghèo. Bản thân ông Đức bị mù, câm, điếc chăm sóc em gái mắc bệnh tâm thần. Là đại diện chính quyền địa phương, điều chúng tôi trăn trở nhất hiện nay là vấn đề sửa nhà cho anh em ông ấy. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh em ông Đức vơi bớt khó khăn… ".

