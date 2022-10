Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu?

Đinh Văn Kiều năm nay 9 tuổi. Nhà cậu có 6 người, ngoài bố mẹ, còn 3 em nhỏ. Ngôi nhà lợp tôn sơ sài nằm tít trong một góc núi ở xã Sơn Màu (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Quê của Kiều ai cũng nghèo, nhà cậu thuộc diện nghèo nhất xã. Không có việc làm, ruộng vườn lại ít, bố của cậu phải theo người làng vào Bình Định làm thuê. Nhà chỉ còn mấy mẹ con quây quần bên nhau.

Trước bão số 4 (bão Noru), chính quyền địa phương yêu cầu cả gia đình di dời đến nơi an toàn. Bão tan, Kiều cùng mẹ về nhà trong cơn mưa tối trời. Ở nơi từng là nhà chỉ còn là đống đổ nát. Nhà sập, tài sản hư hỏng, quần áo, sách vở của Kiều và các em ướt đẫm.

Mất nhà, Kiều và mẹ cùng các em đến ở nhờ nhà bà. Mấy ngày liền, cứ tan học là Kiều chạy về ngôi nhà cũ lục lọi những gì còn sót lại. Cậu tìm được những cuốn sách nhăn nheo, vài món đồ chơi không còn lành lặn.

"Hôm bão, cháu không ở nhà, gió lớn lắm. Lúc về thì thấy nhà sập rồi. Sau này mấy anh em cháu biết ở đâu?", Kiều nói.

Chị Đinh Thị Sân (27 tuổi) lặng lẽ nhìn con lục lọi trong đống đổ nát. Như bao cô gái ở vùng cao này, chị Sân lấy chồng, sinh con từ khá sớm. Cả 2 vợ chồng làm thuê suốt năm cũng chỉ đủ trang trải qua ngày.

Nghèo nên nơi được gọi là nhà thực ra khá tạm bợ. Chỉ vài khúc gỗ rừng làm cột, làm kèo rồi dùng tôn che chắn. Dù vậy, đó vẫn là nơi êm ấm của 6 người trong gia đình chị Sân. Còn bây giờ, bão giật sập nhà, họ không còn nơi để về.

Ở làng việc ít, ngày có ngày không, chồng chị quyết định vào Bình Định làm nghề khai thác gỗ keo thuê nuôi con. Chị Sân kể thời gian này thường mưa, công việc ít, chẳng có tiền. Vậy nên biết nhà sập mà chồng chị cũng chưa thể về.

"Mưa miết nên làm không có tiền, chắc ráng làm ít bữa rồi về. Mà về thì cũng giải quyết được gì đâu. Làm gì có tiền mà dựng nhà", chị Sân nói.

Ông Đinh Thế Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Màu cho biết, gia đình chị Sân thuộc diện hộ nghèo của xã. Bão số 4 ảnh hưởng đến Quảng Ngãi làm căn nhà của gia đình chị Sân hư hỏng hoàn toàn. Rất may, chính quyền đã yêu cầu các gia đình rời nhà đi tránh bão nên không có thiệt hại về người.

"Đây là gia đình hộ nghèo của xã, vợ chồng công việc đều bấp bênh, nhà lại có 4 cháu nhỏ. Bão làm sập nhà nên gia đình này đã khổ nay lại khổ hơn", ông Nguyên chia sẻ.

Theo ông Nguyên, sau bão, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chị Sân lương thực, nhu yếu phẩm để sinh hoạt tại nơi ở nhờ. Xã Sơn Màu là địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội hết sức khó khăn. Do đó, địa phương mong muốn những cá nhân, tổ chức hảo tâm chung tay hỗ trợ người nghèo để họ ổn định cuộc sống.

