Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên

Đến bon (cách gọi thôn, buôn của người bản địa - PV) Đắk Huýt, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), hỏi thăm ông Nguyễn Trường Thi, có lẽ không ai lạ lẫm với người đàn ông này.

Năm nay 60 tuổi, trong tay ông Thi không có một tài sản gì đáng giá ngoài ngôi nhà ván chắp vá với 4 trụ nhà là 4 gốc điều đã gần 20 năm tuổi.

Ông Thi ngày ngày rong ruổi khắp xã để nhặt ve chai, phế liệu. Người dân trong xã thương tình, thi thoảng góp nhặt ít ve chai hoặc cho nắm rau, con cá như cách san sẻ những vất vả, thiếu thốn của người đàn ông đã ở tuổi xế chiều.

Chan vội ít nước lã vào chén cơm nguội để lót dạ trước khi đi làm, ông Thi tâm sự ông quê gốc ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Cách đây 35 năm, ông rời quê, một mình vào tỉnh Bình Phước làm thuê cho các đồn điền cao su và vườn điều của người dân địa phương.

Năm 2008, sau nhiều năm đi lang bạt, ông Thi gom góp được ít tiền rồi đến bon Đắk Huýt mua hơn một sào đất để định cư. Tuy nhiên, gần 15 năm nay, do vẫn chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tài sản duy nhất này cũng chưa được đứng tên ông Thi.

Cuộc sống dần ổn định, ông Thi tính đến chuyện lập gia đình. Nhưng số phận hẩm hiu, sau 3 năm về chung sống, người phụ nữ "tưởng chừng đã là vợ" rời bỏ người đàn ông này để đi tìm bến đỗ mới. Không vợ con, người đàn ông gốc Hà Nội lại trở về với cảnh lầm lũi một mình trong căn nhà lụp xụp.

Buồn chán khi không có người thân thích bên cạnh, kết hợp chứng bệnh mất ngủ kéo dài, sức khỏe của ông Thi ngày càng suy kiệt dẫn đến ốm đau liên miên. Công việc làm thuê thường ngày cũng vì thế ít dần rồi không còn ai thuê mướn.

"Mỗi đêm, tôi chỉ ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, trằn trọc từ tối tới tờ mờ sáng mới chợp mắt lại được. Cũng vì thế mà đi làm được một lúc lại phải ngồi nghỉ mệt, thành ra không được năng suất như người khác. Thấy tôi mất ngủ lâu ngày, làm việc chậm chạp nên họ không thuê nữa", ông Thi kể lại.

Để mưu sinh, hơn 2 năm nay, ông Thi chuyển sang nghề nhặt ve chai, cộng với mót khoai khi vào vụ, được đồng nào hay đồng ấy. Mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000 đồng đủ để mua gạo muối. Nhưng hôm nào trời mưa hoặc sức khỏe yếu, coi như hôm đó phải nhịn ăn.

Chia sẻ về cuộc sống đơn độc của mình, ông Thi nói: "Tôi đi làm xa nên lúc nào cũng mang sẵn gạo, muối trên xe. Đến trưa, nếu không về nhà được thì sẽ nhặt củi, nấu cơm ngay bên đường. Vất vả nhưng càng ngày càng khó kiếm ăn, có hôm đi từ sáng tới tận chiều muộn cũng không đủ tiền đổ xăng xe".

Hiện tại ngôi nhà với nhiều lớp chắp vá của ông Thi đang dựng nhờ trên đất nhà hàng xóm. Gọi là nhà nhưng xung quanh cũng không có chỗ nào kín kẽ, đủ để che chắn mưa gió. Thậm chí, cột nhà còn được tận dụng từ 4 gốc điều tươi nên căn nhà có nguy cơ đổ sập do đã xuống cấp trầm trọng.

Đưa mắt đảo quanh nơi ở của mình, người đàn ông 60 tuổi chỉ có một mong mỏi lớn nhất, rằng một ngày nào đó ông sẽ có tiền để xây dựng căn nhà mới hoặc chí ít là có tiền mua thêm mấy tấm tôn lành lặn, lợp lại mái nhà trước khi không còn đủ sức đi nhặt ve chai.

"Mấy năm nay, cứ đến mùa mưa là tôi lại nhờ anh em hàng xóm đến lợp lại mái. Nhưng tôn cũ, chủ yếu là xin lại người ta trong lúc đi làm nên chỉ được mấy trận mưa là lại dột. Có hôm, trời mưa lớn nước chảy ướt hết cả nhà, chỉ còn mỗi chỗ nằm ngủ là khô ráo. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của đời tôi là có một nơi che nắng, che mưa để về già còn có chốn nương thân", ông Thi rơm rớm nước mắt, nói về mong mỏi nhiều năm nay của mình.

Thông tin thêm về trường hợp của ông Nguyễn Trường Thi, lãnh đạo UBND xã Quảng Trực cho biết ông Thi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thân thích tại địa phương. Trước đây, ông Thi có mua của người dân địa phương một mảnh đất nhỏ, với ý định sẽ dựng nhà. Tuy nhiên, do đất này đang được nhà nước quản lý nên chưa thể cấp chứng nhận quyền sử dụng cho ông Thi.

Trước cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của ông Nguyễn Trường Thi, chính quyền địa phương cũng rất mong mỏi các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ ông Thi có một khoản tiền nhỏ để sửa sang lại căn nhà đang tạm bợ hiện tại.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4523 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Trường Thi

Địa chỉ: bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Hoặc chị Nguyễn Thủy Linh, Hội trưởng Hội phụ nữ xã Quảng Trực (đã được ông Thi ủy quyền)

Số điện thoại: 0328.478.066

