Người phụ nữ tận cùng của sự bất hạnh!

Chị Bùi Thị Dinh, (34 tuổi, ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), dáng vẻ tiều tụy, xơ xác, gương mặt vốn xinh đẹp giờ tái xanh, phù nề. Đó là hình ảnh đầu tiên của người phụ nữ bất hạnh này mà tôi gặp tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, (Hà Nội).

Chị Dinh nghẹn ngào kể, căn bệnh ung thư phổi ở giai đoạn rất nặng hành hạ chị đã nhiều năm nay. Ngay cả bản thân chị cũng không biết mình còn ở trên đời này được bao lâu nữa.

Chị bảo: số phận em như vậy, cố gắng sống đến hơi thở cuối cùng để còn được ở bên các con. Chị sợ, khi chị không còn nữa, không biết các con sẽ sống ra sao?

Chị Dinh bùi ngùi tâm sự, tuổi thơ của chị đã chẳng có được tình thương của mẹ. Nỗi bất hạnh như nhân lên gấp bội, năm chị 14 tuổi thì người cha cũng bỏ chị ra đi sau thời gian lâm bệnh.

Kể từ đó chị lớn lên trong tình thương, sự đùm bọc của họ hàng và bà con chòm xóm.

Năm 21 tuổi, chị về làm dâu ở huyện Thái Thụy, Thái Bình, sau thời gian bén duyên với chàng trai quê hương "chị hai năm tấn". Một năm sau ngày cưới, năm 2008, bé Phạm Anh Khoa ra đời.

Cũng kể từ đó, những tháng ngày bất hạnh bám riết lấy số phận chị. Chị Dinh kể, chồng chị lao vào con đường nghiện ngập và rồi hôn nhân đổ vỡ sau 3 năm chung sống.

Năm 2014, chị cùng cậu con trai 6 tuổi lên Hà Nội thuê nhà, rồi tìm việc làm. Chị cố gắng làm lụng, những mong dành tất cả những gì tốt nhất cho đứa con. Nhưng một lần nữa, tai họa lại giáng xuống người phụ nữ này, đẩy chị đến tột cùng của sự bất hạnh. Giữa năm 2017, chị Dinh thấy tức ngực, khó thở, sụt cân, đi khám thì kết quả cho biết chị mắc ung thư phổi.

Chị Dinh nói, lúc biết tin mình mắc bệnh ung thư, chị suy sụp không muốn sống nữa. Nhưng nghĩ đến con trai, chị lại cố gắng vượt lên. Tìm mọi cách vay mượn, chị Dinh nhập viện chữa trị. Căn bệnh ung thư quái ác chị mắc phải đã đến giai đoạn nặng, phải dùng đến những loại thuốc đặc trị giá thành đắt đỏ, các khoản nợ cứ tăng dần lên qua những ngày chị nằm viện.

Rồi đến lúc chị không thể xoay xở ra tiền để đến viện, chị trở về nhà ôm những cơn đau giằng xé. Tử thần rình rập, không có nhà cửa, mẹ con chị Dinh được một người bà con cho ở nhờ trong một căn phòng nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Dù còn chút hy vọng, chị Dinh vẫn cố gắng gượng để sống, hàng ngày, chị bán các món hàng lặt vặt như bình hoa, đồ sứ… bằng hình thức online. Với hy vọng khi nào có tiền thì đến bệnh viện tiếp tục níu kéo sự sống và chị cũng không muốn đứa con đang học lớp 8 phải gián đoạn việc học hành.

"Lâm vào cảnh này rồi, thú thực em cũng không mơ lại được đến bệnh viện. Ngày nào còn được nhìn mặt con, được thấy con đến trường là em mãn nguyện rồi. Thương hoàn cảnh của em nên nhiều người mua hàng giúp mẹ con em sống qua ngày. Sách vở, quần áo của con em cũng được thầy cô và các nhà hảo tâm giúp đỡ", chị Dinh xúc động tâm sự.

Xót thương hoàn cảnh mẹ con chị Dinh, tháng 6 vừa qua, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, đã kết nối chị Dinh với một nhà hảo tâm để hỗ trợ chị đến viện. Nhưng lúc này căn bệnh đã di căn khắp người, khiến cho việc chữa trị của chị Dinh gặp rất nhiều khó khăn với chi phí vô cùng tốn kém.

Theo chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ Phòng Công tác xã hội, chị Dinh mắc ung thư phổi từ năm 2017, hiện đã di căn não, thận… Thực sự đây là một ca rất nặng, nặng. Vì thế, chị Dinh đang phải sử dụng thuốc miễn dịch với chi phí lên tới 60 triệu đồng/ lần. Hiện chưa đánh giá được chị Dinh sẽ phải điều trị bao lâu.

"Một người bình thường mắc căn bệnh hiểm nghèo cũng đã quá kiệt quệ, chị Dinh lại là một bà mẹ đơn thân không nơi nương tựa càng khó khăn hơn gấp bội. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị vơi bớt khó khăn, giúp chị có cơ hội được sống để làm chỗ dựa cho con trai", chị Hằng nói.

