Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con

Giữa tháng 9, phóng viên Dân trí nhận được lời cầu cứu của đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức (TPHCM) cho một hoàn cảnh thương tâm. Đó là trường hợp của chị Huỳnh Thị Kim Tiền (sinh năm 1973, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Bị xe tông nguy kịch ngay trước sân phòng khám

Theo lời kể, ngày 10/8, chị Tiền đưa anh trai đi kiểm tra sức khỏe ở một phòng khám tại huyện Nhơn Trạch. Trong lúc chờ đợi, chị cùng con trai đứng ngoài sân phòng khám. Thời điểm đó, một ô tô từ đằng sau lao nhanh đến, tông thẳng vào người chị.

Cú va chạm mạnh khiến chị Tiền va đập xuống đất và lộn nhào nhiều vòng, phải chuyển ngay vào phòng khám cấp cứu. Do tình trạng rất nặng, nạn nhân được chuyển khẩn lên tuyến trên.

"Sau cú tông, tôi rất đau và không thể cử động. Khi được đưa vào viện, nhìn thấy phần bụng dưới và hai chân sưng phù rất to, tôi hoảng quá chỉ biết khóc. Tôi lo sau này nếu tàn tật không làm việc được, biết đào đâu ra tiền mà nuôi con", chị Tiền nói.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thái, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân nhập viện với bệnh cảnh chấn thương vùng bụng chậu sau tai nạn giao thông.

Sau khi kiểm tra và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định bị gãy xương chậu 2 bên, trật và gãy xương mu, đồng thời bị tràn khí màng phổi nặng. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân có diễn tiến xấu vì máu cứ chảy liên tục. E-kip điều trị phải mổ gấp để cố định vùng xương chậu và cầm máu cho bệnh nhân.

Theo quan sát của phóng viên, chị Tiền có rất nhiều vết thương từ thắt lưng trở xuống. Tay và chân chằng chịt những vết bầm, vùng xương chậu và chân trái còn băng bó.

Bác sĩ Thái cho hay, tính từ ngày nhập viện đến nay, bệnh nhân đã phải truyền đến hơn 15 đơn vị máu. Sau ca mổ để cứu mạng, người phụ nữ tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương để mong phục hồi sinh hoạt sau này.

Vì không có bảo hiểm y tế, tiền viện phí của bệnh nhân đến nay đã hơn 150 triệu đồng. Phía gây tai nạn có bồi thường một phần chi phí, còn lại, bệnh viện vẫn đang trong tinh thần "cứu người trước, tiền bạc tính sau".

Mong ước vợ sớm về với 4 con

Suốt hơn một tháng nằm viện, cơn đau nhức toàn thân khiến chưa ngày nào chị Tiền có được giấc ngủ ngon. Những khi thấy vợ quằn quại, bật khóc vì quá đau, anh Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1974) chỉ biết ngồi bóp tay, chân, động viên chị Tiền cố gắng vượt qua.

Anh kể, hơn 10 năm trước, sau khi người chồng đầu tiên bệnh nặng và qua đời, một mình chị Tiền phải đi làm phụ hồ, gồng gánh nuôi ba đứa con. Cũng tại công trình, định mệnh đã cho chị Tiền và anh Quang gặp nhau.

"Tôi cũng từng một lần đổ vỡ và chịu cảnh gà trống nuôi con, nên đồng cảm cảnh ngộ của cô ấy. Khi đến nhà chơi, tôi càng thấy thương thêm mấy mẹ con. Tôi muốn về sống chung, chia sẻ phần nào khổ cực, cùng nhau nuôi tụi nhỏ khôn lớn", anh Quang kể.

Khi anh Quang ngỏ lời và được chị Tiền đồng ý, hai người đã về chung nhà, san sẻ khó khăn cùng nhau. Ít năm sau, họ cũng có một đứa con chung, hiện đang học lớp 1.

Từ lúc sinh con trai út, chị Tiền ở nhà trông con, quán xuyến việc nội trợ. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà dồn hết vào đồng lương phụ hồ của anh Quang.

Cứ tưởng gia đình dù khó nghèo nhưng luôn sống trong hạnh phúc, nào ngờ tai ương lại ập đến với họ.

Nghe bác sĩ nhắc đến tiền viện phí, gương mặt anh Quang lộ rõ lo lắng. Anh tâm sự, lương phụ hồ chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng, trang trải tiền ăn lúc bình thường đã phải dè sẻn lắm mới đủ. Căn nhà hiện tại gia đình đang ở cũng là nhà tình thương.

Ngày vợ gặp nạn, người chồng đã nghỉ việc để vào viện chăm sóc. Do nghèo khó, không có tài sản nên không ai dám cho mượn tiền. Họ cầm cự những ngày qua nhờ tiền đóng góp ít ỏi của con cháu.

Khi phóng viên hỏi về mong ước, chị Tiền chia sẻ trong nước mắt: "Tôi chỉ mong mau khỏe về nhà chăm sóc con nhỏ, để bớt phần nào gánh nặng tiền bạc cho chồng, nằm viện nhiều tiền quá rồi".

Ngồi bên cạnh vợ, người chồng cũng sụt sùi: "Gia đình tôi hiện không thể nào chi trả được số tiền viện phí quá lớn. Mong quý mạnh thường quân giúp đỡ vợ tôi vượt qua cơn nguy khốn này để về với các con, tôi mang ơn rất nhiều". Nói rồi, anh Quang đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn sang vợ.

Theo các bác sĩ, thời gian tới chị Tiền phải bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng kéo dài, cần rất nhiều chi phí. Thương hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, ê-kíp điều trị cố gắng hết sức để làm sao cho chị Tiền có thể sớm tự sinh hoạt. Nhưng do tổn thương phức tạp ở vùng xương chậu hai bên, người phụ nữ khó có thể lao động bình thường như trước.

