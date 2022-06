Người phụ nữ cô đơn bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt nửa thế kỷ

Mắt trái bị khối u thần kinh ngoại biên đè nén, trên người mọc vô số u sần to nhỏ như "da cóc", khiến người phụ nữ 54 tuổi khi nào cũng cúi mặt, chưa một lần tự tin nhìn người đối diện. Người phụ nữ đó là bà Võ Thị Rớt (trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Bà Rớt ốm nhom, khuôn mặt u buồn, dáng đi lom khom, chậm chạp dù mới 54 tuổi, có lẽ bệnh tật và sự cô đơn khiến bà già nhanh đến vậy.

Tâm sự về cuộc đời mình, bà Rớt chia sẻ từ lúc chào đời, bà đã mắc chứng u thần kinh ngoại biên. Khi còn nhỏ, các khối u li ti và cơ thể lớn lên thì các khối u này cũng lớn theo, kết quả là từ nhỏ đến lớn bà đã phẫu thuật 4 lần khối u ở trên mắt trái để có thể nhìn thấy bình thường, nhưng chỉ được một thời gian khối u lại phát triển mạnh hơn.

Ngoài trên mắt, khắp người bà Rớt đâu đâu cũng là các u sần lớn nhỏ, người trong làng hay gọi bà Rớt có làn da như "da cóc". Những ngày nắng nóng, các khối u trên lưng có khi sưng to hơn quả trứng gà khiến việc nằm ngủ với bà cũng khó khăn, thế là bà phải tốn chi phí tiểu phẫu nạo hút.

"Căn bệnh không khiến người ta chết đi, nhưng giày vò người ta cả đời" - bà Rớt rơi nước mắt khi nói về căn bệnh mình mắc phải.

Chính vì căn bệnh này, bà Rớt chưa một lần được yêu, được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Ngày nhỏ bà sống cùng cha mẹ, khi đến tuổi 20, tự đi kiếm cơm nuôi bản thân bằng nghề rửa chén, phục vụ, giúp việc… cho đến nay.

Làm được đồng nào, bà cũng dành dụm gửi về chăm sóc bố mẹ. Những ngày rảnh rỗi được nghỉ, người để bà rút bầu tâm sự cũng chỉ có bố mẹ, nhưng cách đây hơn 5 năm, ông bà đều lần lượt qua đời, ngôi nhà của cha mẹ cũng để lại cho người anh trai sinh sống.

"Sau khi bố mẹ mất, tôi không biết nói chuyện cùng ai, hết giờ làm lại lầm lũi với tấm thân bệnh tật" - bà Rớt chua xót nói.

Đau lòng hơn, mới đây, anh trai bà Rớt cũng qua đời, ngôi nhà chung lại để cho cháu. Từ đó, bà Rớt thực sự không còn nơi để sống những ngày cuối đời.

"Anh trai mất, giờ các cháu về nhà của cha mẹ tôi để ở, thân tôi thì mang bệnh tật lạ, khiến nhiều người ái ngại nên không dám về sống cùng cháu. Giờ tuổi đã cao, sức yếu nên chủ nhà cũng thông báo cho tôi nghỉ việc. Những ngày cuối đời, tôi chỉ mong được hỗ trợ ít nhiều để cất ngôi nhà nhỏ sống tạm qua ngày" - bà Rớt tâm sự.

Ông Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Tây - cho biết hoàn cảnh bà Rớt hiện cha mẹ đã mất, không chồng con, thuộc diện neo đơn không có nhà cửa. Bà Rớt bị khuyết tật một mắt, trên thân thể có nhiều u sần thường xuyên tốn tiền thăm khám, chữa trị.

"Bà Rớt hiện có hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật lại neo đơn. Mong mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ để bà Rớt có ngôi nhà nhỏ sinh sống" - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Tây nói.

