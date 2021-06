Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

Chị Võ Thị Kiều (ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) - người phụ nữ có đôi chân "tí hon" năm nay 41 tuổi, từ khi sinh ra, chân chị đã vậy, đến bây giờ đôi chân ấy cũng chỉ dài chừng 50 cm.

Phần trên cơ thể như người bình thường nhưng vì sở hữu đôi chân "tí hon" nên mỗi lần chị di chuyển là hết sức khó khăn. Vì vậy chị cũng chẳng đi đâu xa được.

Gia đình cha mẹ chị Kiều rất nghèo, không có nhà cửa ruộng đất. Mẹ ốm nằm liệt giường đã nhiều năm, em trai thất nghiệp và mù một bên mắt còn chị thì bị tật đôi chân từ nhỏ.

Cả gia đình sống nhờ trên đất người ta, mấy năm trước thì được một đơn vị xây cho một căn nhà nhỏ để trú mưa, trú nắng. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đôi chân "tí hon" của chị và những đồng trợ cấp xã hội.

10 năm trước, chị cưới một người đàn ông quê ở Kiên Giang, vợ chồng chị sinh con gái đầu lòng là Võ Ngọc Cẩm Ly (nay 9 tuổi) và con trai thứ hai là Võ Minh Lâm (nay 7 tuổi).

Những tưởng cuộc đời chị sẽ có được một chỗ dựa, bớt đi phần nào cơ cực, nhưng nào ngờ khi con trai còn chưa biết nói thì chị bị người chồng phụ bạc bỏ đi biệt tích. 3 mẹ con chị không biết nương nhờ vào ai, chị ngậm ngùi ôm 2 con nhỏ quay về nương nhờ người cha già khốn khổ.

Để có cái ăn, ngày ngày dù nắng hay mưa thì chị Kiều vẫn lết ra quốc lộ 57 cách nhà chừng 500m để bán vé số kiếm dăm chục một trăm ngàn.

Ngoài ra, mỗi tháng mẹ con chị cũng được Nhà nước và các Quỹ thiện tâm hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với gia đình bệnh tật, rồi chi phí ăn uống, thuốc thang nên bao năm qua cuộc sống mẹ con chị vẫn ăn bữa nay lo bữa mai.

Đáng buồn hơn, hai đứa con càng lớn thì đôi chân lại càng giống như chân mẹ. "Hai chân chị em nó hình vòng tròn vậy nè, đi cứ lắc qua lắc lại không di chuyển được", chị Kiều vừa nói vừa vòng 2 cánh tay thành cánh cung và lúc lắc để mô tả bước đi của những đứa con.

Túp lều chật chội, nhưng mẹ con chị Kiều cũng chẳng dùng hết diện tích, vì gần như 3 người chỉ sinh hoạt trên chiếc giường rộng khoảng 3m2. Đồ đạc cũng để luôn trên giường để tiện sử dụng, nếu để xa hơn thì lại không ai với tới. Vì vậy, chiếc tủ quần áo được mọi người tặng, mẹ con chị cũng bỏ không.

Vừa qua, một nhóm nhà hảo tâm đã giúp đỡ tiền viện phí cho 2 đứa con chị Kiều đi phẫu thuật chân, hiện vẫn chưa tháo bột. Ước mơ từ bé của chị Kiều là được đứng lên đi như những người khác, rồi chị gửi gắm ước mơ ấy vào đôi chân của 2 đứa con.

"Chỉ mong các con được đứng thẳng, đi lại bình thường như người ta, sau này bớt khổ", vừa bùi ngùi nói, chị Kiều vừa dang tay ôm 2 đứa con vào lòng. Bé Lâm rụt rè, dụi đầu vào bụng mẹ.

Cẩm Ly thì đã lớn hơn, hè năm nay em đã lên lớp 3. "Con ước muốn được đi lại bình thường, được đá cầu, nhảy dây với bạn. Nếu chị em con lành chân rồi thì con sẽ nhờ ông ngoại tập xe đạp để chở em đi học, cho mẹ đỡ tiền thuê xe ôm. Lành chân con cũng đi bán vé số phụ mẹ", ước mơ của Cẩm Ly chỉ đơn giản như thế. Những điều mà đứa trẻ nào sinh ra cũng đều đã có, nhưng đối với chị em Cẩm Ly lại trở thành nỗi khát khao.

Ông Nguyễn Thành Thuận - Trưởng ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Võ Thị Kiều rất khó khăn, nhưng chị Kiều luôn có ý thức lao động để chăm lo cho cuộc sống, không ỷ lại vào hoàn cảnh tật nguyền.

Ông Thuận cho biết thêm, địa phương đã có nhiều hỗ trợ cho gia đình chị Kiều, các thành viên của gia đình đều được hưởng bảo trợ xã hội, con gái của chị Kiều đã được một chương trình thiện nguyện hỗ trợ gói học bổng 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi học xong bậc phổ thông. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình chị Kiều vẫn rất khó khăn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4146: Võ Thị Kiều

Địa chỉ: Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0812813729

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269