Người phụ nữ chưa đầy 40 cân gồng gánh nuôi cả nhà 8 người

Nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Hương (thôn Tân An, xã EaBar, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) nằm chơ vơ trên con đường đầy sỏi đá, khuất sau rừng cao su bạt ngàn.

Khi chúng tôi ghé thăm, chị Hương đang loay hoay chăm sóc mấy đứa trẻ nheo nhóc nằm dưới sàn nhà. Người phụ nữ 38 tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, nước da ngăm đen, mặc bộ đồ đã bạc màu, đứt chỉ này là "trụ cột" gia đình.

Một mình chị gồng gánh nuôi 5 con thơ dại và người mẹ già mắc bệnh tai biến.

Chị Vân, một người ở địa phương, kể tình cảnh gia đình chị Hương khiến ai biết đến đều thương xót.

"Chồng của chị Hương vừa mất cách đây mấy tháng vì căn bệnh ung thư. Chị ấy đã từng phải quần quật làm việc để chăm chồng bệnh nặng, 5 con thơ và người mẹ bị tai biến, nằm một chỗ. Tôi chưa từng thấy ai cực khổ dữ vậy", chị Vân nói.

Tâm sự cảnh nhà, người phụ nữ cùng khổ kể con gái lớn của chị năm nay 21 tuổi. Cháu hơi khờ khờ, bị người ta lừa gạt, dẫn đến một mình sinh con, thằng nhỏ năm nay 4 tuổi. Tính ra, cháu ngoại lớn hơn con út của chị 1 tuổi.

Con gái chị Hương không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà phụ giúp chị chăm sóc người già, trẻ nhỏ nheo nhóc. Một mình chị Hương đi làm kiếm tiền nuôi 8 miệng ăn.

Để lo cho cả nhà, một ngày của chị Hương bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa mọc đến tối mịt. Bất kể lúc nào, người trong làng cần thuê lao động làm cỏ, chặt mì, cạo mủ cao su, chị Hương đều nhận việc. "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chị kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày.

Với thu nhập ít ỏi, không ổn định, người phụ nữ cân nặng chưa được 40kg bao phen đuối sức gồng gánh chăm lo gia đình.

"Tôi chỉ nghỉ làm một ngày là hôm đó mấy đứa trẻ sẽ không có gạo, mắm, muối để ăn. Rất nhiều lần tôi không còn một đồng để cho con mua sách, vở mà đi học, mua thuốc uống lúc ốm đau", chị Hương bộc bạch.

Chị Hương còn đau đáu khoản nợ 25 triệu đồng. "Mấy năm trước, em trai tôi giúp gia đình xây căn nhà cấp 4, rộng 40m2 này. Khi ấy, xây nhà xong còn nợ 25 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng. Giờ em tôi làm ăn thất bại, bỏ nhà đi, nhiều người tìm đến đòi "siết" nhà", chị Hương kể.

Ước mơ lớn nhất của chị lúc này là trả được nợ và mua 3 chiếc xe đạp cho các con đi học.

"Trường cách nhà 6 kilomet mà tôi bất lực không sắm nổi xe đạp cho con đi học. Dành dụm được vài đồng là lại hết gạo, hết mắm, hết sách vở. Thấy 3 đứa đi bộ giữa cái nắng 40 độ để đến trường, người làm mẹ như tôi ruột gan thắt lại", chị Hương cúi mặt nói, nước mắt lăn thành dòng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Mô Y Bông - Phó Chủ tịch UBND xã EaBar, huyện Sông Hinh cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hương thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hiện chị Hương đang phải nuôi 5 con, một cháu và một mẹ già bị tai biến, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Đây là một hộ đặc biệt ở xã, nghèo nhiều năm liền. Mỗi khi có các suất quà cho người nghèo, xã đều ưu tiên cho gia đình chị Hương, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ thiếu gì so với hoàn cảnh của chị hiện tại. Vì vậy địa phương cũng mong muốn, các đoàn thể quan tâm hỗ trợ để chị Hương có điều kiện chăm lo cho các con nhỏ được học hành, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống" - Phó Chủ tịch UBND xã EaBar chia sẻ.

