Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác, ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

Phố Tây Sơn, Hà Nội, giữa trưa hè trời nóng như đổ lửa, chị Nguyễn Thị Hiền lầm lũi dắt chiếc xe đạp cà tàng trên hè phố. Gặp thùng rác, chị lại sà đến, đưa móc sắt vào bới bới, thấy thứ gì như: vỏ chai nhựa, vỏ lon bia... có thể bán được chị vội bỏ vào cái bao tải buộc sau xe.

Người phụ nữ tội nghiệp (35 tuổi, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), gương mặt đỏ lựng, mồ hôi vã ra, chị bảo, biết việc nhặt rác là rất mất vệ sinh, đặc biệt trong thời buổi dịch bệnh, nhưng chị không còn sự lựa chọn nào khác. Ở quê nhà, chồng chị đang nguy kịch lắm rồi, anh đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật, giờ cũng chẳng có tiền đến viện. Con trai nhỏ thì bệnh tim, cả 3 bố con đang phải tá túc nhờ nhà ngoại.

Ngồi bệt dưới gốc cây ven đường, mồ hôi chị Hiền vã ra, nhưng chiếc áo của chị khô giòn. Có lẽ, do ban nãy chị phơi mình dưới cái nắng gắt mùa hè. Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống chiếc khẩu trang, chị Hiền tâm sự, 10 năm trước, bố chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Khi đó, gia đình đã quá kiệt quệ với một đống nợ sau những tháng ngày chạy chữa cho ông.

Cuộc sống bế tắc, chị dứt ruột gửi con trai đầu nhờ gia đình nhà ngoại nuôi giúp, khi đó cậu bé mới được hơn 7 tháng tuổi. Vợ chồng chị dắt nhau lên Hà Nội tìm việc làm, những mong có tiền nuôi con và trả nợ.

Không một đồng vốn lận lưng, một người quen giúp vợ chồng chị vài trăm ngàn rồi dẫn chị đi thu mua đồng nát, bới rác nhặt phế liệu. Anh Đặng Văn Việt, (39 tuổi), thì lang thang khắp Hà Nội với nghề đánh giày dạo.

Hai vợ chồng tằn tiện hết mức có thể, có bữa chia nhau gói xôi 10 nghìn đồng, bữa lại ăn chung một cái bánh mỳ, cố gắng cóp nhặt từng đồng lẻ gửi về quê.

Trong cơn bĩ cực, 2 vợ chồng nhận tin như sét đánh, đứa con thứ 2 của anh chị, (bé Đặng Nhật Linh, sinh năm 2016), mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé phải chuyển ngay lên Hà Nội chữa trị.

Nợ cũ chưa trả, nay con lâm bệnh hiểm nghèo, anh chị lại phải vay mượn khắp nơi để có tiền làm phẫu thuật tim cho con. Hiện nay, cứ đều đặn 6 tháng bé Linh phải quay lại bệnh viện thăm khám và lấy đơn thuốc.

Nỗi đau chưa dứt, thì bất ngờ tháng 6/2020, khi đang đánh giày cho khách, anh Việt bỗng dưng ngã lăn ra ngất xỉu. Bác sĩ kết luận, anh Việt bị giãn não thất, tràn dịch não… cực kì nguy hiểm. Vì vậy, ca phẫu thuật dẫn lưu não thất được thực hiện ngay lập tức để cứu tính mạng người đàn ông này.

Đến nay anh Việt đã trải qua 6 lần phẫu thuật. Năm vừa rồi 2 vợ chồng phải ăn Tết trong viện. Theo các bác sĩ, anh Việt sẽ còn phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa, nhưng gia đình vốn đã kiệt quệ nên chị Hiền cũng chẳng biết lấy tiền đâu đưa chồng đi viện.

Ở quê, ngôi nhà của vợ chồng anh Việt đã xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang nhiều năm nay. Cả gia đình phải nương nhờ bên nhà ngoại. Trên chiếc giường kê sát cửa sổ, anh Việt nằm bất động, mái tóc cắt ngắn nham nhở để lộ ra nhiều vết mổ lớn từ trước trán ra sau gáy. Ngồi bên cạnh, là 2 đứa trẻ 10 tuổi và 5 tuổi, thay nhau bóp chân, bóp tay cho bố.

Qua 6 lần mổ não, giờ anh Việt đi lại phải có người dìu, đôi mắt cũng gần như không nhìn thấy gì nữa. Mọi sinh hoạt của anh nhờ cả vào ông ngoại. Nhiều lúc cảnh bố vợ chăm sóc con rể, anh Việt cũng thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Gượng gạo nói được đôi lời, anh bảo, thương vợ giữa những ngày nắng như đổ lửa phải mưu sinh ở những bãi rác, để nuôi chồng con.

Ông Đỗ Quang Sáng, Bí thư xóm 14, xã Xuân Thượng cho biết, gia đình anh Việt, là hộ nghèo nhiều năm nay. 2 cháu lâm vào cảnh éo le, bà con hàng xóm ai cũng thương. 3 bố con anh Việt thì nương nhờ ông ngoại, chị Hiền thì lặn lội lên Hà Nội nhặt rác kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, con.

Ông Sáng cho biết thêm, mỗi khi đi qua căn nhà không người ở hoang vắng, lạnh lẽo của vợ chồng chị Hiền, lại nghĩ đến tình cảnh bi đát của gia đình cháu, ai cũng xót xa. Chúng tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để bố con anh Việt có điều kiện chữa bệnh, các cháu được đến trường", ông Sáng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4125: Chị Vũ Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm 14, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0346491681

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269