Người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí cứu mạng con trai đang nguy kịch

Ngày đầu tháng Tư, Hà Nội bất ngờ trở lạnh, tôi gặp người mẹ nghèo khó Nguyễn Thị Biển (54 tuổi, trú ở Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang run rẩy trong manh áo mỏng đã sờn rách, đứng co ro trước cửa phòng bệnh của Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.

Con trai vẫn nằm trong phòng cách ly đặc biệt, nên chị Biển chỉ còn biết đi đi lại lại ngoài hành lang buồng bệnh, với vẻ mặt vô cùng bồn chồn, lo lắng. Mỗi khi có bóng áo trắng từ phòng bệnh bước ra, người mẹ tội nghiệp này lại níu lấy, hỏi dồn…, rồi những giọt nước mắt lại tứa ra ướt nhòe gương mặt khắc khổ. Bởi dù đã tạm giữ lại được mạng sống cho chàng trai trẻ, nhưng trước những diễn tiến khó lường của những căn bệnh mà bệnh nhân mắc phải, các y, bác sỹ cũng chưa thể nói trước được điều gì.

Trên giường bệnh của phòng cách ly, chàng trai trẻ Phạm Ngọc Linh vẫn nằm bất động, với một vết mổ dài trên bụng, đôi mắt mệt mỏi vừa hé mở, lại nhắm nghiền trong những âm thanh gấp gáp, khô khốc của những thiết bị y tế hiện đại nhất trợ giúp em duy trì mạng sống.

Ngắm nhìn đứa con trai yêu quý qua ô cửa kính của phòng bệnh, nói với chúng tôi giọng chị Biển lạc đi: "Cháu nó tỉnh rồi, nhưng sao vẫn có nhiều máy móc với ống thế kia, em sợ lắm. Các bác sĩ bảo, cháu nó có bệnh nền, những ngày tới vẫn phải chữa trị tích cực với chi phí lên tới 20 triệu đồng/ngày. Em giờ trong người không còn đồng nào. Không có tiền, con em chết mất. Các bác ơi cứu con em với!...", người mẹ bật khóc cùng những tiếng kêu cứu khẩn thiết.

Chờ khi cảm xúc đau đớn lắng xuống, chị Biển bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình mình: Vốn quê gốc ở tỉnh Thái Bình, năm 1995, sau ngày cưới không lâu vợ chồng chị Biển hăm hở rời quê nhà "đất chật người đông" vào tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp theo chương trình "xây dựng vùng kinh tế mới".

Cuộc sống ở vùng đất mới cũng không dư dả gì, nhất là khi chị Biển phát hiện Linh mắc căn bệnh máu khó đông. Từ năm Linh 1 tuổi đến nay, cứ đều đặn 2 tháng một lần chị Biển phải đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, tiền thuốc, tiền xe, tiền ăn…, đủ thứ tiền phải trang trải. Nên 2 vợ chồng chị làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt trên rẫy, thì lúc nào cũng trong cảnh "chạy ăn bữa sáng lo bữa tối". Gia cảnh khốn khó, đứa con lớn của chị Biển nghỉ học sớm để đi làm công nhân phụ bố mẹ nuôi em.

Chị Biển kể tiếp, ngày 10/3 nghe tin mẹ ruột ốm nặng, chị Biển cùng Linh vội vàng bắt xe về Thái Bình. Ngày 12/3 bà ngoại qua đời, chưa kịp đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng thì Linh bất ngờ ôm bụng vật vã, cơn đau khủng khiếp khiến chàng trai trẻ ngất lịm đi.

Theo xe cấp cứu từ Thái Bình lên Hà Nội cùng con, trong người chị Biển chỉ còn chưa đến 1 triệu đồng, chỉ đủ trang trải tiền xe. Nhiều ngày nay, người mẹ nghèo khó này sống lay lắt nơi bệnh viện nhờ vào sự đùm bọc của các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm.

"Thấy hoàn cảnh của em, các y, bác sĩ cho cơm ăn và mua sữa, bỉm cho cháu. Bố cháu ở Đắk Lắk đã bán mảnh rẫy trồng cao su còn non gửi ra, rồi vay anh chị em nội ngoại 2 bên, nhưng cũng chỉ đủ được chục ngày viện phí, giờ em đang nợ bệnh viện cả trăm triệu đồng. Bác sĩ bảo sắp tới cháu phải truyền thuốc yếu tố đông máu rất đắt, nhưng em giờ bất lực thật rồi…", chị Biển nói rồi ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Linh nhập viện trong tình trạng rất nặng được xác định viêm phúc mạc do thủng đại tràng, mắc Covid-19, trên nền bệnh máu khó đông. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp cấp cứu khẩn cấp để cứu bệnh nhân, như cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục…".

"Giai đoạn khó khăn nhất đã tạm qua, chúng tôi đã cứu được tính mạng của em. Nhưng bệnh nhân vẫn cần phải chữa trị thời gian dài và rất tốn kém lên tới vài trăm triệu đồng. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay hỗ trợ… ", PGS.TS Nguyễn Văn Chi nói.

Là người trực tiếp vận động tìm kinh phí giúp Linh, ngay từ ngày đầu chàng trai trẻ này nhập viện, chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Tình trạng của Linh quá nghiêm trọng, nên chi phí chữa trị là rất lớn. Ngoài những danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả, em ấy còn phải sử dụng các loại thuốc đặc biệt rất tốn kém lên tới 10-20 triệu đồng/ngày, trong khi hoàn cảnh gia đình em ấy quá khó khăn… ".

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4439:

Chị Nguyễn Thị Biển (mẹ bệnh nhân Linh)

Địa chỉ: Buôn Kmrỡng- Prõng A, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 0383875391

Hiện bệnh nhân Linh đang điều trị tại Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0986900238 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269