Người mẹ mắc ung thư mong kéo dài sự sống để lo cho 3 con nhỏ

Trung tuần tháng 8, chị Nguyễn Thị Lý trở về nhà ở thôn Nam Hà (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sau đợt điều trị ung thư tử cung ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhìn thấy 3 con nhỏ bơ vơ trong căn nhà, người mẹ 41 tuổi với mái tóc không còn, cơ thể ốm yếu bật khóc vì thương các con. "Nhiều lúc cơ thể bị bệnh tật dày vò, tôi đau đớn, muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến các con, tôi phải gắng gượng", chị Lý chia sẻ.

Chị và anh Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi) kết hôn năm 2007. Vợ chồng lần lượt có 3 con, con gái đầu cháu Nguyễn Nữ Hồng Trà (15 tuổi), chuẩn bị lên lớp 10; cháu gái thứ hai Nguyễn Bảo Trang (11 tuổi), năm nay lớp 6 và con trai út Nguyễn Bảo Long chuẩn bị học lớp 2.

Gia đình sống trong căn nhà nhỏ do ông bà ngoại để lại. Quê hương họ được ví như "chảo lửa" của miền Trung và "rốn lũ" của địa phương. Mùa hè nắng như đổ lửa, mùa mưa bão thường lụt lội.

Cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả khi ruộng đồng canh tác ít, hay mất mùa. Những năm trước, ngoài thời gian ruộng đồng, anh Cường đi làm thuê, từ bốc vác đến phụ hồ.

Năm 2019, thấy các con ngày càng khôn lớn, trong khi thu nhập bấp bênh, anh Cường quyết định đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng, thời gian sau, dịch Covid-19 bùng phát khiến công việc đình trệ. Vài năm nay, dịch bệnh được kiểm soát, hy vọng kiếm tiền thay đổi cuộc sống của anh Cường thắp lên.

Song, biến cố lớn một lần nữa xảy ra với gia đình nghèo khó. Tháng 1 vừa qua, chị Lý có biểu hiện mệt mỏi, đau tức vùng bụng. Đến bệnh viện khám bệnh, chị được phát hiện ung thư tử cung.

"Đón nhận tin như sét đánh, tôi rơi vào trạng thái chán nản, lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ mình mất đi, trong khi các con còn quá nhỏ", chị Lý nói.

Nghe tin dữ, anh Cường xin nghỉ ngang công việc, tức tốc trở về nước. Tại thời điểm đó, tiền tích góp của anh sau đại dịch chỉ đủ để mua vé máy bay.

Được người thân động viên và chồng đồng hành, chị Lý đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, hóa trị. Mỗi lần đi khoảng 2 tuần, họ phải mất kinh phí 10-15 triệu đồng. Chị Lý đi viện, chồng đi theo chăm sóc nên con cái phải gửi ông bà nội hoặc hàng xóm chăm sóc, cũng có đợt, chị em phải tự chăm sóc nhau.

"Từ ngày phát hiện ra căn bệnh quái ác, tôi không nhớ đã đến cơ sở y tế bao nhiêu lần. Thời gian qua, chồng cũng đồng hành cùng tôi nên không làm được gì, tài sản dần khánh kiệt. Trong khi đó, số tiền đi viện đã mất khoảng 100 triệu đồng. Chúng tôi vay mượn cả", chị Lý trầm giọng.

Thấy vợ tâm sự với giọng yếu ớt, anh Cường thương, rơm rớm nước mắt. "Trong nhà cũng chẳng còn món đồ gì giá trị để bán, còn mỗi con trâu ông bà nội cho. Mai mốt, chúng tôi phải bán nó đi", anh Cường tâm sự.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Xuân Tần, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, xác nhận hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Lý rất éo le. Ngày trước, chị Lý ngoài làm ruộng có đi làm công nhân, nhưng giờ không may bị bệnh hiểm nghèo. Ba cháu đang độ tuổi ăn học. Họ sống trong căn nhà ọp ẹp.

"Xã chúng tôi lại thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt, điều kiện kinh tế của người dân và địa phương khó khăn. Xã, thôn có kêu gọi nhưng chỉ được phần nào, chủ yếu động viên tinh thần", ông Tần nói và bày tỏ hy vọng thông qua báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm sẽ quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị Lý.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4958 xin gửi về:

