Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Đặt đôi quang gánh vào góc bếp, chị Đào Thị Huế (41 tuổi, trú ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), vội vã chạy ngay đến bên đứa con gái đang mệt mỏi nằm thượt trên chiếc giường kê sát bên cửa sổ.

Nước mắt lưng tròng, chị bảo: "mấy hôm nay cái Ánh (Đào Minh Ánh, 13 tuổi - pv) kêu đau nhiều, để con bé ở nhà đi chợ bán rau mà ruột gan em như lửa đốt. Con không được xuống bệnh viện, em lo lắm, nhưng giờ tiền không có, em cũng chẳng biết phải làm sao…".

Gạt nước mắt, chị Huế kể, tháng 5/2015 khi đang học lớp 2 Minh Ánh thường xuyên lên cơn sốt, cơ thể em xuất hiện nhiều vết bầm tím. Lo lắng, chị Huế đưa con gái đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang thăm khám.

Nhận thấy những dấu hiệu của bệnh nan y xuất hiện trên cơ thể cô bé lớp 2, các bác sĩ chuyển Ánh lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi được chỉ định hàng loạt các xét nghiệm, Ánh được xác định mắc bệnh "bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, (một dạng ung thư máu).

Làm các xét nghiệm xong, ngay lập tức Minh Ánh được chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị và kể từ đó là những chuỗi ngày cùng cực, người mẹ đơn thân nghèo khó cùng con gái kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Để chăm Ánh ở bệnh viện, chị Huế phải gửi đứa con thứ hai cho bà ngoại chăm sóc. 6 năm mẹ con chị Huế sống lay lắt nơi bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện. Để có chút tiền mua thêm thuốc cho con, chị Huế xin rửa bát thuê ở căng tin và nhận giặt quần áo cho các bệnh nhân trong khoa.

Đôi chân trần với gánh rau trên vai, người mẹ đơn thân Đào Thị Huế ước có tiền để đưa con gái 13 tuổi mắc ung thư máu đã 6 năm, và đứa con trai 9 tuổi bị tan máu bẩm sinh trở lại bệnh viện.

Chia sẻ thêm về cuộc đời bất hạnh của mình, chị Huế bùi ngùi cho biết, bố mất sớm, nên chị cùng mẹ cố gắng làm lụng nuôi 2 đứa em. Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi thanh xuân của mình trôi qua lúc nào không hay. Năm gần 30 tuổi, chị nhận lời về sống chung không hôn thú với một người đàn ông lớn tuổi cùng xã.

Sau 6 chung sống những mâu thuẫn nảy sinh không thể hóa giải, chị Huế dẫn theo 2 đứa con mang họ mẹ về nương nhờ nhà ngoại. Thương đứa em gái số phận hẩm hiu, người anh trai nhường lại gian nhà cũ làm nơi tá túc cho 3 mẹ con.

Đứa con lớn mang căn bệnh quái ác, 6 năm trời chị Huế chạy đôn chạy đáo khắp nơi để con được đến bệnh viện. Nhưng sức người có hạn, giờ người mẹ đơn thân này đã lâm vào bế tắc, không còn biết phải xoay xở ở đâu. Nếu không được tiếp tục chữa trị, thì thần chết có thể đem cô bé 13 tuổi đi bất cứ khi nào.

Với những gì đã xảy ra, đã là quá bất hạnh với gia đình người phụ nữ tội nghiệp này. Nhưng một lần nữa sự nghiệt ngã của số phận không buông tha họ: tháng 9/2020, đứa con thứ 2 của chị Huế là bé Đào Quang Đô (9 tuổi), thường xuyên sốt cao, hay bị ngất xỉu, cơ thể xanh xao, vàng vọt. Đưa con đến viện thăm khám, chị Huế chết lặng khi bác sĩ cho biết con trai chị mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Kể đến đây, người mẹ bất hạnh như đổ gục, chị nghẹn ngào bảo: "nơi nào vay được tiền, em hỏi vay cả rồi, giờ em không biết vay ở đâu nữa. Nhìn cái Ánh nén đau mà em thấy mình có tội với con. Còn thằng bé Đô cũng đã quá lịch hẹn của bác sĩ rồi. Các bác, các anh, các chị cứu các con em với... ".

Anh Lê Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ và cũng là vị lãnh đạo địa phương đã nhiều lần trực tiếp kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình chị Huế cho biết, chị Huế là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo. Cả 2 con của chị Huế không may mắc bệnh hiểm nghèo cần được chữa trị liên tục nên lại càng thêm bội phần khó khăn.

"Địa phương cũng vận động mọi người quyên góp giúp đỡ, nhưng ở vùng quê nghèo nên sự giúp đỡ cũng không được nhiều. Thay mặt chính quyền địa phương và bà con, tôi xin tha thiết đề nghị quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Huế, để mẹ con chị vơi đi phần nào những khó khăn trước mắt và cho các con chị Huế được tiếp tục chạy chữa", anh Dân nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4195: Chị Đào Thị Huế

Địa chỉ: Thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0378419380

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 -53, Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269