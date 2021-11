Người mẹ chết không có tiền mua quan tài, 4 đứa bé bơ vơ gào khóc thê lương

Con đường dẫn vào thôn Bắc Tân Dân (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) u uất trong nỗi tiếc thương của bà con lối xóm cùng cơn mưa chiều nặng hạt tiễn đưa người phụ nữ khổ hạnh về cõi vĩnh hằng. Đau lòng hơn là cảnh 4 đứa trẻ cứ gào khóc ai oán, từ nay chúng không biết sẽ bấu víu vào ai.

Một ngày trước, vào buổi chiều định mệnh, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980) vốn bị bệnh động kinh, thương con nhỏ nên chị ra đồng mò cua bắt ốc về đổi gạo để 4 mẹ con cùng người cháu ăn qua ngày, không may lên cơn bệnh ngã quỵ bên bờ ruộng.

Mặc dù gặp nạn ở cánh đồng gần nhà nhưng do chưa đến mùa gieo trồng nên ít người qua lại, đến khi một số người dân ra thăm ruộng phát hiện sự việc thì chị Thảo đã tử vong trước đó.

Gạt những dòng nước mắt nhìn di ảnh con dâu, ông Hà Tâm (70 tuổi) chua xót kể, con trai ông là anh Hà Phận (SN 1979) đến với chị Thảo trong cảnh nghèo khổ. Mặc dù hoàn cảnh không được đủ đầy nhưng chị Thảo luôn là người chịu thương chịu khó.

Vợ chồng chị Thảo có với nhau 3 người con là cháu Hà Thị Ý (SN 2005, học lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi), Hà Văn Hoàng (SN 2008, học lớp 8) và Hà Thị Tân (2010, lớp 6 trường THCS Đặng Dung).

"Con trai tôi sức khỏe yếu, không biết chữ và không được minh mẫn. Cách đây gần một năm, nó đi vào miền Nam để bán vé số dạo, từ đó đến nay không có tin tức gì, mọi thứ ở nhà đều do vợ nó gánh vác.

Ngoài nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học, cái Thảo còn nuôi thêm cháu Hà Văn Học (SN 2011, học lớp 5, Trường Tiểu học Hà Tông Mục). Học là con của em trai chồng, bố Học đã mất vì ung thư, mẹ bỏ đi lấy người khác", ông Tâm nghẹn ngào kể.

Cũng theo ông Tâm, vợ chồng ông đã già yếu, bản thân mắt kém, chân khó đi lại, vợ thì cả mù cả điếc nên không đỡ đần gì được cho mẹ con chị Thảo. Nhiều khi trái gió trở trời lại phải phiền chị Thảo qua lại chăm sóc ông bà.

"Mấy ngày qua, bệnh động kinh của cái Thảo có biểu hiện trở nặng, thường xuyên ngất xỉu nhưng vì thương các con nhỏ không có tiền ăn tiền học nên lặng lẽ trốn ra đồng để bắt ốc dẫn đến cơ sự đau lòng như thế", ông Tâm vừa nói, vừa đưa tay gạt nước mắt trên gò má nhăn nhúm.

Nghe ông kể, 3 đứa trẻ lại tiếp tục gào khóc, tiếng khóc của các cháu khiến ai nấy nghe thấy cũng đều rơi nước mắt. "Mẹ ơi, mẹ về với chúng con đi, mẹ về không phải lo cho chúng con học hành nữa, chúng con sẽ bỏ học đi làm với mẹ!", cháu Ý gào khóc rồi ngất xỉu.

Thấy các cháu ôm nhau khóc, chị Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm) không kìm được nước mắt cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, lễ phép với mọi người. Vào mùa vụ, mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã biết ra đồng giúp mẹ cấy hái.

"So với bạn bè cùng lứa tuổi, tôi thấy không ai khổ như các cháu. Trước đây đã khó khăn như thế, bây giờ mẹ mất, bố cũng không biết sống chết thế nào, chúng tôi lo rằng rồi các cháu thất học, tương lai mịt mờ. Hàng xóm thương tình thì chia sẻ được đôi bữa chứ không ai đủ điều kiện lo cho các cháu", chị Hiền rơm rớm nước mắt.

Ông Đặng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết, gia đình chị Thảo thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương, nhiều năm liền là hộ nghèo. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều phương án hỗ trợ nhưng do ốm đau, bệnh tật nên gia đình họ khó vượt lên được số phận.

"Hoàn cảnh đã éo le như vậy, nay chị Thảo qua đời các cháu nhỏ không biết bấu víu vào đâu. Ngay cả quan tài cho mẹ các cháu hôm qua chúng tôi cũng phải mua chịu để làm thủ tục chôn cất rồi sẽ lấy tiền phúng điếu để trả", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, chị Thảo mất đã đành, nay bố của các cháu không biết ở đâu, đang còn hay mất cũng không ai nắm được. Hiện gia đình đang nhờ các kênh truyền thông đưa tin tìm thân nhân cho các cháu, nếu anh còn sống thì mong ai đó giúp đưa anh về để các cháu còn hơi ấm của người bố.

"Điều chúng tôi lo lắng nhất là sắp tới các cháu sẽ lấy gì trang trải cho cuộc sống, chưa nói đến chuyện học hành. Chúng tôi rất quan tâm nhưng với năng lực của địa phương thì rất hạn chế. Mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cứu lấy cuộc đời, cứu lấy tương lai của những đứa trẻ tội nghiệp này!", ông Bình nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4292:

Em Hà Thị Ý

Địa chỉ: Thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0865.203.241

