Người mẹ bất hạnh nghẹn ngào: "Các bác ơi thương con em với!"

Căn nhà nhỏ cũ nát của chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi (trú ở thôn Hợp Tiến, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), với 4 bức tường bằng bùn đất được trát lên những tấm nan tre đan sơ sài, theo thời gian nhiều chỗ đã bong tróc, nham nhở… Nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ ngay cửa ra vào, cơ thể người phụ nữ bất hạnh này chỉ còn da bọc xương, gương mặt tiều tụy nhăn nhó, lấm tấm mồ hôi.

Một buổi trưa đầu tháng 9 chúng tôi đến thăm người phụ nữ bất hạnh này ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt từ đứa con gái tội nghiệp của chị.

Chị Hòa đang phải gồng mình chống lại cơn đau khủng khiếp bởi khối u ác tính trong cơ thể thường xuyên phát tác và cả do vết mổ vẫn chưa lành. Gắng chút sức tàn chống tay ngồi tựa vào thành giường, nước mắt lưng tròng, người phụ nữ bất hạnh thều thào: "Em biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Bệnh của em nặng quá rồi. Bố mất, rồi đây 2 đứa con em sẽ sống thế nào khi mẹ không còn. Các bác ơi, thương các con em với!...".

Những lời than vãn não nề, những tiếng kêu cứu khẩn thiết của người phụ nữ bất hạnh, khiến không gian trưa ở vùng núi tĩnh mịch càng thêm chùng xuống. Những dòng nước mắt đau đớn chảy dài trên gương mặt chỉ còn da dính vào xương, chị Hòa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đầy bi thương của gia đình mình.

Ở nơi miền núi đặc biệt khó khăn, cuộc sống của vợ chồng chị Hòa cùng 2 đứa con gái (Lưu Thị Khánh 18 tuổi và Lưu Thị Lan 13 tuổi), chỉ biết trông chờ vào thu nhập từ mấy sào đất đồi cằn cỗi trồng chè. Bao năm qua gia đình 4 nhân khẩu này luôn ở trong cảnh túng thiếu đủ bề.

Để trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa con được đến trường, vợ chồng chị Hòa không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì, từ phụ vữa, lên rừng vác gỗ mướn…, hay phát đồi thuê. Cho dù luôn phải sống trong cảnh khó khăn, nhưng dưới mái nhà đơn sơ của chị Hòa luôn ngập tràn hạnh phúc, bố mẹ thuận hòa, các con ngoan, ham học…

Nhưng bi kịch bỗng liên tiếp nhằm vào gia đình khốn khó này mà giáng xuống, đẩy họ đến tận cùng của nỗi bất hạnh.

Đầu tiên là tai họa bất ngờ xảy đến với lao động chính trong nhà vào một trưa đầu tháng 10/2021.

"Quá trưa hôm ấy, không thấy nhà em về nhà. Em thấy bồn chồn, lo lắng mới nhờ mọi người đi tìm thì thấy nhà em nằm bên vệ đường, đầu đập vào tảng đá còn xe máy thì nằm dưới rãnh nước. Lúc ấy nhà em đã không còn biết gì nữa. Có lẽ anh ấy làm cố nên bị đói lả mà tự ngã. Cũng bởi nhà em quá nghèo khó mới nên nông nỗi này …", chị Hòa bật khóc nức nở.

Lận lưng được ít tiền sau những lần ngửa tay vay mượn, chị Hòa đưa chồng đi khắp các bệnh viện chạy chữa. Nhưng cuối cùng người vợ nghèo khó cũng không thể giữ lại tính mạng cho chồng. Sau hơn 1 tháng trời vật vã với những cơn đau đớn khủng khiếp, anh về bên kia thế giới, để lại gánh nợ hàng trăm triệu đồng lên vai người vợ nghèo khó và 2 đứa con còn thơ dại.

Không còn người đàn ông trụ cột gia đình, chị Hòa gồng mình vượt lên nỗi đau, gắng gượng làm lụng mọi việc để nuôi con vừa tính trả nợ dần. Nhưng một lần nữa bi kịch lại ập đến gia đình này.

Hơn 3 tháng sau ngày mất của chồng, chị Hòa thấy cơ thể mỏi mệt, và thường xuyên đau bụng. Mỗi ngày tần suất và cường độ các cơn đau đến nhiều hơn, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng… Đến khi chị kiệt sức ngất xỉu trên nương chè, bà con hàng xóm vội vã đưa chị đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Ca phẫu thuật được diễn ra ngay sau đó. Dù vết mổ chưa lành hẳn nhưng chị Hòa đã nằng nặc xin ra viện. Xuất viện về nhà hơn 1 tháng nay, chị Hòa cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc nam xin được của một ông lang xóm trên. Mỗi khi đau quá không thể chịu nổi, thì người phụ nữ đáng thương này chỉ còn biết tìm đến những viên thuốc giảm đau…

"Nếu em ở lại bệnh viện ngày nào thì gánh nợ trên vai con em lại nặng thêm. Khổ thân con bé lớn thi tốt nghiệp THPT được điểm cao, mà không đi học tiếp. Con bé con đang học lớp 8 cũng đòi thôi học. Em khổ tâm lắm, chỉ vì mẹ mà các con em không có tương lai… ", sự dằn vặt giằng xé tâm can lại khiến người mẹ đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết ôm bụng đau bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Tuấn Sơn, chủ tịch UBND xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết:

"Hoàn cảnh gia đình chị Hòa là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương, chồng chị Hòa qua đời để lại 2 đứa con còn đang ở độ tuổi đi học. Giờ chị Hòa lại mắc bệnh hiểm nghèo chưa biết tương lai ra sao, thực sự vô cùng bi đát.

Qua cơ quan báo, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con chị. Giúp chị Hòa có tiền tới bệnh viện điều trị, các cháu có điều kiện tiếp tục học hành…".

