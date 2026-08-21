Người đàn ông góa vợ: “Tôi đã mất 2 con, xin giúp giữ lại cháu Khoa!”

Người đàn ông thuần nông nghèo liên tiếp nhận biến cố đau thương

Trong phòng bệnh của Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Đỗ Đăng Khoa (SN 2010, trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội) nằm thiêm thiếp sau ca phẫu thuật ghép gan từ người hiến tạng.

Khoa mắc căn bệnh gan di truyền giống hai anh, chị đã qua đời (Ảnh: Hương Hồng).

Trên cánh tay khẳng khiu, nổi gân xanh của cậu bé 16 tuổi vẫn cắm kim truyền, gọng oxy thường trực ở mũi. Thấy con trai khẽ hé ánh mắt mệt mỏi, anh Đỗ Văn Long (SN 1971, bố của Khoa) vội ghé sát hỏi: “Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào?...”.

Dường như quá mệt, Khoa chỉ khẽ mấp máy đôi môi khô nứt, như muốn nói điều gì nhưng không đủ sức.

Kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người con trai, anh Long bùi ngùi kể về cuộc sống khốn khó cùng chuỗi bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình.

Năm 1995, vợ chồng anh hạnh phúc đón đứa con trai đầu lòng. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau, đứa trẻ qua đời vì căn bệnh gan quái ác.

Hai năm sau, anh chị sinh con gái. Ngay từ nhỏ, bé được chẩn đoán mắc bệnh gan và bệnh lách. Vợ chồng anh Long phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con. Đến năm 2010, anh chị sinh Khoa, nhưng cậu bé cũng mang trong mình căn bệnh gan di truyền.

Ca phẫu thuật ghép gan thành công, thiếu niên 16 tuổi đã được tái sinh cuộc đời (Ảnh: Hương Hồng).

Áp lực cuộc sống và những tháng ngày chạy chữa cho các con khiến vợ anh Long mắc chứng rối loạn tâm thần, thường xuyên phải điều trị và gần như mất khả năng lao động. Năm 2020, chị không may bị đuối nước trong ao trước nhà.

Bi kịch chưa dừng lại. Năm 2023, người con gái cũng không chống chọi được bệnh tật và qua đời, để lại trên vai người cha khoản nợ lớn sau nhiều năm chạy chữa.

Những tưởng từng ấy mất mát đã là quá sức chịu đựng với người đàn ông thuần nông nghèo khó. Thế nhưng, đến năm 2025, bệnh gan của Khoa chuyển nặng, được chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.

Chi phí ghép gan lên tới cả tỷ đồng vượt quá khả năng của người cha đã kiệt quệ sau hàng loạt biến cố. Không còn cách nào khác, anh Long chỉ biết ôm hy vọng mong manh, chờ một phép màu đến với con trai.

Người cha khốn khó canh cánh nỗi lo chi phí phẫu thuật và hậu phẫu của con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Con trai đã được ghép gan nhưng người cha canh cánh nỗi lo trang trải chi phí phẫu thuật và hậu phẫu

Để giành lại sự sống cho Khoa, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành ca ghép gan ngay khi có nguồn tạng hiến phù hợp, dù người cha nghèo của em chưa thể đóng bất kỳ khoản viện phí nào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

"Bệnh nhân Đỗ Đăng Khoa được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối trên nền bệnh gan đa nang và thận đa nang do đột biến gen di truyền. Trong nhiều năm qua, em liên tiếp gặp các biến chứng nặng như xuất huyết tiêu hóa tái diễn, đã 2 lần được thắt tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su, cắt lách từ năm 2016 và mắc hội chứng gan - phổi mức độ nặng với tình trạng giảm oxy máu kéo dài từ năm 2015.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất chỉ định ghép gan. Đúng thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận nguồn gan hiến từ một người hiến chết não. Ê-kíp quyết định tiến hành ca ghép gan khẩn cấp cho Khoa, dù gia đình chưa thể đóng bất kỳ khoản viện phí nào".

Bác sĩ mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em Đỗ Đăng Khoa (Ảnh: Hương Hồng).

"Sau ca ghép, Khoa vẫn phải tiếp tục điều trị hậu phẫu, theo dõi sát và sử dụng thuốc chống thải ghép lâu dài với chi phí rất lớn. Chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng bi đát, liên tiếp gặp biến cố đau thương.

Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em có thêm điều kiện điều trị, sớm trở về với gia đình. Đó cũng là cách để nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng được tiếp nối", bác sĩ Đăng bày tỏ.

Xúc động trước sự sẻ chia của bác sĩ, anh Long nghẹn ngào: “Tôi đã mất 2 đứa con rồi, mẹ cháu cũng không còn, xin giúp giữ lại cháu Khoa. Nhờ ơn bệnh viện, các bác sĩ và người cho gan, cháu đã được làm người. Nhưng bác sĩ bảo phía trước còn gian nan lắm. Cầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị thương cháu!...”.