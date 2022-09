Người đàn ông bị bỏng hơn 90%, chỉ cầu mong sự sống để nuôi con

Từng có cuộc sống ấm áp, vui vẻ cùng người vợ đảm đang và 2 đứa con ngoan, thế nhưng bi kịch ập đến với anh Tân vào mùng 6 Tết năm 2022.

Anh Tân kể, hôm đó anh đang bơm gas bình loại nhỏ giao cho khách thì không may ống bơm bị tuột ra, bình gas phát nổ. Mẹ anh bị văng ra nằm cạnh tủ lạnh còn anh bị kẹt ở sàn nước.

"Tôi lồm cồm bò lại cõng mẹ chạy sang nhà người chị ruột rồi quay lại căn nhà đang cháy dập lửa chạy vì sợ cháy lan qua nhà hàng xóm. Chữa cháy khoảng 30 phút thì cơ thể tôi nóng bừng lên, da cháy xém hết, tôi ngất đi và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu", anh Tân đau xót kể.

Theo anh Tân, khi vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị bỏng nặng hơn 90% tỷ lệ sống sót rất thấp. Thế nhưng sau gần 3 tháng ròng rã, trải qua 8 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ cuối cùng anh Tân cũng được xuất viện.

Dù được "tái sinh" nhưng giờ đây anh Tân không còn nhận ra chính mình, cơ thể chằng chịt vết thương loang lỗ, sưng đỏ, rớm máu vì bị bỏng. Cả người anh Tân chỉ còn phần đùi là không bị thương, còn lại các vùng đầu, cổ, đôi tay đều bị lửa thiêu cháy đến biến dạng.

"Mỗi lần soi gương tôi còn giật mình hốt hoảng huống chi là con cái. Lúc mới về nhà các con khóc thét, càng gọi con càng chạy tránh xa hơn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết luôn cho xong", anh Tân ngậm ngùi tâm sự.

Nỗi đau không dừng lại ở đó, lúc còn trong viện đến khi về nhà anh Tân liên tục hỏi mẹ đâu. Vì sợ anh chịu thêm cú sốc nên người nhà giấu tin mẹ anh đã qua đời. Khi về nhà được một tháng mọi người mới cho hay mẹ anh đã qua đời lúc cấp cứu.

"Mùng 1 Tết còn ăn cơm cùng mẹ mà giờ đây chúng tôi đã cách biệt âm dương, tôi đã cố hết sức rồi nhưng mẹ tôi vẫn không qua khỏi...", anh Tân bật khóc.

Được biết, anh Tân là con út trong nhà có hai chị em. Cha mẹ anh li hôn, anh sống cùng mẹ.

Vợ chồng anh Tân có hai con trai là cháu Lê Thanh Trường (12 tuổi) và cháu Lê Thanh Thọ (10 tuổi).

Chị Phạm Thanh Trúc (vợ anh Tân) cho biết, nhà bị cháy rụi không còn tài sản gì, để lo thuốc thang chạy chữa cho chồng chị phải bán luôn miếng đất đang ở được hơn 100 triệu đồng, sau đó cả nhà dọn qua nhà cha chồng ở tạm.

Ngày trước anh Tân làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy còn chị Trúc làm công nhân ở xí nghiệp gần nhà, mức thu nhập của 2 vợ chồng cộng lại được khoảng 10 triệu đồng/tháng.

"Từ ngày chồng gặp tai nạn, tiền bạc trong nhà cạn kiệt, đầu năm học đến tôi phải lo tiền sách vở, học phí rồi bảo hiểm y tế cho con. Chưa kể thời gian tới chồng tôi còn phải làm thêm nhiều ca phẫu thuật cấy ghép da ở miệng, cằm, cùi chỏ... chưa biết vay mượn từ đâu", chị Trúc buồn rầu nói.

Do căn nhà cũ đã bị thiêu rụi, đất cũng bán đi, sau thời gian ngắn ở nhà cha chồng, vợ chồng anh Tân về tạm nhà mẹ vợ (ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Ông Phan Văn Thương - Trưởng ấp 3, xã Thạnh Hòa cho biết, gia đình anh Tân thuộc diện khó khăn ở địa phương, vợ chồng anh tuy nghèo nhưng rất cố gắng làm lụng, vượt khó vươn lên để nuôi dạy con cái.

"Từ ngày Tân gặp nạn, nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn, vợ chồng cháu Tân phải bán đất đi sang nhà mẹ vợ ở tạm, gánh nặng giờ đây dồn lên vai vợ cháu Tân. Mong rằng hoàn cảnh của cháu sẽ được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để gia đình vượt qua nguy khốn", ông Thương chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4620 xin gửi về:

1. Anh Lê Thanh Tân

Địa chỉ: ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

ĐT: 0772.120.071

Số tài khoản: Ngân hàng Agribank: 7009205055188 - LE THANH TAN

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4620)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269