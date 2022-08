Mẹ đau yếu, bố liệt nửa người, 2 đứa trẻ run rẩy ước mơ không phải bỏ học

Đó là tình cảnh bi đát của gia đình chị Vi Thị Phẻn (41 tuổi, trú ở thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Trên đường dẫn chúng tôi tới thăm gia đình người phụ nữ dân tộc Nùng nghèo khó này, anh Vy Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: "Hoàn cảnh nhà chị Phẻn thực sự quá éo le. Người chồng đang là trụ cột gia đình, đột nhiên lăn ra ốm giờ liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Đứa con gái lớn thì thiểu năng trí tuệ, năm nay 16 tuổi rồi vẫn không thể tự vệ sinh cá nhân được. Chị Phẻn sau nhiều năm gồng gánh chồng con, giờ sức yếu không lao động nặng được nên gia đình cứ phải chạy ăn từng bữa. Chưa biết bao giờ gia đình chị ấy mới thoát được cảnh hộ nghèo. Cũng vì vậy, mà 2 đứa con của anh chị ấy đang học lớp 2 và lớp 8 có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng…".

Đi hết con đường đất, căn nhà trống hoác của chị Phẻn hiện ra trước mặt. Đưa mắt nhìn một lượt nơi ở của gia đình người phụ nữ khốn khó, tôi không khỏi ái ngại. Bởi, tất cả những gì gọi là "tài sản" của họ chỉ là 1 chiếc giường gỗ cũ, mấy cái nồi nhôm bám đầy muội đen cáu bẩn, vài bộ quần áo rách tả tơi vắt bừa bộn trên chiếc dây phơi ở giữa nhà.

Người phụ nữ nghèo tỏ vẻ ngại ngùng khi mời khách ngồi lên chiếc giường ọp ẹp, với những thanh dát giường không còn nguyên vẹn. Giọng chị lí nhí: "Các bác ngồi tạm ở đây, cẩn thận kẻo ngã. Nhà em không có bàn ghế, cũng chẳng có cốc chén để mời các bác uống nước..."

Nói rồi, chị Phẻn xoắn chặt hai bàn tay nứt nẻ vào nhau, nhìn đăm đăm xuống nền nhà ẩm mốc, nước mắt ứa ra ướt nhèm gương mặt lam lũ. Có lẽ, người phụ nữ tội nghiệp đã không thể kìm được cảm xúc, khi nghĩ về những ngày tháng cơ cực mà gia đình chị đã phải trải qua, và một tương lai đầy u ám chờ đón phía trước.

Chị Phẻn buồn bã cho biết, năm 2006 đôi vợ chồng nghèo đón đứa con gái đầu lòng (Lăng Thị Thanh Hằng- PV). Lúc ra đời Hằng cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng càng lớn Hằng càng có nhiều biểu hiện của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ… Giờ đã 16 tuổi, nhưng cô bé ngờ nghệch này cũng chỉ bập bẹ nói được vài từ đơn giản, không tự chủ được vệ sinh cá nhân..

Để trang trải cuộc sống và thi thoảng đưa đứa con thiểu năng trí tuệ đi bệnh viện, gia đình chị Phẻn chỉ biết trông chờ vào 5 sào đất đồi cằn cỗi và tiền công phụ hồ của người chồng. Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình, và đẩy họ vào cơn cùng quẫn không lối thoát.

"Năm 2011, trong khi đang vác gạch tự dưng chồng em ngã vật ra bất tỉnh. Đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết anh ấy bị tai biến mạch máu não. Đến nay sau hơn 10 năm chạy chữa, nhưng chồng em vẫn bị liệt nửa người, đôi mắt bị mờ đục nhìn không rõ nữa… ", chị Phẻn thổn thức nói.

Người chồng vốn làm lụng nuôi cả nhà nay ngồi một chỗ, để lại món nợ lớn cho vợ con. Lúc này, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của người vợ. Phát cây, phun thuốc sâu, làm cỏ, phụ hồ…, ai thuê làm bất cứ việc gì là chị Phẻn cũng chẳng từ nan. Người phụ nữ khốn khó cóp nhặt, tằn tiện từng đồng lẻ để nuôi con, mua thuốc cho chồng.

Nhưng sức người có hạn, sau khi sinh đứa con thứ 3 (bé Lăng Minh Phi, SN 2014), sức khỏe của chị Phẻn dần suy giảm. Các căn bệnh như sỏi thận, thoát vị địa đệm, viêm đa khớp đổ ập xuống người phụ nữ nghèo. Không có tiền đi viện, chị Phẻn đành nghiến răng chịu đau nằm liệt giường cả tháng trời không ra khỏi nhà.

"Cả 2 vợ chồng nằm liệt giường, trong nhà không còn hạt gạo nào. Khi ấy chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ phải cứu trợ thì các cháu mới có cái ăn. Nhưng mình cứ sống mãi như vậy sao được. Giờ không còn sức khỏe như trước, thì ngày nào đỡ đau em đi làm mì gạo cho một bác gần nhà, cũng được vài chục ngàn mua được bơ gạo và bó rau cho bố con nó sống qua ngày.

Em định cho 2 đứa nghỉ học, con bé lớp 8 đi làm thuê cùng với mẹ. Em biết như vậy là có lỗi với 2 đứa. Nhưng, giờ khó khăn quá em không biết phải tính làm sao…", nói rồi, chị Phẻn lặng lẽ kéo vạt áo lên lau nước mắt.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4596 xin gửi về:

1. Chị Vi Thị Phẻn

Địa chỉ: Thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0342276765

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4596)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269