Người đàn ông bị bỏng gas khóc "xin cứu em với, em còn chưa báo hiếu mẹ…"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bước chân vào phòng bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, được tận mắt thấy anh Đặng Xuân Cẩm, 43 tuổi (trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Băng trắng quấn kín từ chân đến đầu người đàn ông nghèo khó bất hạnh. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, nên anh Cẩm càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp đến từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể. Gắng sức, người đàn ông bất hạnh cố rướn người về phía trước, há miệng thở dốc như cố hớp lấy từng chút oxy cho cơ thể.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia cho biết: "Bệnh nhân Đặng Xuân Cẩm nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng do bỏng lửa gas 60%, trong đó 25% sâu độ 2,3,4 ở mặt, cổ, ngực, lưng và tứ chi".

"Hiện bệnh nhân vẫn đang bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, phải thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân có tới 90% cơ hội sống. Hiện bệnh viện đang sử dụng kháng sinh đặc hiệu…, với chi phí lên tới 10 triệu đồng/ngày, chưa tính chi phí vật liệu tại chỗ và các chế phẩm dinh dưỡng nâng đỡ cơ thể.

Điều khiến chúng tôi vô cùng trăn trở, là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, trong khi chi phí chữa trị rất lớn. Chúng tôi vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, vừa động viên gia đình, vừa phối hợp cùng tổ Công tác xã hội tìm các nguồn tài trợ giúp bệnh nhân.

Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức tích cực, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, sau đó là phục hồi chức năng. Trước cơ hội được cứu sống của bệnh nhân, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ", bác sĩ Hưng cho biết thêm.

Nằm trên giường bệnh, người đàn ông tội nghiệp nghe như nuốt lấy từng lời của bác sĩ, run rẩy chắp 2 tay trước ngực, anh thều thào: "Cứu em với, xin cứu em, em còn chưa báo hiếu mẹ…". Chứng kiến giây phút vô cùng xúc động, của người con hiếu thảo giữa lằn ranh sinh tử, khiến chúng tôi thật khó cầm được lòng mình.

Anh Đặng Xuân Sơn (em ruột anh Cẩm), giọng bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh éo le của gia đình mình và cuộc đời long đong lận đận của người anh trai ruột bất hạnh: Là con thứ 3 trong gia đình đông con, cuộc sống khốn khó khiến anh Cẩm phải sớm bươn chải kiếm sống.

Rời quê hương lang bạt khắp nơi, cũng đã từng có vợ con, cũng bởi sự mưu sinh chật vật khiến vợ chồng anh Cẩm nảy sinh mâu thuẫn không thể hóa giải. Năm 2007, anh Cẩm tay trắng về quê ở với người mẹ già. Ruộng đất ít, nghề phụ không có, để có cái ăn và những mong báo hiếu mẹ già, anh Cẩm chỉ biết làm thuê, làm mướn.

Ở quê nhà đất đai cằn cỗi, dù có làm quần quật tối ngày anh Cẩm cũng không thoát ra được cái nghèo, cái đói. Một lần nữa, người đàn ông này lại tha hương kiếm sống. Giữa năm 2022, anh Cẩm vào tỉnh Lâm Đồng làm thuê, cũng tại đây tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông tội nghiệp…

"Đêm 18 tháng 2, gia đình em nhận được tin anh Cẩm bị bỏng nặng do cháy khí gas khi đang nấu mì tôm ở phòng trọ. Em vay nóng khắp xã được hơn 20 triệu đồng vội bắt xe vào Lâm Đồng thì mọi người đã đưa anh ấy lên bệnh viện tỉnh sau khi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Do tình trạng của anh em quá nặng, nên bác sĩ viết giấy chuyển anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi bàn bạc gia đình em xin chuyển Bệnh viện Bỏng Quốc Gia.

Anh trai em mới tỉnh lại, các bác sĩ bảo anh trai ấy có cơ hội sống cao, nhưng chi phí chữa trị những ngày tới sẽ rất tốn kém. Do chuyển viện trái tuyến, nên anh Cẩm chỉ được bảo hiểm chi trả 32% chi phí. Đến nay sau nửa tháng chữa trị, gia đình em đã phải vay nợ gần 200 triệu đồng.

Viện phí và tiền bỉm của anh ấy mấy hôm nay em đã phải nợ. Gia đình em đã kiệt quệ rồi, sắp tới chưa biết phải xoay xở ra sao!... Trong lúc túng quẫn gia đình đã nghĩ tới phương án xin cho anh ấy về", anh Sơn ứa nước mắt nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4792 xin gửi về:

1. Anh Đặng Xuân Sơn (em trai ruột đang chăm sóc anh Cẩm)

Địa chỉ: Xóm Nguyễn Trãi, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0394025663

Hiện anh Cẩm đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4792)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269