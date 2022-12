Người cha có 2 con bại não được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng

Ngày 24/12, phóng viên Dân trí đã đến thăm và trao hơn 58 triệu đồng đến ông Đinh Văn Công (xóm Thuận Hòa, xã Thanh Hòa, Thanh Chương, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái.

Ông Đinh Văn Công là hoàn cảnh được đăng tải trong bài viết "Ám ảnh tiếng hét chói tai của 2 cháu bé trong căn nhà bị gán nợ".

Thời tiết giữa Đông rét căm căm nhưng ông Công chỉ mặc chiếc áo may ô. "Hôm nay lạnh, hai đứa đau không chịu được, chỉ khóc với bắt bế suốt ngày. Tần suất co giật dày hơn nên vật lộn với con cũng vã mồ hôi", ông Công phân trần.

Phóng viên Dân trí trao số tiền hơn 58 triệu đồng kết chuyển qua Chương trình Tấm lòng nhân ái tới gia đình ông Đinh Văn Công (Ảnh: H.L).

Trở về từ chiến trường biên giới, ông Đinh Văn Công đón nhận niềm vui được làm cha. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu khi con gái đầu Đinh Thị Mỹ Linh xinh xắn, khỏe mạnh bỗng mắc căn bệnh lạ khiến các khớp xương cứ teo dần, đau đớn. Vợ chồng ông Công chạy chữa cho con khắp các bệnh viện nhưng không có kết quả. Năm 2002, bé Mỹ Linh qua đời sau 3 năm chống chọi với căn bệnh lạ.

Sau cái chết của Mỹ Linh, ông Công tiếp tục bị nỗi đau đớn giày vò tâm can khi con gái thứ 3 Đinh Thị Vân Khánh (11 tuổi) và thứ 4 Đinh Thị Mai An (8 tuổi) mắc căn bệnh giống chị. Những đứa trẻ đẹp như thiên thần cứ đến 4 tuổi lại bắt đầu chịu đau đớn bởi các khớp xương co rút. Đưa con đi khám, ông Công bàng hoàng khi biết các con bị chứng bệnh bại não, gần như không có khả năng phục hồi.

Nhiều năm qua, căn bệnh ngày càng trầm trọng khiến hai bé Vân Khánh và Vân An hoàn toàn mất khả năng vận động. Những khớp xương ngày càng co rút. Mỗi lần lên cơn co rút, cả người hai bé gồng cứng, mắt trợn lên, tiếng kêu nghe thảm thiết. Sức khỏe kém, lại bị đau đớn hành hạ nên hai bé đi viện suốt, khiến vợ ông Công là bà Phạm Thị Thủy (vợ ông Công) buồn đau, phát bệnh tim.

Dù trời giá rét nhưng ông Công vẫn toát mồ hôi khi vật lộn với những cơn co giật của con (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai người chăm 2 đứa con bệnh tật, gần như không làm gì ra khoản tiền đáng kể. Vay mượn cho những lần nhập viện cứ nhiều thêm, không còn khả năng trả, ông Công đành gán mảnh đất và căn nhà đang ở cho chủ nợ. Thương tình, chủ nợ cho vợ chồng ông và các con tá túc lại căn nhà của mình.

Bế tắc cùng cực, đã có khi người cựu binh này định đầu hàng số phận nhưng thương 2 đứa con thơ dại phải sớm chịu đau đớn giày vò, ông Công lại tự vực mình dậy, giấu những giọt nước mắt trong đêm tối để gắng gượng chèo lái gia đình dù không nhìn thấy tương lai.

"Khi hoàn cảnh của gia đình tôi được đăng tải, hai cháu đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Tổng số tiền mà gia đình tôi nhận được đến thời điểm này là hơn 180 triệu đồng", bà Thủy cho hay.

Với khoản tiền này, ông Công và vợ có thể vơi bớt nỗi lo về kinh phí điều trị, chăm sóc cho các con trong thời gian trước mắt. Thông qua Báo Dân trí, ông Công xin gửi lời cảm ơn đến sự động viên, giúp đỡ, ủng hộ của độc giả cũng như các tấm lòng hảo tâm đối với gia đình ông, đặc biệt là đối với hai bé Vân Khánh và Mai An.