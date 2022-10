Nghẹn lòng cảnh cậu bé mồ côi chăm ông ung thư, bác tâm thần

Sau một hồi đánh vật với con dốc cao, trơn trượt, căn nhà lá cũ nát của gia đình cậu bé mồ côi Nguyễn Tiến Duy (11 tuổi, trú ở khu Xóm Trại, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

Vừa đặt chân vào khoảng sân nhỏ đầy rêu mốc thì bất chợt nghe thấy những tiếng gọi thất thanh của Duy hô hào mọi người đến cứu ông trong cơn nguy kịch. Cậu bé Duy nước mắt ngắn nước mắt dài chạy cắm đầu từ trong nhà ra đâm sầm cả vào chúng tôi.

Thấy cậu bé hốt hoảng, chúng tôi không ai bảo ai vội vã chạy vào gian buồng ẩm thấp, tối om… Một cảnh tượng vô cùng xót xa hiện ra trước. Trên chiếc giường ọp ẹp bừa bộn chăn chiếu, một ông lão gày gò ốm yếu đang ôm ngực ho sặc sụa. Sau mỗi cơn ho kéo dài, thì 2 mắt ông như sắp rơi ra ngoài, bọt mép sùi ra rớt xuống tấm chăn. Nằm co quắp ngay bên cạnh ông lão là một người đàn ông với gương mặt đờ đẫn vô hồn.

Bà Vũ Thị Thiện, (65 tuổi, bà nội bé Duy) lúc này cũng hổn hển nói với chúng tôi: "Tôi ở ngoài đồng, nghe mọi người nói thằng bé Duy vừa chạy vừa khóc đi tìm bà. Tôi không còn hồn vía gì nữa chạy một mạch về đây. Vẫn biết để thằng bé ở nhà chăm ông và chăm bác nó, tôi không an lòng. Nhưng nhà chẳng còn gì ăn, tôi đành đánh liều ra đồng bắt ốc bươu vàng để lo bữa tối cho ông cháu nó…", nói rồi bà Thiện quay mặt lau nước mắt.

Bà Thiện buồn rầu kể, năm 1975 chồng bà là ông Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1947) xuất ngũ trở về địa phương. Do nhiễm chất độc hóa học sau 7 năm chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam và vết thương sau gáy, nên sức lực ông Tỉnh ngày một suy kiệt.

21 năm trước tự dưng ông Tỉnh ngã lăn ra đất đập đầu vào viên gạch dẫn đến chấn thương sọ não. Năm 2019, người cựu binh này phát hiện mắc ung thư phổi. Sau thời gian dài vay mượn chữa bệnh cho chồng, sức cùng lực kiệt bà Thiện đành đưa chồng về nhà cầm cự mạng sống bằng lá thuốc.

Đưa ánh mắt khó mà diễn tả nỗi đau về phía người con trai nằm cạnh chồng, bà Thiện nghẹn ngào:

"Đây là đứa con thứ 5 của vợ chồng tôi tên là Nguyễn Thế Anh, năm nay nó 37 tuổi. Chắc là nó bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, nên nó bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Có lớn mà chẳng có khôn, cả ngày chỉ biết đi lang thang, đói thì tìm về nhà. Hơn tháng trước, con tôi bị ngã xuống khe đồi trước nhà dẫn đến chấn thương sọ não, chấn thương cột sống. Bác sĩ bảo phải mổ, nhưng không có tiền, nên tôi phải ký giấy xin cho cháu về nhà".

Kể về những đứa con, bà Thiện đau lòng cho biết, bà sinh cả thảy 6 người con bà thì người con trai đầu mất bởi căn bệnh động kinh năm 26 tuổi. Người con thứ 4 mất lúc 1 tháng tuổi vì viêm phổi, người con út mất cách đây 7 năm cũng mất bởi căn bệnh động kinh để lại cho bà thằng cháu Duy.

3 người con còn lại thì 1 người con gái góa chồng đang nuôi 2 con nhỏ trong khốn khó. Ngoài Thế Anh đang nằm liệt giường vì chấn thương sọ não, bà Thiện còn một người con trai nữa cũng bị tai nạn ngã giàn giáo, không còn khả năng lao động.

"Không biết vì sao, ông trời cứ đày đọa gia đình tôi thế này! Các con cứ dần bỏ bố mẹ mà đi trước. Đứa còn lại thì tai nạn. Thằng bé Duy bố nó mất từ khi nó 4 tuổi, mẹ nó đi bước nữa, thằng bé ở với ông bà đã 7 năm rồi. Tội nghiệp cháu tôi, từ hôm bác nó bị tai nạn, thằng bé phải phụ giúp bà chăm ông, chăm bác", bà Thiện bật khóc.

Thấy vợ nhắc đến tên đứa cháu nội, ông Tỉnh run rẩy chống 2 tay xuống giường nhỏm dậy, giọng ông thều thào đứt quãng: "Tôi sống chết có số. Thằng Duy mà thất học, sau này tôi biết ăn nói thế nào với bố nó…", dường như quá đỗi xúc động, ông chỉ nói được vài từ ngắn ngủi, rồi đưa 2 tay ôm ngực thở dốc, người cựu binh già từ từ đổ vật xuống giường.

Trao đổi với ông Hà Đăng Cao, trưởng khu Xóm Trại, cho biết: "Khi thấy thằng bé Duy mới 11 tuổi phải chăm ông, chăm bác nằm liệt giường chúng tôi thương cháu vô cùng. Hoàn cảnh nhà ông Tỉnh bà Thiện là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương, ông Tỉnh nhiễm chất độc da cam và mắc bệnh ung thư phổi nên tính mạng thường xuyên bị đe dọa.

Đứa con trai mắc bệnh tâm thần, một đứa cũng bị tai nạn mất khả năng lao động. Cuộc sống của gia đình bà Thiện vốn đã rất nghèo khó, giờ lại càng khó khăn gấp bội. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm giúp gia đình ông bà ấy có tiền chữa bệnh, giúp thằng bé Duy được tiếp tục cắp sách đến trường".

