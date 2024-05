"Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"

Hết thuốc giảm đau, cơ thể chị Nguyễn Thị Giác (31 tuổi, xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lại đau nhức, ho liên tục, thở dốc. Chị được mẹ chồng nâng dậy, ngồi dựa người vào cửa sổ, đút cháo ăn. Vừa ăn được dăm thìa cháo loãng, chị Giác lại ho, nôn ói hết.

"5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi khiến sức khỏe của tôi suy kiệt. Đã rất nhiều lần tôi muốn buông xuôi tất cả để không còn phải đau đớn nữa. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, tôi lại sợ. Nếu tôi chết, 2 con sẽ sống thế nào.

Các cháu còn quá nhỏ, đứa mới lớp 1, đứa vừa 5 tuổi. Không biết em còn sống được bao lâu nữa, chỉ biết ngày nào còn thức dậy, còn nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống thôi", chị Giác nói.

5 năm trước, khi sinh con thứ 2 được 8 tháng tuổi, chị Giác có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Cơ thể đau mỏi, khó thở, sụt cân, chị đi khám, bàng hoàng khi nhận kết luận bị ung thư phổi.

"Khi nghe tin, tôi sốc lắm, suy sụp suốt thời gian dài. Nhìn con còn nhỏ trên tay, tôi lại khóc. Phải mất một thời gian dài tôi mới gượng dậy được. Mới 8 tháng tuổi, con phải cắt sữa mẹ, uống sữa ngoài. Tôi cũng phải xa con để đi điều trị hàng tháng. Tôi chết hụt nhiều lần vì căn bệnh, cứ tưởng không còn cơ hội gặp lại con nữa", chị Giác chia sẻ.

Thấy mẹ khóc, 2 bé Đào Minh Nguyệt (6 tuổi) và Đào Minh Quân (5 tuổi) tỏ ra lo lắng, chạy đến bên mẹ hỏi han, an ủi. Bé Nguyệt đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ rồi động viên:

"Mẹ mệt nhiều à? Mẹ bệnh thế này con buồn lắm. Con ước mẹ nhanh khỏe để không phải chịu đau đớn nữa".

Ngày mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bé Nguyệt mới hơn 1 tuổi, em trai vừa 8 tháng. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ thường xuyên nhập viện điều trị dài ngày và còn nhỏ nhưng 2 chị em Nguyệt rất ngoan, hiểu chuyện, thương mẹ.

Những lúc đi học về, 2 đứa trẻ kể cho mẹ những chuyện ở trường, khoe những khi được cô giáo khen. Nhìn 2 đứa con thơ, chị Giác lại có thêm động lực để cố gắng.

Chị Giác thường xuyên phải nhập viện điều trị dài ngày. Ngoài vào hóa chất, xạ trị, chị còn phải lấy thuốc ngoài bảo hiểm về điều trị hàng ngày. 2 năm trở lại đây, bệnh qua giai đoạn cuối và di căn lên não khiến chị thường xuyên đau đầu, đôi mắt mờ hẳn, đi lại khó khăn.

"Suốt 5 năm qua, để có tiền chữa trị cho vợ, bỉm sữa cho con, tôi đã vay trên 300 triệu đồng rồi. Giờ tôi không biết trông chờ vào đâu nữa nên đành cầu xin sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí. Mong mọi người thương hoàn cảnh, níu lại sự sống cho vợ tôi, để 2 con được ở bên mẹ ngày nào hay ngày ấy", anh Đào Văn Hậu (31 tuổi, chồng chị Giác) lo lắng.

Gần 70 tuổi, bà Lê Thị Liên (mẹ chồng chị Giác) bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, lưng còng, đi lại khó khăn. Tuổi già sức yếu nhưng bà Liên vẫn chưa được nghỉ ngơi, hàng ngày cặm cụi chăm sóc con dâu và 2 cháu nội. Khuôn mặt già nua, khắc khổ của bà hiện rõ bao nỗi lo toan.

"Từ ngày về làm dâu, con chưa làm điều gì khiến tôi phật lòng. Vậy mà số phận quá bất hạnh, mới hơn 30 tuổi mà sự sống mong manh. Giờ chỉ mong con cố gắng ăn uống, vượt qua đau đớn để làm chỗ dựa tinh thần cho 2 cháu", bà Liên nghẹn lời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Hương, Trưởng xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) cho biết, bệnh tật đeo bám, hành hạ suốt 5 năm khiến sức khỏe của chị Giác rất yếu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của anh Đào Văn Hậu. Ngoài người vợ bệnh tật, anh Hậu còn lo cho 2 con nhỏ đang tuổi học hành cùng người mẹ già yếu, lưng còng.

"Từ ngày vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh Hậu thường xuyên phải nghỉ làm để đưa vợ đi điều trị. Tháng nào may mắn lắm, phụ hồ cũng chỉ 5-10 công, cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần.

Địa phương, bà con thôn xóm cũng tạo điều kiện chia sẻ, giúp đỡ. Qua báo Dân trí, rất mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để chị Giác có thêm cơ hội chữa trị, duy trì sự sống, 2 con của chị Giác còn quá nhỏ, rất cần có mẹ bên cạnh", ông Hương chia sẻ.

