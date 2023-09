Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con

Nếu không được người dân địa phương dẫn đường, có lẽ chúng tôi cũng không thể tìm được nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi, tổ 3, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Căn nhà nằm khuất trong đám cỏ dại, được bao quanh bởi ván mục và những tấm tôn xỉn màu.

Phần lớn sinh hoạt của gia đình bà Hạnh gói trọn trong căn nhà cũ này, bởi bà Hạnh và người con trai đầu Nguyễn Văn Tài mắc bệnh nặng, duy chỉ có người con trai thứ 2 đủ sức khỏe, ra ngoài thành phố làm việc.

Trong căn nhà đã hư hỏng, ẩm thấp, ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bà Hạnh) mở hết các cánh cửa và thắp bóng đèn duy nhất. Ánh sáng leo lét, không đủ để nhìn rõ mặt người.

Sau ngày kết hôn, ông Hùng và bà Hạnh rời quê Thanh Hóa vào Bình Phước làm kinh tế. Gần 20 năm trước, vì cuộc sống khó khăn, ông bà đến Đắk Nông làm thuê. Vì hai người con liên tục bị bệnh nên đến nay, đôi vợ chồng già này vẫn không có một mảnh đất cho riêng mình.

Ba năm qua, gia đình 4 người tá túc nhờ trong căn nhà tạm bợ hiện tại, nhà nằm trong diện giải tỏa. Không có tiền, cũng không được phép cải tạo, căn nhà xuống cấp trầm trọng khiến suốt mấy tháng mùa mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt và nấm mốc.

Nói về cuộc sống gia đình, đôi mắt của bà Hạnh ngấn lệ. Người phụ nữ 64 tuổi kể gia đình từng có 6ha đất rẫy. Thế nhưng, vì 2 người con liên tục đau ốm, thậm chí có thời điểm cả 4 người trong gia đình nằm viện nên đất đai phải bán hết để trả tiền viện phí.

"Thằng Tài bị viêm cơ tim, thằng Long (con trai bà Hạnh- PV) bị hen suyễn, ông nhà tôi bị sốt rét, còn tôi bị chứng thận hư. Chỉ vài năm, toàn bộ vườn rẫy đều bán hết, gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Ngày đặt chân đến Đắk Nông, thương vợ chồng tôi không có nơi bấu víu, một người dân đã nhận về làm thuê và cho ở trong nhà", bà Hạnh nức nở.

Mẹ ung thư, con bệnh tim nguy cấp

Trong lời kể của mình, điều khiến bà Hạnh trăn trở nhất chính là sức khỏe. Tưởng chừng con trưởng thành, bệnh tình sẽ thuyên giảm, song bất hạnh mãi đeo bám khi liên tiếp bà Hạnh và anh Tài phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

"Năm ngoái, tôi phát hiện mình bị ung thư. Để có tiền cho tôi hóa trị, Tài phải ra Đà Nẵng làm thuê. Thế nhưng, tôi vừa vào xong đợt thuốc thứ 6 thì Tài cũng nhập viện. Bác sĩ chỉ định cần phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị suy tim", người phụ nữ 64 tuổi kể.

Cầm trên tay tập giấy chuyển viện, đơn thuốc và giấy xét nghiệm, bà Hạnh nói, dự tính tháng 9 này, Tài nhập viện. Trước ngày con lên bàn mổ, nhìn quanh căn nhà không một tài sản giá trị, bà Hạnh xót xa không kìm nổi nước mắt.

Nén nỗi đau của bệnh tật, bà Hạnh cầm tập hồ sơ bệnh án của con đi khắp nơi xin tiền. Mong ước duy nhất của người mẹ này là xin được một ít kinh phí phẫu thuật, giữ được mạng sống của con.

Tiếp lời vợ, ông Hùng cố tỏ ra cứng rắn sau những ngày gồng gánh nuôi gia đình. Mỗi lần nhắc về bệnh tình của vợ, con, khuôn mặt của người đàn ông 65 tuổi lại lộ rõ vẻ khắc khổ, lo lắng.

Ông Hùng nói: "Ngày vợ tôi bị ung thư, trong nhà có gì cũng đã bán hết để chữa trị. Thậm chí, đàn chó, đàn gà cũng phải bán để bà ấy có tiền vào thuốc. Bây giờ con tôi lại nằm một chỗ, mọi gánh nặng đổ hết lên vai thằng Long, hiện làm bảo vệ ở ngoài thành phố".

Ông Cao Xuân Xuyến, Tổ phó Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Phú cho biết, gia đình bà Hạnh thuộc diện nghèo của địa phương. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn, thời gian qua, địa phương đã dành sự quan tâm với gia đình bà Hạnh.

Do chi phí phẫu thuật cho anh Tài lớn, ông Xuyến mong mỏi, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh Tài có cơ hội được sống.

