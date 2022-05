Mẹ ung thư, bố cùng quẫn, giấc mơ đến trường của 2 đứa trẻ nghèo quá xa vời

Ngôi nhà bé xíu của gia đình anh Nguyễn Văn Việt (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, Tiền Giang) trống huơ trống hoác, gió lùa tứ phía. Trong nhà, chị Trần Thị Phượng (45 tuổi, vợ anh Việt) đang nằm thở từng hơi khó nhọc trên chiếc phản.

Chị Phượng đang chống chọi với bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Do nhiều ngày qua cơn đau hành hạ, chị Phượng không ăn uống được nên nửa trên cơ thể khuôn mặt hốc hác, tay teo tóp trông như khúc củi cháy dở. Ngược lại, nửa dưới cơ thể đã bị phù nề, ứ nước. Mọi cử động chị Phượng đều cần con gái hỗ trợ, mỗi khi xoay mình sự đau đớn lại khiến chị nghiến răng, nhăn mặt.

Nhà nghèo, mẹ ung thư, 2 con nguy cơ thất học

Anh Việt kể, 2 vợ chồng anh chị cảnh nghèo gặp nhau. Vợ chồng anh đưa nhau đi làm mướn hơn chục năm, đẻ được 2 đứa con, chưa kịp dư giả để cất căn nhà thì chị Phượng đổ bệnh.

"Lúc vợ ốm, đưa nhau về quê thì ông nội ông ngoại đều chỉ có nhà lá. Vợ chồng có gần 80 triệu đồng chỉ để mua thuốc cho vợ cũng không đủ.

An nghỉ học để túc trực bên cạnh mẹ cho cha an tâm đi làm (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bây giờ tôi chỉ đi làm quanh nhà, ai thuê đào đất, xịt thuốc thì làm, không dám đi làm xa vì sợ vợ có chuyện không về kịp. Giờ làm công ngày chỉ đủ tiền ăn, tiền thuốc thang đều phải vay mượn. Con gái lớn phải nghỉ học rồi, con trai khéo cũng vậy,… tôi bất lực… khổ lắm", anh Việt nghẹn ngào.

Tường An (16 tuổi) con gái đầu lòng của anh chị thay cha luôn túc trực bên cạnh mẹ. An bảo em không muốn nghỉ học, nhưng ngồi trên lớp không an tâm, học cũng chẳng vào nổi. An chấp nhận nghỉ học ở nhà để cha an tâm đi làm còn có tiền chi phí hàng ngày.

Chống chọi ung thư lâu ngày, nửa thân trên chị Phương khô róc trong khi nửa thân dưới bị phù nề, ứ nước.

Anh Việt kể, gia đình vẫn động viên con trai nhỏ là Nguyễn Trọng Phúc (14 tuổi) tiếp tục đi học. Thế nhưng chuyện cậu bé phải nhịn ăn sáng đến trường xảy ra hàng ngày, mọi khoản tiền liên quan đến nhà trường của Phúc hiện đều do các đoàn hội giúp đỡ vì anh không lo nổi.

"Nhìn cảnh vợ con như vậy tôi buồn lắm. Tiền cũng vay hết các nơi rồi, vợ thì hàng tuần phải đi thành phố tái khám, tốn kém lắm. Giờ chỉ mong ai đó cho mượn tiền để lo cho vợ con, rồi sau này tôi đi làm tôi trả, chứ giờ không biết sao giờ", anh Việt nói với vẻ mặt mệt mỏi, bất lực.

Anh Việt bất lực trước sự đau khổ của vợ con (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Mai Văn Trường - Bí thư Đoàn xã Mỹ Phước Tây cho biết từ giữa năm ngoái, khi bệnh chị Phượng trở nặng thì An thường xuyên phải ở nhà chăm mẹ, không tập trung được vào việc học. Học hết lớp 9 An không học tiếp lớp 10 mà nghỉ hẳn.

"Em trai An là Phúc hiện đang học lớp 8, học khá. Địa phương cũng đã hỗ trợ, vận động gia đình cố gắng để Phúc học hết phổ thông nhưng nguy cơ em phải nghỉ học rất cao vì nhà không nuôi nổi. Gia đình anh Việt hiện rất khó khăn, cần được cộng đồng chia sẻ.

Địa phương rất mong mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để An và Phúc có điều kiện tiếp tục đến trường và chị Phượng có điều kiện chữa bệnh tốt hơn. Địa phương chúng tôi cảm ơn rất nhiều", anh Trường nói.

Ngôi nhà rách nát gia đình anh Việt đang ở (Ảnh: Nguyễn Cường).