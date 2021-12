Bác sĩ kêu gọi các tấm lòng nhân ái cứu mạng thiếu nữ mắc bệnh hiểm nghèo

Trong những tiếng còi hú liên hồi, chiếc xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đưa cô gái trẻ Nguyễn Thúy Quỳnh (22 tuổi, trú ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) chạy một mạch đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Đã hơn 10 ngày trôi qua, với sự trợ giúp của những trang thiết bị y tế hiện đại nhất cùng với máy thở, máy thay huyết tương…, cô gái trẻ này vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu.

Không được vào phòng bệnh chăm sóc con gái, anh Nguyễn Thư Thắng chỉ còn biết đi lại ngoài hành lang buồng bệnh với tâm trạng vô cùng lo lắng. Mỗi khi thấy bóng áo trắng từ phòng cách ly bước ra, người cha tội nghiệp này lại bám riết lấy hỏi dồn… Tiếp sau đó là những giọt nước mắt mặn đắng từ 2 hốc mắt thâm quầng, hõm sâu lại từ từ lăn trên gương mặt hốc hác của người cha. Bởi, cho dù đã tạm giữ lại được tính mạng cho cô gái trẻ, nhưng các y, bác sĩ cũng chưa thể nói trước được điều gì.

2 vai rung lên theo tiếng nấc, giọng anh Thắng nghẹn lại: "Đã hơn 10 ngày rồi nhưng cháu vẫn chưa tỉnh. Nghe bác sĩ nói, cháu nó vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Quanh người cháu nhiều máy móc, dây dợ thế kia, em sợ lắm...".

Trong cảm xúc buồn tủi bao trùm, anh Thắng kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình và nỗi đau mang tên những đứa con. Sau 10 năm sinh con gái đầu lòng Nguyễn Thúy Quỳnh, chạy chữa khắp nơi anh chị mới có thêm người con thứ 2 Nguyễn Minh Hiếu.

Nhưng số phận thật trớ trêu, bất hạnh đeo bám cậu bé Hiếu ngay từ khi em ra đời. Sinh non ở tháng thứ 7 của thai kỳ, Hiếu phải nằm trong lồng kính 2 tháng trời. Tuổi thơ của Hiếu là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo, người mẹ phải bỏ hết việc đồng áng để cùng con khắp các bệnh viện. Đến năm 4 tuổi Hiếu vẫn chưa biết nói, và mới chập chững tập đi. Giờ đã 12 tuổi, nhưng chân tay yếu ớt cậu bé này vẫn đi không vững, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh…, vẫn phụ thuộc vào người khác.

Mẹ phải ở nhà chăm sóc em trai tật nguyền và bà nội bị tai biến. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên người cha. Vốn sức khỏe không được tốt, nhưng khi có người gọi đi phun thuốc sâu thuê, hay phụ hồ, hoặc xẻ gỗ…, người cha này cũng chẳng từ nan. Thương bố mẹ quá vất vả, Thúy Quỳnh nghỉ học sớm xin đi làm công nhân may, cóp nhặt từng đồng lẻ phụ giúp gia đình.

Dường như, ông trời luôn muốn thử thách giới hạn chịu đựng của bố mẹ nghèo này. Tai họa bắt đầu giáng xuống đứa con lớn Nguyễn Thúy Quỳnh vào tháng 9/2020. Khi ấy, Quỳnh liên tục kêu đau bụng, rồi mỗi ngày càng gày gò xanh xao.

Sau nhiều ngày điều trị ở Trung tâm y tế huyện Trấn Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh tình của Quỳnh vẫn không thuyên giảm và còn có dấu hiệu nặng hơn. Vay mượn đưa con xuống Hà Nội, anh Thắng chết lặng người khi các bác sĩ bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, cô gái trẻ này mắc hội chứng thực bào máu.

Sau một tháng chữa trị tích cực ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, sức khỏe của Quỳnh hồi phục nhanh chóng. Các y, bác sĩ cho rằng đây là một trường hợp may mắn hiếm gặp. Tháng 12/2020, cô gái trẻ khỏe mạnh xuất viện trở về nhà như một kì tích.

Những tưởng số phận đã mỉm cười với con gái, nhưng một lần nữa, định mệnh nghiệt ngã đã đẩy gia đình anh Thắng đến tận cùng của nỗi đau. Ngày 18/12, đột nhiên Quỳnh sốt cao không dứt, rồi lên cơn đau đầu dữ dội. Chỉ kịp nhắn gửi gắm hàng xóm người mẹ già mắc tai biến và đứa con tật nguyền, vợ chồng anh Thắng tức tốc đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu.

Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Quỳnh được chuyển thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. Được cấp cứu kịp thời, Thúy Quỳnh đã tạm giữ lại được mạng sống. Nhưng chặng đường trước mắt của cô gái trẻ này vẫn còn vô cùng gian nan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Tuấn Phong - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Quỳnh nhập viện trong tình trạng sốt, hôn mê sâu và được kết luận mắc viêm màng não mủ và Lupus ban đỏ, xuất huyết phế nang, phải thở máy và thay huyết tương.

"Tình trạng của Quỳnh rất nặng, căn bệnh Lupus là bệnh mãn tính xác định sẽ phải điều trị cả đời, chi phí khá tốn kém. Nhưng Quỳnh vẫn có cơ hội hồi phục, miễn là gia đình phải quyết tâm chạy chữa cho em đến cùng. Hoàn cảnh éo le của gia đình em, khiến chúng tôi rất lo lắng và ái ngại", bác sĩ Phong nói.

Là người trực tiếp vận động, hỗ trợ gia đình Quỳnh, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện ái ngại chia sẻ: Quỳnh còn trẻ quá, em ấy còn cả tương lai phía trước, trong khi đã có nhiều diễn biến rất tích cực. Hy vọng cứu sống tính mạng của Quỳnh là rất lớn, nhưng việc điều trị sẽ còn kéo dài với chi phí nhiều, vì vậy chúng tôi cũng tha thiết mong muốn mọi người giúp đỡ.

Hướng ánh mắt buồn thảm về phía phòng cách ly, nơi đứa con gái yêu quý đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần, người cha nghèo lạc giọng:

"Vợ chồng em bất lực thật rồi. 3 tháng chữa trị cho cháu năm 2020 vợ chồng em đã phải vay hơn 100 triệu. Lần này theo cháu lên xe cấp cứu, thú thực trong người không có lấy một đồng. Đành phải vay chỗ nọ, chỗ kia cầm cự qua ngày. Bác sĩ nói con em phải điều trị lâu dài nữa, em cũng không biết vay ở đâu được. Các bác ơi, có chỗ nào bán được máu, bán được thận các bác chỉ cho em với!...", anh Thắng nói rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

