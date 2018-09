Mẹ mất vì ung thư, cha bị đánh chết, 2 chị em dang dở đường đến trường

Hoàn cảnh khốn khó trên là gia đình của em Phạm Thị Thu Thảo (SN 2000) và em Phạm Xuân Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam).

Lần theo lá đơn cầu cứu của em Thu Thảo, chúng tôi tìm đến nhà khi em đang chuẩn bị bữa cơm cúng người cha vừa mới qua đời cách đây không lâu.

Bà Trần Thị Mãi (SN 1953, bà nội của chị em Thảo) không khỏi xót xa khi kể về hoàn cảnh éo le của người con trai đoản mệnh và hai đứa cháu sớm côi cút tội nghiệp.

Năm 2008, con dâu bà mất do căn bệnh ung thư dạ dày để lại hai đứa cháu thơ dại. Con trai là thợ hồ nhưng công việc cũng bấp bênh, hay đau ốm nên việc kiếm cơm cũng không dễ dàng. Cách đây hơn một tháng, trong cuộc rượu với bạn bè, con trai bà đột ngột tử vong do bị đánh.

“Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, nỗi mất mát quá lớn in hằn lên khuôn mặt khắc khổ của đôi vợ chồng già, hai chị em Thảo giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp bốn. Căn nhà vốn đìu hiu, quạnh quẽ nay càng trống trải, xập xệ.

Hai vợ chồng bà Mãi đều là thương binh, chồng bà là ông Phạm Xuân Cầm (SN 1948) thương binh loại II và bản thân bà Mãi là thương binh loại III. Để lo cho hai cháu, ngoài số tiền trợ cấp hằng tháng ông bà cũng cố gắng làm thêm ít ruộng để có gạo nấu qua ngày. Nhưng giờ đây, sức lực dần yếu cùng đau ốm liên miên do di chứng của chiến tranh dần đánh gục đôi vợ chồng già.

“Con trai tôi chết tức tưởi quá, nó hiền lành như vậy mà sao nỡ đánh chết nó. Tôi mất con, hai đứa trẻ mất cha, không đêm nào tôi chợp mắt được. Cứ tưởng khi vợ chồng tôi mất đi thì tụi nhỏ còn có cha để nương tựa, giờ thì mất hết rồi. Cháu Thảo vừa mới đậu Đại học Kinh tế Đà Nẵng, còn thằng em nó thì sắp vào lớp 11. Hai đứa hiếu học lắm, cứ mong được học đến nơi đến chốn nhưng hoàn cảnh nghèo khó vợ chồng tôi sợ không theo nổi. Bên phía ngoại, cô chú, hàng xóm và chính quyền cũng có quan tâm giúp đỡ nhưng ai sức cũng có hạn cả”- bà Mãi xót xa rơi nước mắt.

Niềm vui đỗ đại học chưa được bao lâu, Thảo lại nhận tin dữ cha qua đời. Mất cha, mất đi trụ cột vững chắc của căn nhà vốn thiếu vắng tình thương người mẹ khiến chị em Thảo càng thêm hoang mang, lo lắng.

“Ngày em nhận được tin mình đỗ đại học chưa bao lâu thì cha lại đột ngột qua đời, niềm vui chưa được trọn vẹn phải đội tang cha. Cuộc sống vốn nghèo khó nay càng thêm túng quẫn, khó khăn”- Thảo nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Mãi cho biết thêm, hiện Thảo đang làm buồng phòng cho một khách sạn để cố gắng kiếm thêm ít tiền trang trải học phí sắp đến.

“Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu Thảo luôn cố gắng học tập thật tốt, Thảo cũng làm thêm nhiều việc để dành dụm tiền đóng học phí. Đồng thời Thảo luôn động viên em trai vượt khó vươn lên, học hành đến nơi để an ủi phần nào linh hồn cha mẹ đã mất. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó, không biết các cháu có thể cố gắng được không. Dù ngày xưa tham gia chiến tranh có gian khổ bao nhiêu tôi cũng không sợ, nhưng giờ đây khi chứng kiến nỗi đau mất mát của con cháu mà tôi thấy bất lực quá”- bà Mãi buồn bã cho biết.

Bà Tăng Thị Châu (hàng xóm gia đình em Thảo) chia sẻ: “Gia đình cháu Thảo thuộc diện khó khăn, hai chị em chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của ông bà nội già yếu. Nghe tin Thảo đỗ đại học ai cũng mừng cho nó, nhưng niềm vui chưa tày gang thì lại đội tang cha. Hiện hoàn cảnh của chị em Thảo rất khó khăn, làng xóm có giúp đỡ người chút ít nhưng cũng không được bao nhiêu do ai ở đây cũng chẳng khá giả gì”.

Theo ông Lê Trung Chúng (Bí thư chi bộ thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam), hiện Chi bộ thôn đang cố gắng làm cho hai chị em Thảo giấy chứng nhận mồ côi để có tiền hỗ trợ hàng tháng trang trải tiền học phí và sinh hoạt. Ngoài ra, cô của Thảo cũng làm đơn xin trợ giúp từ các mạnh thường quân khắp nơi để giúp đỡ hai đứa cháu bất hạnh.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp hai cháu, nhưng sức cũng ít do điều kiện hạn chế. Mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân Trí, những vòng tay yêu thương chia sẻ, chị em cháu Thảo có thể tiếp tục ước mơ đến trường, hỗ trợ phần nào những mất mát thiệt thòi của hai chị em”- ông Chúng chia sẻ thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3050: Em Phạm Thị Thu Thảo, trú tại thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam).

ĐT: 0972722099

