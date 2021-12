Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như "chim vỡ tổ" bấu víu ngoại nghèo

Đại dịch Covid-19 đã "cướp" đi những người cha, người mẹ, bỏ lại những đứa con thơ bơ vơ như chim vỡ tổ. 3 anh em trai Vũ Toàn (10 tuổi), Vũ Thắng (3 tuổi) và Vũ Mãi (2 tháng tuổi) là một trong những hoàn cảnh bất hạnh như thế.

Nhiều năm trước, chị Thạch Thị Sáng (SN 1991) từ quê Bạc Liêu cùng chồng lên Bình Dương làm công nhân mưu sinh. Hai đứa con Vũ Toàn và Vũ Thắng lần lượt ra đời, cuộc sống có thiếu thốn, khó khăn nhưng rất hạnh phúc.

Giữa năm 2021, đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, nhiều người nhiễm bệnh, có cả gia đình chị Sáng. Lúc này, chị đang mang thai đứa con thứ 3.

Anh Nguyễn Vũ Lâm (31 tuổi, chồng chị Sáng) kể lại, khi cả nhà mắc Covid-19, ai cũng lo lắng, lo nhất là vợ anh đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. "Ngày đưa vợ đi vào bệnh viện cách ly, em cũng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng. Mấy đứa con chẳng còn thấy mặt mẹ được nữa", anh Lâm xót xa.

Đứa con trai thứ 3 chào đời được mấy ngày thì phải rời mẹ vì lúc đó bệnh của chị Sáng đã chuyển biến nặng. Anh Lâm nói, lời cuối cùng vợ anh nhắn nhủ đặt tên đứa bé là Vũ Mãi để nhớ mãi về chồng, về con khi vợ anh không còn trên cõi đời này.

Chị Sáng bệnh trở nặng và qua đời vào ngày 11/9 khi tròn 30 tuổi. Sau đó, chị được hỏa táng rồi đưa tro cốt về quê nhà. Mẹ mất vì Covid-19, ở đất Bình Dương không còn ai chăm nom, 3 đứa trẻ mồ côi mẹ đành về bấu víu ông bà ngoại.

Nhà ngoại nghèo, ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi, không nghề nghiệp, nay gánh thêm 3 đứa cháu mồ côi mẹ, cuộc sống đã khó nay càng khó khăn hơn.

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) ngậm ngùi: "Con gái đã mất rồi, con rể thì còn phải lặn lội xứ người mưu sinh, nay vợ chồng già cũng phải ráng mà chăm sóc, nuôi dưỡng 3 cháu. Các cháu thì còn quá nhỏ, chỉ sợ mình lớn tuổi, sức khỏe càng yếu đi, biết làm sao lo nỗi cho các cháu".

Về với ngoại, cháu Vũ Mãi mới hơn 2 tháng tuổi, lúc thì ngủ ngon trên võng, lúc thức giấc cứ khóc ngất vì thiếu hơi ấm mẹ, đói sữa. Bà ngoại 3 đứa trẻ cho biết, sữa mẹ không có, giờ ai cho gì cháu uống đó, tội lắm.

Ngồi trên võng bồng đứa em út sơ sinh, cháu Vũ Toàn với đôi mắt buồn hiu. Trong 3 anh em, có lẽ cháu biết và phần nào hiểu được mẹ đã đi mãi không về.

Vừa ru em, hôn lên má đứa em bé bỏng không bao giờ gọi được tiếng mẹ nữa, cháu Toàn nói: "Mẹ có nhắn lại với con là anh lớn, con nhớ thay mẹ chăm sóc tốt cho em", nghe cháu nói, tôi thấy mắt mình cay cay.

Cha của 3 đứa trẻ hiện đã lên lại Bình Dương để làm kiếm tiền gửi về nuôi con. Nhưng thu nhập của anh cũng chẳng có bao nhiêu, ngoài 3 đứa con, anh còn lo cho mẹ ruột bị tai biến nên sẽ nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.

Ngoại lớn tuổi, nội bệnh tai biến, cha vất vả mưu sinh, tương lai của 3 đứa trẻ mồ côi mẹ này không biết rồi sẽ ra sao.

Chị Lê Thị Hà Xuyên, Phó bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình cho biết, hoàn cảnh gia đình của ông Thạch Dal khó khăn. Vừa rồi con gái mất vì Covid-19, 3 đứa cháu ngoại phải về quê nương tựa với ông bà. Cha các cháu đi làm công nhân thu nhập cũng không nhiều, còn vợ chồng ông bà ngoại đã lớn tuổi, eo hẹp kinh tế nên lo thêm 3 cháu ngoại sẽ rất thiếu thốn.



"Cháu Vũ Toàn thì đã đi học nên cũng cần chi phí, còn 2 cháu Vũ Thắng và Vũ Mãi còn quá nhỏ cần cái ăn, cái mặc và sau này còn đi học nữa nên ông bà ngoại sẽ nhiều lo toan. Địa phương chỉ hỗ trợ phần nào trước mắt, do đó rất mong sự sẻ chia thêm của các nhà hảo tâm để chăm lo cho 3 cháu nhỏ được tốt hơn", chị Xuyên bày tỏ.

