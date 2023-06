Mẹ già bất lực nhìn 2 con trai lần lượt qua đời, người thứ 3 nằm một chỗ

Bệnh tật "ăn mòn" vợ chồng nghèo

Trong căn nhà nhỏ nằm ở bon Bu Kôn, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), bà H'Jeng (73 tuổi) ngồi lặng lẽ một mình, hoàn thiện chiếc gùi đang làm dang dở. Nếu ngày mai chiếc gùi này hoàn thành, bà H'Jeng có thể bán được vài trăm nghìn đồng, đủ mua lương thực cho vợ chồng người con trai đang nằm một chỗ.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, song nhiều năm qua bà H'Jeng chưa được hưởng trọn vẹn một ngày hạnh phúc bên con cháu. Thay vào đó là những ngày tháng tất bật mưu sinh, nếu không lên rẫy hái rau dại thì bà lão lại cặm cụi đan lát để kiếm thêm thu nhập.

Ở phía căn nhà đối diện, vợ chồng anh Y Tem và chị H'Lang (cùng sinh năm 1984) nằm một chỗ, đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía mẹ.

Anh Y Tem mắc bệnh gan, căn bệnh không biết đã ở giai đoạn nào, thế nhưng đôi mắt và cả cơ thể người đàn ông này đã chuyển sang một màu vàng nghệ, cho thấy bệnh tình đã rất nặng.

Chị H'Lang, vợ anh Y Tem, bước tập tễnh tới bên chồng đang nằm trên giường, đôi mắt lộ rõ vẻ ưu phiền, mệt mỏi. Đã hơn một năm nay, cả hai vợ chồng không rời khỏi căn nhà này, chỉ bởi lý do duy nhất, cả 2 không đủ sức để ra khỏi nhà.

Người phụ nữ gần 40 tuổi vốn là trụ cột của gia đình. Thế rồi biến cố ập đến vào cuối năm 2021. Chị H'Lang may mắn giữ được mạng sống nhưng kể từ đó đôi chân không thể đi lại bình thường. Hiện nay vết thương vẫn ăn sâu vào cơ thể khiến người phụ nữ này đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bàn chân phải.

Chị H'Lang kể: "Hai năm trước, tôi đi hái tiêu thuê, không may chiếc thang bị đổ, tôi bị ngã xuống đất từ độ cao gần 5m. Gần 2 tháng nằm viện, tôi có cơ hội được sống tiếp. Nhưng sau vụ tai nạn, gót chân phải của tôi bắt đầu bị hoại tử, dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vết thương vẫn lan rộng. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật, có thể là cắt đi bàn chân nếu không muốn mất đi cả chân bên phải".

Thời điểm chị H'Lang từ bệnh viện trở về cũng là lúc anh Y Tem phát hiện mình bị bệnh gan.

Đến nay dù đã hơn một năm nhưng anh Y Tem mới đến bệnh viện thăm khám 1 lần, đó cũng là lần duy nhất anh được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ chướng

Không có tiền chạy chữa, cũng không có những bữa ăn đủ chất, bụng của anh Y Tem ngày càng phình to. Từ một người hoạt bát, bây giờ đến thở bình thường cũng là điều khó khăn đối với người đàn ông này.

Chia sẻ về bệnh tình của chồng, chị H'Lang nói: "Căn bệnh của anh ấy tiến triển nhanh chỉ khoảng 1 năm trở lại đây. Trước đây, anh trai và em trai của anh ấy cũng bị bệnh như thế này. Họ đều chết hết rồi nên tôi cũng sợ chồng mình sống không được bao lâu nữa".

"Chỉ mong nó được sống để con cái không bơ vơ!"

Thấy khách đến nhà, anh Y Tem cố gắng sức bám vào tường nhà để ra trò chuyện cùng khách. Căn bệnh có lẽ đã rất nặng nên chiếc áo anh mặc rộng thùng thình nhưng vẫn không che nổi chiếc bụng phình to như cái trống.

Đi được vài bước, người đàn ông 40 tuổi ngồi vật xuống giường, thở từng nhịp ngắt quãng như không còn đủ sức lực.

"Năm ngoái, tôi đi khám bệnh, bác sĩ bảo bệnh của tôi nặng lắm rồi, không thể điều trị khỏi được. Tôi cũng sợ chết lắm vì con cái còn nhỏ, mình chết đi, mấy đứa nó bơ vơ", anh Y Tem nói, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Nhìn con trai và con dâu đang bị bệnh tật "ăn mòn" từng ngày, bà H'Jeng không giấu nổi những xót xa, ai oán. Ánh mắt của bà lão người M'nông lúc nào cũng rưng rưng, chất chứa những nỗi niềm của một người mẹ bất hạnh.

Bà H'Jeng nói giọng chua chát: "Chồng tôi mất, hai đứa con cũng lần lượt đi theo bố nó. Đứa gần nhất qua đời vào đầu năm nay. Bây giờ vợ chồng Y Tem cũng nằm một chỗ, sớm muộn gì cũng phải chết nếu không được chạy chữa. Tôi chỉ mong có ai đó cứu lấy gia đình nó, 4 đứa con của Y Tem còn nhỏ lắm".

Nhắc về những đứa cháu, bà H'Jeng cho biết thêm, vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại không thể đi làm nên cả 4 đứa trẻ đều thất học. Đứa con đầu tiên năm nay mới 13 tuổi đã phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi bố mẹ. Đứa con út đáng lẽ năm nay cũng vào học mẫu giáo nhưng vì không có người đưa đón nên cứ lủi thủi, chơi quanh mấy gốc điều gần nhà.

Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đeo bám, bà H'Jeng cũng đã lớn tuổi, thế nên mong ước lớn nhất lúc này của bà là vợ chồng anh Y Tem có cơ hội được sống thêm vài năm nữa. Lúc đó những đứa cháu của bà cũng đã lớn, đủ sức để tự đi làm nuôi sống bản thân.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4876 xin gửi về:

1. Chị H'Lang

Địa chỉ: bon Bu Kôn, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Hoặc bà Nông Thị Thùy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân

SĐT: 0972.471.234

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4876)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269