Mẹ đơn thân khẩn cầu giúp con trai bệnh nặng, con gái được đi học trở lại

Nước mắt bất lực của người mẹ nghèo

3 năm qua, từ ngày hôn nhân tan vỡ, chị Trần Thị Đẹp (40 tuổi, ngụ ấp Tăng Long, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Khoảng 5 tháng nay, con trai chị Đẹp là bé Huỳnh Trọng Luân (8 tuổi) phát bệnh viêm não Nhật Bản. Cuộc sống vốn khốn khó nay càng thêm kiệt quệ, chị Đẹp không đủ tiền chạy chữa cho con.

Những ngày cuối năm, gió bấc ùa về, trong căn nhà lá xập xệ, nơi vốn được xem là tổ ấm của 3 mẹ con chị Đẹp lại lạnh lẽo hơn. Chốc lát người ta lại nghe tiếng người phụ nữ thở dài, sụt sùi nước mắt chen lẫn tiếng la hét thất thanh của đứa con trai.

Trong căn nhà nhỏ nơi mẹ con chị Đẹp ở, cột nhà làm bằng cây, vách lá, nóc lợp bằng các tấm tôn cũ, nền nhà cũng chỉ tráng xi măng ở khu vực bếp và vệ sinh, còn phía trước vẫn là nền đất.

Theo lời chị Đẹp, cứ hễ con nước lớn, nhà sẽ ngập lênh láng, khi nước rút thì ngập ngụa sình lầy, còn trời mưa thì dột tứ bề, chị phải căng tấm bạt trên nóc mùng nhưng nước mưa vẫn tạt từ vách lá vào.

Tiếp chuyện phóng viên Dân trí bên chiếc giường xiêu vẹo, chưa kịp nói gì chị Đẹp đã bật khóc khi nhìn về đứa con trai đang quằn quại trong cơn đau.

Người phụ nữ cố kìm nước mắt rồi kể, chị và chồng cũ quen nhau nhờ đi làm chung và sau đó nên duyên vợ chồng. Khi còn chung sống, hàng ngày chồng theo sà lan phụ việc, bốc vác, còn chị ở nhà nuôi con.

"Anh ấy đi làm một thời gian thì gọi điện nói là có người khác rồi, không còn thương tôi nữa nên đòi ly dị. Dù tôi ra sức níu kéo nhưng lòng anh ấy nguội lạnh, nhất quyết muốn chia tay. Từ đó, 2 đứa con mình tôi chăm sóc, đến cả con trai bệnh nặng anh ấy cũng không quan tâm", chị Đẹp nức nở.

Con gái bỏ học giữa chừng, đi gọt xoài mướn, phụ mẹ nuôi em

Một mình nuôi 2 con chẳng dễ dàng, đã vậy, con trai chị Đẹp còn mắc bệnh nặng. Nhiều tháng qua, chị nghỉ làm ở nhà chăm sóc con. Con gái của chị Đẹp là Huỳnh Thị Ngọc Yến (13 tuổi) cũng phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh khốn khó.

Chị Đẹp tâm sự: "Tiền chữa trị cho con mấy tháng nay đều là vay mượn nhưng mượn mãi cũng không được, vì tôi không có khả năng trả. Giờ chỉ ước ao ai đó giúp đỡ có tiền chữa bệnh cho con và sửa sang căn nhà".

Cũng theo người phụ nữ, mỗi lần đưa con đi khám bệnh là cực "trần ai lai khổ" vì nhà hun hút trong ruộng, nếu trời nắng chị thuê xe ôm đến nhà, còn hôm mưa phải bồng con ra đường bắt xe. Mấy tuần trước, con trở cơn đau lúc 3h, cứ khóc rồi la hét thất thanh, cào cấu, lúc tỉnh lúc mê và không nhận ra mẹ nữa.

Em Ngọc Yến kể, có người họ hàng giới thiệu đi làm ở TPHCM nhưng vì chưa đủ tuổi nên không được nhận. Yến xin được công việc thời vụ ở vựa xoài, mỗi ngày được vài chục ngàn. Từ lúc em trai bệnh, Yến cũng không thể đi làm nhiều vì phụ giúp mẹ trông em, làm việc nhà.

"Em cũng muốn đi học trở lại, nhưng thấy hoàn cảnh hiện tại, em chỉ ước bản thân lớn nhanh, đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em trai rồi cất căn nhà mới. Ngôi nhà này nhiều năm rồi không có sửa, mưa xuống là dột, ướt đủ chỗ hết", Yến buồn bã nói.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Đông xác nhận hoàn cảnh của chị Đẹp thuộc diện hộ nghèo của xã, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng đặc biệt là bạn đọc báo Dân trí.

Ông mong rằng, báo sẽ là cầu nối, chia sẻ trường hợp của mẹ con chị Đẹp để mọi người biết đến, giúp cháu Luân được chữa khỏi bệnh, gia đình có điều kiện cất căn nhà tử tế hơn.

