Mất bố mẹ trong vòng một tháng, nữ sinh ôm nỗi đau mồ côi đến trường thi

2 nỗi đau trong vòng hơn 1 tháng

Dẫn chúng tôi đến nhà em Hoàng Thị Hải Yến (khối 3A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An), ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Dùng cho biết: "Yến là trường hợp đặc biệt khi mất cả bố lẫn mẹ trong vòng một tháng. Cú sốc về tinh thần ở tuổi 18 khiến em khó trụ vững nếu không có sự chung tay, góp sức của cộng đồng".

Trong căn nhà nhỏ của Yến đặt 2 ban thờ của bố và của mẹ. Em lẳng lặng châm hương, tạ lễ với mọi người đến chia sẻ nỗi đau cùng mình. 18 tuổi, Yến không còn giữ được sự vô tư của tuổi mới lớn bởi nỗi đau liên tiếp xảy đến với mình.

Yến lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và cậu mợ. Cô bé chưa một lần hoài nghi vì sao bố mẹ lại nhiều tuổi hơn bố mẹ các bạn cùng trang lứa. Hơn 10 năm qua, ông Hoàng Văn Mai (78 tuổi) nằm một chỗ sau lần bị tai biến. Trong khi đó, bà Đậu Thị Bình thường xuyên ốm yếu do viêm khớp nặng, suy tim, xơ gan. Dù bố mẹ nghèo nhưng chưa bao giờ để Yến phải thua kém bạn bè.

3 năm trước, căn bệnh tim được phát hiện muộn cộng với viêm khớp nặng, bà Bình gần như không thể đi lại được. Ngoài giờ lên lớp, cùng với sự hỗ trợ của cậu mợ, Yến tự tay chăm sóc, tắm rửa cho bố mẹ.

Hè năm 2022, bà Bình lúc này đã yếu, nắm lấy bàn tay của Yến tiết lộ bí mật đã cất giấu suốt 17 năm qua: "Bố mẹ chắc cũng không sống được mấy nữa. Bố mẹ yêu con hơn tất thảy trên đời này nhưng có một chuyện con cần phải biết: Con không phải là con ruột của bố mẹ. Sau này, có điều kiện, con hãy tìm về nguồn cội của mình...".

Lời mẹ nói như tiếng sét bên tai Yến. Em sốc khi biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, được bố mẹ nhận về nuôi khi mới hơn 3 tháng tuổi. Mặc cảm, tủi thân và buồn bã khiến em sống khép mình, lầm lũi như chiếc bóng.

Nhưng rồi Yến nhận ra mình đã ích kỷ trước yêu thương vô bờ bến của bố mẹ đã dành cho em. Yến chỉ có bố mẹ - những người dù không sinh ra em nhưng đã dưỡng dục em, cho em mái ấm gia đình trọn vẹn. Yến dồn hết sức lực để chăm sóc, báo hiếu cha mẹ những ngày cuối đời.

"Mẹ đau, suốt đêm không ngủ được, em ngồi trò chuyện với mẹ, xoa cho mẹ bớt đau, cứ như thế cho đến sáng. Sáng hôm sau, vệ sinh, đút cháo cho bố mẹ xong, nhờ cậu mợ trông nom em mới đi học", Yến kể.

Không có nhiều thời gian nhưng với cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Yến hoàn thành chương trình lớp 12 với điểm tổng kết khá cao. Với em, học thật giỏi, thật ngoan và chăm sóc bố mẹ thật chu đáo là cách thiết thực nhất để báo đáp yêu thương bố mẹ dành cho mình.

Gượng qua nỗi đau để bố mẹ ngậm cười nơi chín suối

Cô bé 18 tuổi sống trong nỗi lo sợ bố mẹ có thể rời xa mình bất cứ lúc nào nhưng khi hiện thực đau đớn xảy ra, em hụt hẫng, chới với. Ngày 14/5, mẹ rời xa Yến. Em gầy đi, đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Yến nén nỗi đau mất mẹ để chăm sóc bố, mong bố có thể ở lại với em lâu hơn. Nhưng số phận nghiệt ngã, bắt em thêm một lần mồ côi khi bố trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/6.

Hai cái tang liên tiếp khiến Yến như gục ngã...

Bố mất khi chưa đầy một tuần nữa Yến bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sợ Yến buông xuôi, cậu mợ, thầy cô, bạn bè cùng lớp đến với em, động viên em, trước hết là tham dự kỳ thi quan trọng này.

Yến ngồi vào bàn để ôn thi mà đôi mắt sưng húp. Nhưng thi rồi, mình có thể tiếp tục học lên nữa không? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Yến.

"Có những lúc em muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng của bố mẹ, em xốc lại tinh thần để cầm bút lên. Khi mẹ còn sống, mẹ bảo, dù có khó khăn đến đâu cũng không được bỏ học, chỉ có học, sau này con mới có một tương lai tốt hơn, bố mẹ mới có thể an lòng mà nhắm mắt", Yến tâm sự.

Ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: "Địa phương đã làm việc với nhà trường, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể với Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn và các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để cháu Yến yên tâm dự thi, đạt kết quả cao nhất".

Yến bảo em khá tự tin để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong hành trang đến trường thi của em có tình yêu của bố mẹ, sự động viên, quan tâm, chia sẻ từ gia đình, thầy cô, bạn bè và chính quyền địa phương.

Về tương lai xa hơn, Yến tâm sự em mơ ước trở thành một bác sĩ da liễu nhưng ngành học này rất tốn kém, trong khả năng của mình, em sợ không thể tự lo được. "Có thể em sẽ đăng ký học kế toán hoặc học nghề. Dù làm gì em cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, để nơi chín suối bố mẹ có thể yên lòng", Yến quả quyết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4901 xin gửi về:

1. Em Hoàng Thị Hải Yến

Địa chỉ: Khối 3A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4901)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269