Không có tiền đóng trọ, 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm

Giữa trưa ngày giáp Tết, phóng viên Dân trí tìm đến nơi ở nhờ của 4 mẹ con chị Vũ Thị Hạnh (28 tuổi) trú khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, mấy cánh cửa được đóng tạm bợ, gió mùa đông lùa qua lạnh "cắt da, cắt thịt", 3 đứa trẻ ốm tong teo, thiếu dinh dưỡng, thấp còi đang được mẹ đút từng thìa mì tôm trộn với cơm nguội.

"Hôm nay, đứa nhỏ đau, nên tôi phải ở nhà giữ con không đi bán thức ăn vặt được. Không có tiền lời, 4 mẹ con ăn tạm gói mì tôm với cơm nguội lót dạ qua bữa", Hạnh mang đôi kính cận dày cộm, còn gọng kính bị gãy phải buộc dây thun, cúi mặt nói.

Trải lòng về cuộc đời mình, bà mẹ 28 tuổi ngậm ngùi chia sẻ, Hạnh học lớp 11 với học lực khá thì mẹ của Hạnh mắc bệnh nan y rồi qua đời. Sau những ngày sống ở viện nhiều hơn ở nhà, gia đình Hạnh rơi vào khó khăn, túng quẫn. Cô gái mới 17 tuổi đành nghỉ học ở nhà phụ cha nuôi các em.

Sau đó, Hạnh có thai ngoài ý muốn và làm mẹ đơn thân.

Hai năm sau, Hạnh lập gia đình với người đàn ông tên N. và lần lượt sinh 3 con. Đứa con riêng của Hạnh được gửi cho ông bà nội chăm sóc.

Cả 2 vợ chồng Hạnh đều không có việc làm ổn định, chủ yếu ai thuê gì làm nấy. Vào năm 2020, người chồng mắc bệnh lao phổi, sau đó, lặng lẽ bỏ 4 mẹ con lại phòng trọ, rời đi.

"Cách đây hơn 4 tháng, anh N. quay về gây gổ với tôi rồi bỏ đi biệt tích. Tôi sức khỏe kém, mắt cận gần 4 độ nên túng quẫn, không có nổi 500.000 đồng để đóng tiền trọ, 4 mẹ con dắt díu tự rời đi. May mắn 4 mẹ con được một người cô tốt bụng cho ở nhờ trong căn nhà cũ bỏ hoang", Hạnh kể.

Để có cái ăn cho 3 con thơ, hằng ngày, Hạnh "đùm túm đàn con" cùng gánh hàng rong bán quà vặt cho học sinh trước cổng trường tiểu học. Mùa đông giá rét, mấy cháu tuổi nhỏ mặc không đủ ấm rồi bị sốt, ho, viêm phế quản nên Hạnh phải ở nhà chăm con. Những ngày nghỉ bán, 4 mẹ con lại rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, vất vả đủ bề.

Trong 3 đứa con đang ở với Hạnh chỉ có Đặng Vũ Đình Phúc (SN 2018) được đến trường học mẫu giáo, còn Đặng Vũ Đình Toàn (SN 2020) và Đặng Vũ Nhã Vy (SN 2022) phải ở nhà vì mẹ không có tiền để đóng tiền cơm trưa.

Một phiếu cơm trưa ở trường được thu 18.000 đồng/phiếu, mỗi tháng khoảng 20 phiếu, tính ra 3 đứa con của Hạnh để được đến trường phải đóng hơn 1 triệu đồng/tháng.

"Số tiền 1 triệu đồng thực sự quá lớn đối với 4 mẹ con. Mỗi ngày tôi bán ở trường kiếm nhiều cũng được 70.000-80.000 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng làm ra. Số tiền lời phải chi tiêu mua gạo, mắm, muối, thuốc thang cho các con", người mẹ trẻ chia sẻ.

Ngày Tết cận kề, Hạnh và các con được chính quyền địa phương tặng một túi gạo và nhu yếu phẩm cần thiết khác. Hạnh nói, có gạo, mấy mẹ con sẽ không lo đói, còn thức ăn sẽ cố gắng mua chút thịt, chiên thêm trứng, nấu mì cho các con ăn Tết.

"Nhiều lúc tôi nằm mà nước mắt thành dòng, không biết vì sao số khổ đến vậy. Nhưng khi nhìn các con, dặn lòng sẽ cố gắng, nỗ lực thật nhiều để nuôi các con nên người", Hạnh tâm sự.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, cho biết hoàn cảnh của chị Vũ Thị Hạnh thực sự khó khăn. Hiện một mình Hạnh phải nuôi 3 con nhỏ, trong khi đó không có công ăn việc làm ổn định.

"Về phía địa phương đã quan tâm tặng các suất quà để Hạnh và các con đón Tết. Lâu dài, tôi cũng mong muốn bạn đọc Dân trí hỗ trợ để Hạnh có điều kiện nuôi 3 con ăn học nên người", Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng kêu gọi.

