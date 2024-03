Khánh thành cầu Dân trí tại Cần Thơ

Sáng 18/3, báo Dân trí phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành cầu Dân trí tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai. Đây là công trình thứ 3 của báo Dân trí được xây dựng tại TP Cần Thơ.

Tham dự lễ khánh thành có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban thường vụ - Bí thư Huyện ủy Thới Lai, bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ TP Cần Thơ; Thượng tá Lương Hoàng Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác chính trị và công tác Đảng Công an TP Cần Thơ; cùng lãnh đạo HĐND, UBND huyện, xã và bà con nhân địa phương.

Cầu Dân trí dài 32m, rộng 3,5m, tải trọng 8 tấn, bắc qua kênh Cò My, nối ấp Đông Giang và Đông Giang A (xã Đông Bình) từ nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, Công an TP Cần Thơ cùng địa phương đối ứng ngày công xây dựng cầu. Cầu được khởi công ngày 5/9/2023.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, chúc mừng cho Đảng bộ, nhân dân xã Đông Bình hôm nay có món quà rất ý nghĩa.

"Công trình cầu Dân trí có quy mô không quá lớn nhưng mang theo tấm lòng, ý nghĩa rất lớn của báo Dân trí và bạn đọc dành cho TP Cần Thơ nói chung, nhân dân xã Đông Bình nói riêng", ông Hiểu chia sẻ.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cầu Dân trí đã hoàn thiện và tin rằng công trình sẽ mang lại ý nghĩa tích cực cho bà con nhân dân xã Đông Bình, cũng như đóng góp cho sự phát triển của huyện Thới Lai và TP Cần Thơ.

"Trong lễ khánh thành cầu Dân trí hôm nay, chúng tôi rất vui mừng nhìn thấy cây cầu mang lại giá trị, đáp ứng mục tiêu về nhu cầu đời sống xã hội, hạ tầng giao thông của địa phương", Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ và mong người dân giữ gìn cầu Dân trí luôn sạch, đẹp, đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo TP Cần Thơ và báo Dân trí đã quan tâm, kết nối, vận động sự hỗ trợ của bạn đọc để xây dựng cầu chắc chắn như ngày hôm nay.

Lãnh đạo TP Cần Thơ, báo Dân trí, Công an TP Cần Thơ, Huyện ủy và UBND huyện Thới Lai cắt băng khánh thành cầu Dân trí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (phải) cùng Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh mở bảng tên cầu Dân trí.

Nhân dịp khánh thành cầu Dân trí, lãnh đạo TP Cần Thơ, báo Dân trí, chính quyền địa phương trao 30 phần quà đến bà con nhân dân thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn... của xã Đông Bình.

"Tôi cảm thấy rất phấn khởi, xóm làng cũng vui hơn, đám nhỏ đi học người lớn ở nhà cũng đỡ lo. Hồi chưa có cầu, đường đến trường vất vả, cháu tôi hay bị ngã nhìn rất xót.

Nay có cầu rồi, con em đi học an toàn hơn, đường chở lúa cũng dễ đi hơn. Bà con nghe nói, nhờ việc cây cầu được khánh thành xã sẽ tiếp tục kéo nước sạch về, ai nấy cũng vui mừng xúc động lắm", bà Lê Thị Năm (ấp Đông Giang A, xã Đông Bình, huyện Thới Lai) bày tỏ khi đi trên cầu Dân trí.