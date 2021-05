Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng phòng chống dịch cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để chủ động tấn công, truy vết và phong tỏa các ổ dịch.

Tỉnh đã cơ bản làm chủ, khống chế được 2 ổ dịch phát sinh đầu tiên, đó là ổ dịch tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) và ổ dịch tại KCN Vân Trung (huyện Việt Yên).

Tuy nhiên, từ ngày 15/5 đến nay xuất hiện thêm ổ dịch mới tại công ty Hosiden ở KCN Quang Châu, thuộc huyện Việt Yên. Đây là ổ dịch hết sức phức tạp, diễn biến rất nhanh, loại virus gây dịch được đánh giá là có động lực rất cao, tốc độ lây lan nhanh và chu kỳ rất ngắn.

Chỉ trong 2 ngày qua, từ khi phát hiện ổ dịch đến nay, trong số hơn 3.000 công nhân của công ty Hosiden, bước đầu đã xét nghiệm, tìm ra được hàng trăm ca dương tính với SARS-CoV-2 và con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Giang kêu gọi, toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid - 19.

Những ngày qua, phóng viên Dân trí đang có mặt tại "chảo lửa" Covid - 19 Bắc Giang cho biết, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế làm việc gần như không có thời gian nghỉ. Nhiều nhân viên y tế đã kiệt sức trong các khu xét nghiệm, cách ly.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", Báo điện tử Dân trí phát động Chiến dịch "Triệu trái tim - Một ý chí", để trở thành cầu nối giữa bạn đọc, các nhà hảo tâm trên cả nước với lực lượng tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm hy sinh âm thầm, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Với tính tinh thần khẩn thiết, hơn bao giờ hết, người dân Bắc Giang và chính quyền tỉnh Bắc Giang đang cần sự chung tay của cả nước. Toàn bộ các nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư y tế cần thiết sẽ được Báo điện tử Dân trí chuyển tới cơ quan chức năng và người dân Bắc Giang một cách nhanh nhất.

