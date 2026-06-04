Hơn 143 triệu đồng giúp vợ chồng người đàn ông khiếm thị vơi bớt khó khăn

Ngày 4/6, báo Dân trí phối hợp Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Kênh đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 133.481.067 đồng tới gia đình ông Nguyễn Văn Vuông (thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình thông qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới em trai ông Vuông là ông Nguyễn Văn Khai theo ủy quyền của gia đình.

Bên cạnh đó, thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm đã giúp đỡ gia đình ông Vuông 10 triệu đồng và hỗ trợ thường xuyên 1 triệu đồng/tháng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Vuông là hơn 143.481.067 đồng.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Kênh, Trưởng thôn Tháp Dương và phóng viên Dân trí thăm hỏi gia đình ông Vuông, bà Hóa (Ảnh: Dương Ngát).

Ông Vuông và vợ là bà Vũ Thị Hóa (SN 1956) được phản ánh qua bài viết “Chồng mù, vợ bệnh tim, không con cái, nương tựa nhau trong nghèo khó”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 28/4.

Ông Vuông bị mù 2 mắt từ nhỏ, bà Hóa mắc bệnh rung nhĩ (rối loạn nhịp tim), phải sống chung với máy trợ tim. Nay, cả 2 ông bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không có con cháu, cuộc sống hết sức khó khăn.

Ông Vuông là anh cả trong gia đình có 5 anh em, ai cũng khó khăn. Mảnh đất vợ chồng ông Vuông đang ở được địa phương cấp từ năm 1985 theo chương trình hỗ trợ đất cho những hộ đông con.

Suốt nhiều năm, vợ chồng ông Vuông sống trong căn nhà lụp xụp, xuống cấp. Đến năm 2013, ông bà được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.

Vợ chồng ông Vuông, bà Hóa (Ảnh: Huyền Nguyễn).

"Được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ tận tình như thế này, tôi rất xúc động. Thực sự không gì bằng được những tấm lòng nhân ái. Tôi xin được gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các phóng viên", ông Vuông bày tỏ.

Ông Vuông cho biết, gia đình sẽ dành toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ để thay máy trợ tim cho bà Hóa và trang trải chi phí khi đau ốm, bệnh tật.

Phóng viên Dân trí và đại diện Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Kênh, Trưởng thôn Tháp Dương trao biển biểu trưng số tiền số tiền 133.481.067 đồng bạn đọc ủng hộ tới vợ chồng ông Vuông, bà Hóa (Ảnh: Dương Ngát).

Ông Phạm Đình Bằng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Kênh trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã quan tâm, giúp đỡ vợ chồng ông Vuông, bà Hóa; đồng thời mong địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia trong thời gian tới.

Cùng có mặt tại buổi trao biển biểu trưng, ông Nguyễn Xuân Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập, phóng viên, bạn đọc Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ các hội viên Hội Người mù tỉnh.

Theo ông Huế, trước đây, ông Vuông là hội viên tích cực của Chi hội Người mù huyện Lương Tài (cũ). Ban lãnh đạo Hội rất mừng khi gia đình ông Vuông nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và mong ông bà sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ quý báu này.