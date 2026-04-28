Chồng mù, vợ bệnh tim, không con cái, nương tựa nhau trong nghèo khó

Vợ chồng già, mù lòa, bệnh tim, không con cháu bấu víu nhau trong nghèo khó (Video: Huyền Nguyễn).

Người phụ nữ nghèo khó mắc bệnh tim chưa dám tái khám vì không có tiền

Trong gian bếp cũ kỹ, chật chội, bà Vũ Thị Hóa (SN 1956, trú thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) đang nhóm bếp đun nước. Tiếng củi khô cháy lách tách vang lên trong không gian lặng lẽ. Giữa cái nắng đầu hè oi nồng, căn bếp nóng hầm hập như lò xông hơi, ánh lửa hắt lên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ tuổi xế chiều.

Bà Vũ Thị Hóa trong căn bếp nhỏ tồi tàn (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Trên chiếc giường đơn sơ, ông Nguyễn Văn Vuông (SN 1954, chồng bà Hóa) ngồi đó, đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng tiếng bước chân của vợ thì ông đã quá quen thuộc.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ông Vuông kể, sau một trận ốm nặng năm 6 tuổi, mắt ông dần mất đi ánh sáng. Khi gia đình đưa đi khám, bác sĩ cho biết giác mạc đã tổn thương nghiêm trọng, không thể chữa trị. Ban đầu, ông còn nhìn thấy lờ mờ; về sau, 2 mắt mù hoàn toàn.

Đến tuổi trưởng thành, ông Vuông kết hôn với bà Hóa, người cùng làng. Từ khi còn trẻ, sức khỏe bà Hóa đã yếu. Trong một lần đi cấy, bà bất ngờ ngã khuỵu, phải nhờ người làng đưa về nhà. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mắc bệnh rung nhĩ (rối loạn nhịp tim).

Từ đó, sức khỏe bà Hóa ngày càng suy giảm, không thể tiếp tục làm đồng, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước và nuôi mấy con gà. Gia đình có 10 thước ruộng cũng phải nhờ người cấy giúp.

Vợ chồng ông Vuông, bà Hóa (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Năm 2017, bà Hóa đi khám tại bệnh viện ở Hà Nội, được chỉ định đặt máy trợ tim (máy tạo nhịp tim) và phải uống thuốc hàng ngày. Bác sĩ khuyên bà hàng năm cần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, đã lâu bà Hóa chưa đi khám lại. Máy trợ tim cũng sắp đến thời điểm phải thay pin, nhưng bà chưa biết xoay xở đâu ra tiền để đi bệnh viện.

Không con cái, vợ chồng già nương tựa nhau trong ngôi nhà tình thương

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh cho biết, gia đình ông Vuông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không có con, 2 vợ chồng già chỉ biết nương tựa nhau sống qua ngày.

Căn bếp cũ từng là nơi ông Vuông, bà Hóa nương náu trước khi được hỗ trợ xây nhà (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ông Vuông là anh cả trong gia đình có 5 anh em, ai cũng khó khăn. Mảnh đất vợ chồng ông Vuông đang ở được địa phương cấp từ năm 1985 theo chương trình hỗ trợ đất cho những hộ đông con...

Suốt nhiều năm, vợ chồng ông Vuông sống trong căn nhà lụp xụp, xuống cấp. Đến năm 2013, ông bà được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.

Cán bộ địa phương dẫn phóng viên đến thăm gia đình ông Vuông, bà Hóa (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bà Vũ Thị Lan, cán bộ chính sách bảo trợ xã hội, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Kênh, cho biết gia đình ông Nguyễn Văn Vuông và bà Vũ Thị Hóa là hộ nghèo lâu năm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Vợ chồng ông Vuông không có con. Bản thân ông Vuông bị khiếm thị, bà Hóa mắc bệnh tim, phải đặt máy trợ tim. Hiện, cuộc sống của hai ông bà già yếu, bệnh tật chỉ dựa vào khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng của ông Vuông.

Thay mặt địa phương, bà Lan rất mong bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bà Hóa có kinh phí chữa bệnh và cuộc sống của ông bà bớt chật vật.