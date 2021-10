Hoàn cảnh mẹ con tử vong vô cùng thương tâm trên đường về quê tránh dịch

Cuộc điện thoại cuối cùng và vụ tai nạn oan nghiệt trên đường về quê

Đã 2 ngày nay, người dân ven biển xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi hay tin vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Nam cướp đi mạng sống của 2 mẹ con chị Hà Thị Vuông (43 tuổi, thôn Hải, xã Quảng Nham) và con trai Nguyễn Văn Thành (16 tuổi) trên đường từ Bình Dương trở về quê tránh dịch.

Gương mặt thất thần, anh em cậu bé Nguyễn Văn Đạt (10 tuổi) và Nguyễn Văn Chiến (5 tuổi) vẫn chưa thể tin rằng đã không bao giờ có thể gặp lại mẹ và anh trai.

Đạt vẫn còn nhớ cuộc gọi cuối cùng mẹ nói rằng: "Đạt ở nhà có ngoan không? Mẹ và anh sắp về nhà rồi". Sau cuộc gọi đó, cậu bé mừng đến mức cả đêm không ngủ, chỉ chờ trời nhanh sáng để hai anh em được gặp mẹ.

Thế rồi, mẹ và anh trai cũng trở về nhưng sự trở về đầy đau đớn ấy là nắm tro cốt đã được hỏa táng.

Thắp nén nhang cho vợ và con trai, anh Nguyễn Văn Cảnh kể lại: "Một năm nay, 2 đứa nhỏ, đứa thì ở với ông bà nội, đứa ở với bà ngoại. Tôi thì đi theo thuyền đánh cá ngoài khơi vài tháng mới về, vợ và con trai lớn thì vào Bình Dương làm ăn.

Dịch giã nên mới làm được vài tháng là phải nghỉ. Vừa rồi, hết giãn cách nên hai mẹ con mới tính về quê. Lúc nghe vợ tôi nói sẽ đi xe máy theo đoàn về, tôi đã cản rồi vì đường xa cả hàng nghìn cây số, làm sao mà đi nổi. Vậy mà, ngày 3/10, tàu vào cảng bán cá, nên có sóng điện thoại, tôi gọi cho cháu Thành thì nó bảo đang trên đường về".

"Lúc vợ và con trai gặp nạn, tôi không biết vì đang trên biển không có sóng điện thoại. Mãi chiều tối ngày 4/10, thuyền vào bờ thì nghe tin vợ con va chạm với xe tải đi cả rồi", anh Cảnh đau xót.

Hụt hẫng, về nhà chẳng còn được gặp lại vợ con

Nỗi đau quá lớn khiến người đàn ông ngoài 40 tuổi ấy không kìm nén được cảm xúc. Anh đưa đôi bàn tay đen đúa lên ôm mặt rồi lại vùi đầu vào người đứa con bé bỏng khóc rưng rức, đôi vai rung lên bần bật.

Anh Cảnh quanh năm lênh đênh trên biển làm thuê, còn chị Vuông, ngoài chăm sóc con, chị tần tảo mưa nắng hết đi mổ cá thuê, buôn bán nước mắm, đến bán cá khô lên tận vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo đuổi.

Từ khi làm được mấy gian nhà để mưa không dột, nắng không rọi vào, cùng với việc vay để mua thuyền, vợ chồng anh Cảnh lâm vào cảnh nợ nần.

"Lãi mẹ đẻ lãi con lên đến hơn 250 triệu đồng, không còn sự lựa chọn nào khác nên thằng Thành phải bỏ học để theo mẹ đi làm thuê. Đầu năm nay, 2 mẹ con nó quyết tâm vào Bình Dương để kiếm tiền trả nợ nhưng được vài tháng thì dịch xảy ra. Từ đó đến nay, tôi phải vay tiền gửi vào cho 2 mẹ con có cái ăn…", nói đến đó, nước mắt anh Cảnh lại trào ra.

Rồi anh bảo, khó khăn đến mức anh phải vay mượn khắp nơi mới có đủ 80 triệu đồng để vào Quảng Nam lo hậu sự cho 2 mẹ con.

"2 đứa nhỏ rồi sẽ phải sống thế nào khi thiếu mẹ nó đây…", người đàn ông khốn khổ bỏ lửng câu nói trong nỗi đau thấu ruột gan.

Ngồi bên trong bàn thờ nghi ngút khói nhang, nơi có di ảnh mẹ và anh, 2 đứa nhỏ cứ lặng lẽ cúi mặt xuống. Thằng lớn như hiểu nỗi bất hạnh từ đây của cuộc đời 2 anh em nên cứ quàng tay qua cho đầu cho em tựa vào vai mình rồi lại nắm chặt tay em như để vỗ về.

Cậu bé gạt nước mắt ngập ngừng trong câu nói: "Con chờ mẹ mãi mà mẹ không về với con nữa rồi…". Cậu bé òa khóc khiến tim tôi cũng đau như có ai cứa vào.

Trao đổi với Dân trí về hoàn cảnh gia đình anh Cảnh, bà Phạm Thị Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Hải (xã Quảng Nham), cho biết, gia đình anh Cảnh thuộc diện khó khăn ở địa phương.

"Cuộc sống khó khăn nên con trai lớn phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh cùng bố mẹ. Để có khoản tiền trả nợ và để 2 đứa nhỏ không thất học nên chị Vuông mới quyết định vào Bình Dương làm ăn, nhưng do dịch bệnh, trên đường về quê tránh dịch thì gặp tai nạn thương tâm như thế.

Ban công tác mặt trận thôn đã báo cáo với cấp trên để vận động người dân ủng hộ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, liên hệ với nhà trường nơi các cháu theo học xin được hỗ trợ các chi phí học tập", bà Hằng chia sẻ.

