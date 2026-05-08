Hỗ trợ “nóng” 10 triệu đồng đến sinh viên khó khăn, mẹ bị khiếm thị

Ngày 8/5, ông Bùi Trung Hiệp, quyền Trưởng phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông Trường Đại học Kinh tế, cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài viết (mã số 5943) về hoàn cảnh sinh viên Võ Ngô Như Hiếu, lớp 51K25.2, và trên cơ sở đề xuất của Khoa Quản trị Kinh doanh, nhà trường đã hỗ trợ em 10 triệu đồng.

Theo ông Hiệp, không chỉ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, Hiếu còn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong học tập và rèn luyện với điểm trung bình học kỳ 3,56/4,0 và điểm rèn luyện 96/100.

Em Võ Ngô Như Hiếu (Ảnh: Bình An).

“Đây là minh chứng cho tinh thần cố gắng, ý chí vươn lên và thái độ học tập nghiêm túc của em trong suốt thời gian qua”, ông Hiệp cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hiếu cho biết đã nhận được 10 triệu đồng của Trường Đại học Kinh tế chuyển vào tài khoản.

Cũng theo Hiếu, sau khi bài viết về hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên báo Dân trí, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc.

“Đây là niềm an ủi, động viên rất lớn với gia đình em. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của mọi người”, Hiếu bày tỏ.