Người phụ nữ khiếm thị nuôi mẹ già 93 tuổi, lo cho tương lai của con trai

Trong những ngày tháng tưởng chừng tối tăm nhất, bà Ngô Thị Thương (SN 1972, trú tại thôn Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) vẫn tìm thấy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình - đó là người con trai Võ Ngô Như Hiếu.

Hoàn cảnh gia đình bà Thương đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, khi người chồng vừa qua đời vì ung thư phổi vào năm 2023, để lại gánh nặng mưu sinh và chăm sóc gia đình lên đôi vai người phụ nữ khiếm thị bẩm sinh.

Bà Ngô Thị Thương và con trai Võ Ngô Như Hiếu (Ảnh: Bình An).

Bà Thương bị khiếm thị bẩm sinh, mất khả năng lao động, hàng ngày mưu sinh bằng nghề bán hàng rong tại các khu chợ. Thu nhập bấp bênh, chỉ khoảng 100.000 đồng mỗi ngày, không đủ trang trải cuộc sống.

"Việc đi lại khó khăn nên tôi phải hỏi đường từng người, thậm chí có hôm bán ế, hôm lạc đường đến tối mịt mới tìm được đường về nhà", bà Thương chia sẻ.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi mẹ ruột của bà, cụ Nguyễn Thị Hạt, 93 tuổi, không may bị gãy chân và nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bà Thương. Từ khi mẹ ngã bệnh, bà Thương buộc phải hạn chế việc đi bán hàng để ở nhà chăm sóc, khiến nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi nay càng trở nên chật vật.

Hàng tháng, gia đình sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng dành cho bà Thương và 500.000 đồng dành cho người cao tuổi là cụ Hạt.

Bà Thương bên người mẹ già tuổi cao sức yếu, mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần người chăm sóc (Ảnh: Bình An).

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, em Võ Ngô Như Hiếu (19 tuổi), sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chính là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Hiếu không chỉ là niềm tự hào với thành tích học tập đáng nể mà còn là trụ cột tinh thần và vật chất của mẹ và bà ngoại.

Mỗi ngày, Hiếu phải chạy xe hơn 30 phút đến trường và lại tất tả trở về nhà để chăm sóc mẹ và bà ngoại. Ngoài giờ học, em còn đi làm thêm tại quán cà phê để kiếm thêm thu nhập.

"Điều em lo lắng nhất không phải là quãng đường xa mà là mẹ và bà ở nhà không có người chăm sóc. Vì vậy, ngoài giờ học, em luôn tranh thủ ở nhà phụ giúp việc gia đình", Hiếu tâm sự.

Bên cạnh việc học, Hiếu còn đi làm thêm pha chế tại một quán cà phê với thu nhập khoảng 115.000 đồng/ca. “Do lịch học dày, mỗi tuần em chỉ làm được 1-3 ca nên thu nhập không đáng kể, nhưng có vẫn còn hơn không. Tiền lương em đều dành để lo ăn uống, xăng xe và đỡ đần phần nào cho mẹ”, Hiếu chia sẻ.

Dù vừa học vừa làm nhưng Hiếu vẫn luôn nỗ lực duy trì đạt kết quả học tập tốt. Học kỳ vừa qua, Hiếu đạt điểm trung bình học kỳ 3,56/4,0, điểm rèn luyện đạt 96.

Tuổi cao, sức yếu lại bị tai nạn, cụ Hạt phụ thuộc vào con gái bị khiếm thị (Ảnh: Bình An).

Bà Thương không kìm được nước mắt khi nhắc đến con trai: "Nhiều đêm Hiếu đi làm về muộn, tôi vừa thương vừa lo". Nỗi sợ lớn nhất của bà là gánh nặng cơm áo sẽ khiến con trai phải dang dở việc học, bởi với bà, học vấn chính là con đường duy nhất để Hiếu thoát khỏi cuộc sống cơ cực hiện tại.

Ông Phan Quang Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, xác nhận gia đình bà Thương gặp nhiều khó khăn về kinh tế và sức khỏe. Ngoài chính sách hỗ trợ chung của nhà nước, phường cũng đang vận động tổ dân phố và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình bà Thương.