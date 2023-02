"Hai năm nay, đến manh áo mới tôi cũng chưa mua nổi cho các cháu"

Đầu xuân Quý Mão, không khí đón chào năm mới vẫn còn vương vấn đâu đó, thì trong căn nhà nhỏ cũ nát của chị Nguyễn Thị Sự, 48 tuổi (trú ở tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) lại lạnh lẽo đến nao lòng.

Trên chiếc bàn thờ nhỏ lập vội được kê ngay cửa ra vào, sau làn khói hương nghi ngút là di ảnh người mẹ trẻ vắn số, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio nhỏ, vành khăn trắng tang thương trên đầu 2 đứa trẻ thơ ngây…, càng khiến cho sự ảm đạm, thê lương nơi đây thêm đặc quánh lại.

Ghì chặt 2 đứa cháu mồ côi trong lòng, người bà ngoại khóc nấc: "Con gái em bạc mệnh, nó mới chỉ có 24 tuổi thôi. Sao ông trời bắt tội gia đình tôi thế này, 2 đứa cháu tôi mới tám, chín tuổi đầu đã phải mồ côi".

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, chị Sự trải lòng trong 2 hàng nước mắt: Cuộc sống khốn khó nảy sinh mâu thuẫn nên năm 2012 vợ chồng chị đường ai nấy đi. Sau khi chia tay chồng, người mẹ đơn thân bất đắc dĩ này phải làm đủ mọi việc để nuôi 2 đứa con gái nhỏ.

Ngước lên di ảnh đứa con gái xấu số, giọng chị Sự nghẹn lại: "Số cái Uyển Nhi bạc phận. Con bé lấy chồng khi còn chưa đủ tuổi làm đăng ký kết hôn. Cũng vì vợ chồng nó quá trẻ, nên giận hờn rồi không nhìn mặt nhau, 8 năm trước em đón 3 mẹ con nó về nhà, dù thiếu thốn nhưng mẹ con, bà cháu vẫn được bên nhau".

Đưa tay vuốt nước mắt, chị Sự thổn thức kể tiếp: Thương mẹ vất vả, năm 2019 Uyển Nhi xin vào miền Nam làm thuê thì đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, nên không thể kiếm được việc làm. Năm 2022, Uyển Nhi năn nỉ mẹ vay mượn để em sang Trung Quốc tìm kiếm vận may nơi đất khách quê người, thì cũng là lúc tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người mẹ đơn thân trẻ tuổi này.

"Con bé sang bên đó được 3 tháng, thì em nhận được điện thoại lên biên giới đón con về. Lúc đi con em khỏe mạnh, lúc về phải nằm cáng. Con bé nó bị tai biến nặng gây xuất huyết não, liệt toàn thân", người mẹ nấc nghẹn trong nỗi đau đớn tột cùng.

Gửi đứa con gái út, cùng 2 cháu ngoại cho mẹ đẻ đã già yếu và bà con hàng xóm chăm sóc, chị Sự đưa Uyển Nhi đi khắp các bệnh viện. Dù với sự nỗ lực đến kiệt sức của người mẹ, kì tích cũng đã không xảy ra… Sau hơn 4 tháng cầm cự mạng sống mong manh, cuối năm 2022 Uyển Nhi từ giã cõi đời ở tuổi 24, để lại trên vai cho người mẹ đơn thân khoản nợ khổng lồ, cùng 2 đứa con thơ dại.

Giọng chị Sự lạc đi: "Từ hôm mẹ bọn trẻ mất, đêm nào chúng nó cũng khóc. Các cháu khóc, bà cũng khóc theo, khi ấy tôi chỉ còn biết ôm lấy chúng nó mà mong trời mau sáng…".

Chị Sự cho biết thêm, nhà mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào sạp quần áo lao động nhỏ của chị ở chợ cóc gần nhà. Nhưng mấy năm nay liên tiếp dịch bệnh, hàng hóa ế ẩm đã không bán được, chính vì vậy bao năm qua gia đình chị Sự vẫn cứ quanh quẩn hộ nghèo rồi cận nghèo mãi mà không thoát ra được.

Khi tai họa ập đến, để có tiền đưa con gái đi bệnh viện, không còn cách nào khác chị Sự buộc phải vay mượn khắp nơi, hiện các khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng.

"Em nó xấu số thiệt phận, các cháu tôi bất hạnh. Từ hôm mẹ nó mất, con bé lớn này đang học lớp 3 không muốn đi học nữa, nó sợ bà vất vả. Giờ tôi bế tắc, không biết phải làm thế nào để lo cho tương lai của bọn nhỏ! Hai năm nay, đến manh áo mới tôi cũng chưa mua nổi cho các cháu". Vòng tay ôm lấy đứa cháu, nước mắt người bà ngoại nghèo khó lại rơi ướt nhòe gương mặt đứa trẻ tội nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đới Duy Hồng, phó chủ tịch UBND TT Hùng Sơn cho biết: "Gia đình chị Sự rất khó khăn, bản thân chị là mẹ đơn thân phải nuôi con gái đang đi học, nay lại thêm 2 đứa cháu nhỏ dại.

Nhìn 2 cháu bé mới tám, chín tuổi chít khăn trắng cúng cơm cúng mẹ, chúng tôi xót thương vô cùng. Từ hôm mẹ các cháu mất, bà con, chính quyền địa phương đã chung tay để lo cho các cháu có cái Tết. Còn về lâu, về dài thì cần lắm các nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu có điều kiện tiếp tục cắp sách đến trường…".

