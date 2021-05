Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

Chị Phạm Thị Hường, (trú tại thôn Đồng Làn, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), chồng ung thư giai đoạn cuối, đứa con lớn bại liệt từ nhỏ, bản thân chị đang mang bệnh tim, cần phải được phẫu thuật gấp. Nhưng ngặt nỗi, chị không thể xoay đâu 80 triệu đồng chi phí cho ca mổ tim tại bệnh viện E Hà Nội, nên chị đành ngậm ngùi xin xuất viện.

Chị Hường phát hiện mắc bệnh tim từ năm 2016, nhưng vì không có tiền, nên người phụ nữ này cắn răng để bệnh tật hành hạ mà không đến viện chữa trị.

Chị Hường cho biết, chị nhận công việc quét dọn ở trường Trung học cơ sở Đồng Thịnh với mức thù lao 1,8 triệu/ tháng. Một lần đang quét dọn thì chị Hường đột nhiên ngất xỉu, may mắn một cô giáo của trường kịp thời phát hiện ra, mới tá hỏa đưa chị đi cấp cứu. Khi biết hoàn cảnh đáng thương của chị, các thầy, cô giáo vận động quyên góp đưa chị đến viện.

Đưa tay gạt nước mắt, người phụ nữ tội nghiệp cho biết thêm: Chồng chị đang mắc ung thư vòm họng. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, khiến anh vô cùng đau đớn phải dùng Morphine hàng ngày để giảm đau.

Đứa con gái lớn sinh năm 1994 thì khuyết tật từ nhỏ, 27 năm nay vẫn một tay người mẹ chăm sóc từ việc tắm giặt, thay đồ, cho đến miếng ăn, giấc ngủ. Đứa con út đang học lớp 12, nhưng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng để chăm bố mẹ, chăm chị.

Tại bệnh viện, sau những lần chiếu chụp, xét nghiệm, chị Hường được chẩn đoán bị "Hẹp van 2 lá, hẹp van động mạch chủ". Để duy trì sự sống, chị Hường cần phải được phẫu thuật để thay van động mạch chủ, chi phí cho ca mổ lên đến 80 triệu đồng.

Run rẩy cầm trên tay tờ giấy hẹn bệnh nhân làm phẫu thuật, chị Hường cúi mặt lặng im. Đôi mắt chị trũng sâu buồn hiu hắt không còn nước mắt để rơi nữa. Nhìn chị, tôi hiểu trong tâm can người phụ nữ bất hạnh này tâm can đang giằng xé một cách ghê gớm.

Chị đứng trước sự lựa chọn có lẽ là khó khăn nhất cuộc đời mình, ở lại bệnh viện hay xin xuất viện trở về nhà. Dù chị thừa biết, nếu xin ra viện lúc này là cầm chắc cái chết.

Chị Hường đau buồn nói: "Là con người em thèm sống và khát sống lắm, nhưng chạy chữa cho chồng con em suốt bao năm qua, chỗ nào vay được em đã vay rồi, giờ không thể vay ở đâu được nữa. Nhà em hiện giờ đến cơm ăn còn khó. Em không muốn anh ấy và các con phải khổ thêm vì em".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E (Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đã giải thích cho chị Hường về bệnh tình của chị, nếu không được phẫu thuật sớm thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Tính mạng con người là trên hết, nhưng hoàn cảnh của chị bi đát quá. Chị bảo, gia đình chị không thể xoay nổi 80 triệu để mổ. Chị đã vài lần ngỏ ý xin ra viện, chúng tôi phải tích cực động viên để chị tiếp tục ở lại chữa trị".

Chị Lưu Hoàng Linh, Phó phòng Công tác xã hội, bệnh viện E chia sẻ: Cùng là phụ nữ với nhau, khi thấy chị Hường chấp nhận cái chết vì không chạy vạy đâu được tiền và vì thương chồng thương con, khiến chị Linh cùng toàn bộ y, bác sĩ tại bệnh viện thấy quá đau xót và cố gắng giữ chị lại để tìm các nguồn hỗ trợ.

"Qua đây, tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ gia đình chị Hường, để chị có cơ hội được tiếp tục sống về chăm sóc chồng con", chị Linh nghẹn ngào nói.

Vì không biết xoay tiền ở đâu, chị Hường đã gấp gọn mấy bộ quần áo cũ, cất vào chiếc túi vải để sẵn sàng xuất viện. Chị bảo: Không vay được tiền, nên không còn cách nào khác là xin ra viện. Chị về nhà, sẽ cố gắng lo cơm nước cho chồng con được ngày nào hay ngày đó. Nghe chị nói, mà tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

