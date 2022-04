Gian nan hành trình níu sự sống người đàn ông lang thang gục trên hè phố

Phát hiện một người đàn ông quần áo rách rưới, mặt mũi cáu bẩn nằm gục trên hè phố, những người đi đường tốt bụng đã đưa anh đến thẳng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Được cấp cứu kịp thời, người đàn ông lang thang đã tạm giữ lại được tính mạng. Nhưng, đã gần một tháng trôi qua, anh vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu, nếu không được chạy chữa tích cực, thần chết có thể "gọi tên" anh bất cứ khi nào.

Là người tiếp nhận bệnh nhân đặc biệt này ngay từ ngày đầu anh nhập viện, chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, không khỏi ái ngại: "Bệnh nhân sống lang thang khi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện thì đang sốt cao và đã hôn mê. Bệnh nhân được xác định nhiễm uốn ván, mắc tâm thần phân liệt và viêm da cơ địa rất nặng. Ngay lập tức, bệnh viện đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực, và đã tạm giữ lại mạng sống cho bệnh nhân".

Chị Thanh cho biết thêm, đưa bệnh nhân nhập viện là những nhà hảo tâm. Bệnh nhân không có người thân, ngoài bộ quần áo rách trên người, bệnh nhân không có tiền bạc hay bất cứ đồ dùng nào khác. Trong lúc thay quần áo cho bệnh nhân, hộ lý phát hiện trong túi áo bệnh nhân có một tờ Chứng minh thư nhân dân đã ố màu mang tên Từ Vi Trường, sinh năm 1988, quê ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện đã liên lạc với chính quyền xã Thất Hùng, thì được biết bệnh nhân Trường vốn mắc bệnh tâm thần phân liệt, đã 16 năm qua địa phương không có tin tức về anh. Bố mẹ đã mất, anh Trường còn duy nhất 1 người em gái lấy chồng xa, hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, anh Trường vẫn đang hôn mê sâu. Quanh giường bệnh là cả một dàn máy móc thiết bị hiện đại trợ giúp anh duy trì sự sống. Dù vẫn đang ở trạng thái vô thức, nhưng những cơn đau khủng khiếp bởi bệnh tật hành hạ vẫn khiến anh Trường rướn người, há miệng thở dốc, những giọt nước mắt lại ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Đứng lặng nhìn anh, chúng tôi không khỏi xót xa cho một phận đời bất hạnh…

Là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thường, điều dưỡng trưởng của khoa Hồi sức tích cực, cho biết: "Từ khi bệnh nhân nhập viện, việc chăm sóc bệnh nhân đều do nhân viên y tế đảm nhiệm. Vì anh Trường không có người nhà, nên tất cả chúng tôi từ các y, bác sĩ..., cho đến hộ lí vừa chăm sóc, điều trị, vừa đi xin từng hộp sữa cho bệnh nhân. Chúng tôi đã và đang rất cố gắng từng giây, từng phút giữ lại mạng sống cho bệnh. Mong rằng, anh Trường sẽ vượt qua và mau chóng hồi phục".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Từ Vi Trường, cho biết: "Anh Trường nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do mắc uốn ván, viêm da cơ địa nặng, ngoài ra bệnh nhân còn mắc tâm thần phân liệt. Đã gần 1 tháng trôi qua, hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy và hồi sức tích cực, tiên lượng sẽ phải điều trị lâu dài nữa".

Bác sĩ Huy cho biết thêm, hiện bệnh viện đã phối hợp với địa phương và đã làm được Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Nhưng, trước tình trạng bệnh nhân quá nặng, sẽ phải điều trị tích cực dài ngày, rất tốn kém. Ngoài các thuốc trong danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân sẽ phải sử dụng thêm thuốc và các chế phẩm dinh dưỡng ngoài rất đắt tiền, ước tính chi phí cần tới cả trăm triệu đồng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại được tính mạng cho bệnh nhân. Rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, giúp anh Trường có cơ hội được tái sinh cuộc đời…", bác sĩ Huy nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4437:

Bệnh nhân Từ Huy Trường

Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Giải Phóng)

ĐT: 0913052986 (số máy chị Thanh phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269