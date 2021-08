Đi xin việc giữa thời Covid-19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, chàng trai 26 tuổi Nông Văn Chuyên (trú ở xã Côn Minh, huyện Na Rì, Bắc Kạn), vẫn nằm bất động sau hơn 1 tháng điều trị tích cực. Cơ thể vốn vạm vỡ của chàng trai đang tuổi đương sức, giờ teo tóp chỉ còn da bọc xương.

Trên đầu chàng trai 2 vết khâu kéo dài vắt từ trán ra sau gáy. Một bên đầu thì lõm sâu do phần hộp sọ bị vỡ. Một chiếc ống xông nhỏ được gắn ở mũi để giúp Chuyên ăn và em thở bằng một lỗ mở khí quản ở cổ.

Ngồi gục ngay trước phòng bệnh con trai, chị Hoàng Thị Thuyết (sinh năm 1973) gương mặt tiều tụy bởi nhiều đêm không ngủ. Nhìn chị Thuyết gầy sọp, hốc hác, già đi nhiều so với cái tuổi 48 của chị.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, chốc chốc chị Tuyết lại đưa tay lau nước mắt, chị nghẹn ngào kể, ở nhà khó khăn, Chuyên lại rất thương mẹ, mặc dù đang trong thời điểm Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, nhưng chàng trai vẫn cố gắng đi xuống thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), xin làm công nhân. Giữa trưa, Chuyên gọi điện về nhờ mẹ chuẩn bị thêm một số loại giấy tờ để em quay về lấy bổ sung hồ sơ.

Khoảng nửa giờ sau, bất ngờ có số máy lạ gọi đến dồn dập, linh cảm có chuyện chẳng lành, tay bấm nút nghe mà chị Thuyết toát mồ hôi. Nghe điện thoại xong người mẹ này chân tay bủn rủn, đổ gục xuống nền nhà, khi đầu dây phía bên kia báo tin con trai chị bị tai nạn giao thông, đang được đưa đi cấp cứu.

Người mẹ đau đớn kể tiếp, có lẽ vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển liên tục nên con trai chị bất ngờ gặp nạn. Mọi người phát hiện Chuyên nằm bất tỉnh bên vệ đường cạnh chiếc xe máy của em.

Chuyên được những người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Ca phẫu thuật khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó đã giữ lại được tính mạng chàng trai, nhưng chấn thương sọ não quá nặng, Chuyên bị liệt nửa người, mất hoàn toàn tri giác…

Ngày 18/8, chị Thuyết đưa Chuyên về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hành trình níu kéo sự sống cho con trai sau gần 1 tháng nằm Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

Buồn bã tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, chị Thuyết cho biết: vợ chồng chị sinh được 2 người con trai. Cũng bởi kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, mà phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải, nên họ đã sống ly thân nhiều năm. Con trai lớn của chị Thuyết đã lập gia đình và hiện đang làm công nhân ở Bắc Ninh. Chị và Chuyên dọn ra ở riêng gần căn nhà của bố chồng, để tiện chăm sóc người anh chồng mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.

Lúc con gặp nạn, chị vay "nóng" hàng xóm được 5 triệu đồng rồi xuống với con, sau đó nhờ anh em đi vay giúp gửi xuống. Giờ số nợ đã lên đến hơn trăm triệu đồng, sắp tới con trai cần nhiều tiền để chạy chữa nữa, chị cũng không biết phải làm thế nào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Sằm Tư Thế, khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, bệnh nhân Chuyên bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông, đã được phẫu thuật, hiện đang tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.

Bác sĩ Thế cho biết thêm, di chứng chấn thương sọ não để lại cho Chuyên rất nặng nề, hiện tại em bị liệt nửa người, khả năng phục hồi hoàn toàn chưa thể nói trước được. Chuyên phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hộp sọ nữa. Thời gian chờ thực hiện phẫu thuật còn tùy thuộc vào sức khỏe của em, có thể 3 - 6 tháng, cũng có thể lâu hơn nữa. Việc điều trị xác định phải lâu dài và tốn kém.

Chị Nông Thị Sen, Chủ tịch UBND xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thuyết rất khó khăn và éo le, thuộc hộ cận nghèo của xã. Bản thân vợ chồng chị Thuyết đã ly thân nhiều năm trước, chị Thuyết phải chăm sóc thêm 1 người anh chồng bị tâm thần rất vất vả.

"Cháu Chuyên bất ngờ gặp tai nạn phải điều trị lâu dài tốn kém, khiến gia đình chị Thuyết như lâm vào bước đường cùng. Là đại diện địa phương, tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình chị Thuyết, giúp chị có kinh phí điều trị cho con", chị Sen nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4205: Chị Hoàng Thị Thuyết

Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0825607688

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269