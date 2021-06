Danh sách bạn đọc ủng hộ Bắc Giang chống dịch đến ngày 30/5

Ngày, tháng, năm Nội Dung Số tiền

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

25/5/2021 anh chị Việt - Hoa (HN) giúp ms 4112 số tiền 10 triệu 10,000,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

20/05/2021 541809. 200521. 074405. Ung ho ma 4112 FT21140807281452 50,000

21/05/2021 272472. 210521. 213058. Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21142247704221 50,000

21/05/2021 783455. 210521. 131824. Ung ho ma so 4112 chuc cac anh chi co duoc suc khoe va binh an FT21141002863347 50,000

21/05/2021 725586. 210521. 120532. Nghiem Minh Khang UH ma so 4112 FT21141863596403 200,000

21/05/2021 SHGD: 10000951. DD: 210521. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4112 50,000

21/05/2021 IBVCB. 1151143774. ung ho ms 4112 ; a 50k -cau mong binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 50,000

21/05/2021 046778. 210521. 090242. SANHSEACO GUI MS 4112-210521-09: 02: 37 046778 1,000,000

21/05/2021 117804. 210521. 082652. Ma so 4112 300,000

21/05/2021 MBVCB. 1152405732. e xin dong gop 1 chut cho 4112 chung tay cung bac giang chong dich . CT tu 0731000829338 HA THI KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 656259. 210521. 212808. Ung ho ma 4112- bac giang 200,000

21/05/2021 MBVCB. 1152376071. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

21/05/2021 407573. 210521. 205744. Phan Minh Tan tphcm ung ho ms 4112 400,000

21/05/2021 MBVCB. 1152301481. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1152281808. Ungho tuyen dau chong dich ma so 4112. CT tu 0021000306730 PHAM THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 116915. 210521. 183022. Ung ho ma so 4112 Chung tay cung BG chong dich FT21141882806634 1,000,000

21/05/2021 080996. 210521. 175130. Vu Thi Hang tiep suc tuyen dau dich Covid Bac giang FT21141607911350 200,000

21/05/2021 MBVCB. 1151985093. NGUYEN HUU THANH chuyen tien Chung tay cung Bac giang chong dich( ma so 4112). CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151947330. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011000790066 TRAN VAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 895690. 210521. 165302. Le Quang Anh Nesfaco Ung ho MS: 4112 500,000

21/05/2021 010420. 210521. 164927. Ung ho Vietnam chien thang Covid FT21141511416760 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151879244. vo chong tvt va cha me vo ung ho Ma So 4112: Chung tay cung Bac Giang Chong dich. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 60,000

21/05/2021 071985. 210521. 163639. UNG HO 4112 BAC GIANG 100,000

21/05/2021 439263. 210521. 042935. Ung ho phong dich covid19 A DI DA PHAT 500,000

21/05/2021 293223. 210521. 161730. IBFT 4112 chung tay cung Bac Giang 1,920,000

21/05/2021 944942. 210521. 155659. Ma so 4112 FT21141328096664 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151756959. LE THI THANH TAM chuyen tien ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

21/05/2021 MBVCB. 1151733560. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0931004194979 NGUYEN THI BICH HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 700,000

21/05/2021 MBVCB. 1151700134. NGO BA ANH UNG HO MA SO 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0011004360432 NGO BA ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 2,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151682516. Ung ho Bac Giang chong covid. CT tu 0351000652688 DAO THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 410075. 210521. 144930. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN THI MINH HONG chuyen khoan ung ho ma 4112 100,000

21/05/2021 536496. 210521. 143656. Cty Entech ung ho Ma so 4112 5,000,000

21/05/2021 837325. 210521. 142323. Tran Bich Phuong MS4112 FT21141205554211 500,000

21/05/2021 809597. 210521. 135128. MS 4112 Ung ho Bac Giang chong dich Covid 19 FT21141629863669 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151522641. Ma so: 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 1014841741 NGUYEN THE QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

21/05/2021 MBVCB. 1151504090. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0531002599680 NGUYEN TRONG BAO NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 IBVCB. 1151502199. Ung ho MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011001654251 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151500871. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0531002599680 NGUYEN TRONG BAO NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151491910. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021000240457 NGUYEN NGOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 2,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151464452. TRAN DUC TUAN Chung tay cung BG chong dich. CT tu 0541001470429 TRAN DUC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

21/05/2021 513427. 210521. 130922. ma 4112 ung ho bac giang chong dich 200,000

21/05/2021 MBVCB. 1151446716. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0231000587165 NGUYEN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151425962. VU DINH HONG ung Ho chong Dich Covit Bac Giang. CT tu 1014353982 VU DINH HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

21/05/2021 487388. 210521. 124233. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 740859. 210521. 122308. 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141379863706 200,000

21/05/2021 738967. 210521. 122048. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH MS 4112 FT21141178144841 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151349443. 4112 chung tay Bac Giang chong dich. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 720791. 210521. 120040. Ha Minh Quy Ung ho ma so 4112 FT21141083502812 500,000

21/05/2021 711000. 210521. 115027. 4112 Ung ho Bac Giang chong Covid FT21141445227835 5,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151311887. Ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011004015449 DOAN MINH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

21/05/2021 SHGD: 10012785. DD: 210521. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4112 150k. 150,000

21/05/2021 675861. 210521. 111722. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141494363619 500,000

21/05/2021 675756. 210521. 111717. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141072185471 200,000

21/05/2021 479099. 210521. 111328. ung ho Bac Giang chong dich 200,000

21/05/2021 358038. 210521. 110724. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 300,000

21/05/2021 166848. 210521. 110024. Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac Giang 300,000

21/05/2021 153482. 210521. 105633. TRAN TIEN DUC CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho dong bao Bac Gian 2,000,000

21/05/2021 647056. 210521. 105204. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141712401078 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151198596. 4112 Chung tay chong dich cung Bac Giang. CT tu 0351000985929 NGUYEN TIEN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

21/05/2021 641932. 210521. 104730. MS 4112 chung tay cung bac giang FT21141364694050 100,000

21/05/2021 163274. 210521. 104749. Ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151183322. ung ho MS 4112. CT tu 0491000160323 NGO THUY AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 633220. 210521. 103955. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141714263730 500,000

21/05/2021 624760. 210521. 103233. 4112 Bac Giang co len FT21141802601069 100,000

21/05/2021 MBVCB. 1151159951. NGO THI THU HOAI chuyen tien MS4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011004378445 NGO THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151143783. ung ho chong dich covid tai bac giang. CT tu 0591000331622 NGUYEN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151136796. 4112: chung tay chong dich Bac Giang. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 281734. 210521. 101903. ung ho dong bao BG chong dich covid 19 100,000

21/05/2021 MBVCB. 1151119134. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0531002518928 NGUYEN THI NGOC YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1151114206. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021002191823 LE XUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 597017. 210521. 100748. Ma 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141803768612 100,000

21/05/2021 265502. 210521. 100641. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN VAN QUAN chuyen khoan ung ho Bac Giang chong dich ma so 4112 200,000

21/05/2021 588478. 210521. 100003. Ung ho 4112 FT21141489310485 2,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1151084852. Ma so 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0451000388265 NGUYEN THI THU ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 MBVCB. 1151069121. DO HAI VAN chung tay cung BAC GIANG chong dich. CT tu 0011004094978 DO HAI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 540636. 210521. 095016. MS 4112 ung ho BG chong dich 1,000,000

21/05/2021 701139. 210521. 094927. Chung tay cung bac giang chong dich 200,000

21/05/2021 072625. 210521. 094920. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

21/05/2021 574850. 210521. 094728. Ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141326811949 500,000

21/05/2021 427165. 210521. 094618. ma so 4112 - cung bac giang chong dich 300,000

21/05/2021 IBPS/SE: 79334001. DD: 210521. SH: 10000896. BO: TRINH MINH HANG 0519529. MA : 4112 CHUNG TAY CUNGBG CHONG DICH (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI 500,000

21/05/2021 566454. 210521. 093932. UNG HO MA SO 4112 FT21141494002511 100,000

21/05/2021 558073. 210521. 093127. Ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141005045310 200,000

21/05/2021 MBVCB. 1150997012. 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0351000643338 NGUYEN THI DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 MBVCB. 1150987408. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 IBVCB. 1150980788. Ba con Bac Giang. CT tu 0071000758400 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1150964037. Chung tay cung Bac Giang chong dich ma 4112. . CT tu 0611001902928 NGUYEN CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 IBVCB. 1150958564. CAO THI LAN ANH ung ho bac giang. CT tu 0801000289644 CAO THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

21/05/2021 197607. 210521. 090113. Ung ho ms 4112 800,000

21/05/2021 MBVCB. 1150954807. NGUYEN SY HUONG chuyen tien cho ma so 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0491001699589 NGUYEN SY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 134724. 210521. 090246. Ung ho ma so 4112 cung Bac giang chong dich 100,000

21/05/2021 MBVCB. 1150941897. Ung ho Ma so 4112: ?Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

21/05/2021 MBVCB. 1150937424. 4112 ung ho Bac Giang - Hoang Gia Bach. CT tu 0021000695642 NGUYEN THI MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

21/05/2021 395731. 210521. 085008. MS 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

21/05/2021 513194. 210521. 084325. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141537454416 200,000

21/05/2021 135906. 210521. 084222. Uh ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich 200,000

21/05/2021 506641. 210521. 083429. 4112 bac giang chong dich FT21141082838316 500,000

22/05/2021 337686. 210521. 234654. Ung ho ma so 4112 FT21142224554260 300,000

22/05/2021 IBVCB. 1153234949. NGUYEN THI THANH TRUC chuyen khoan chung tay cung Bac Giang chong dich MS 4112. CT tu 0461003962477 NGUYEN THI THANH TRUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

22/05/2021 MBVCB. 1153094759. NGUYEN DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 4112. CT tu 0251001147519 NGUYEN DANG KHOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

22/05/2021 860768. 220521. 053433. mr z giup ma so 4112 100,000

22/05/2021 153896. 210521. 233835. Nguyen Ha giup MS. 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich- NAM MO DUOC SU LUU QUANG VUONG PHAT 100,000

22/05/2021 MBVCB. 1152517462. 4112 ung ho bac giang. CT tu 0491000409267 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

22/05/2021 321690. 210521. 225720. Ung ho ms 4112 FT21142605270758 50,000

22/05/2021 MBVCB. 1154018101. VU THI MAI ung ho ma so 4112 cung bac giang chong dich. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

22/05/2021 IBVCB. 1153848809. Ung ho ma so 4112. CT tu 0011004002423 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 300,000

22/05/2021 MBVCB. 1153746036. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0011004041014 DINH CONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

22/05/2021 912822. 220521. 181532. Ung ho ma so 4112 FT21142309372567 100,000

22/05/2021 IBVCB. 1153699760. MS4112 x 200k . CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 200,000

22/05/2021 MBVCB. 1153620943. LE THI THU HUONG chuyen tien ma so 4112 (tiep suc cho tuyen dau chong dich Covid - 19 tai Bac Giang). CT tu 0011003176793 LE THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

22/05/2021 MBVCB. 1153462992. Ung ho Ma so 4112. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

22/05/2021 677429. 220521. 135112. 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21142208043144 678,900

22/05/2021 MBVCB. 1153180939. Ung ho MS 4112. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

22/05/2021 489161. 220521. 111813. Ung ho ma so 4112 chung tay chong dich 300,000

22/05/2021 560422. 220521. 111748. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4112 FT21142342882292 100,000

22/05/2021 MBVCB. 1153013687. ms 4112 chung tay chong covid. CT tu 0541000261742 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 300,000

22/05/2021 456597. 220521. 093229. Ung ho Bac Giang chong Covid FT21142527058046 200,000

22/05/2021 468279. 220521. 090911. 4112 ung ho Bac giang chong dich 500,000

22/05/2021 075400. 220521. 073913. ma so 4112 20,000

22/05/2021 MBVCB. 1152644108. Ma so 4112 chung tay cung chong dich. CT tu 0821000054346 NGUYEN QUOC GIAP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 130,000

22/05/2021 MBVCB. 1152633750. Ung ho Bac Giang chong dich. CT tu 0181002276893 CAO VE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

22/05/2021 MBVCB. 1152633043. MAC VAN THUONG chuyen tien phong chong dich covid mua 4 Viet Nam co len Bac Giang co len. CT tu 0731000690462 MAC VAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

22/05/2021 MBVCB. 1152609019. THANH chuyen tien uhBG ms4112. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

23/05/2021 329877. 230521. 120453. Ma so 4112 500,000

23/05/2021 417557. 230521. 095731. NGOC TUAN UNG HO QUY HY VONG. TIEP SUC TAM DICH. UNG HO CT NHAN AI -230521-09: 57: 14 417557 2,350,000

23/05/2021 281383. 220521. 231334. ung ho ms 4112 100,000

23/05/2021 MBVCB. 1154067864. Ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. Co len Bac Giang oi. CT tu 1020038236 TRUONG MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

23/05/2021 196627. 230521. 213214. ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 50,000

23/05/2021 MBVCB. 1155114939. ma so 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 1016756093 TONG THI KHANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 50,000

23/05/2021 MBVCB. 1155067900. 4112. CT tu 0491001574742 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 200,000

23/05/2021 050721. 230521. 144624. Ung ho ms 4112( 300k) 300,000

23/05/2021 722470. 230521. 141603. MS 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

23/05/2021 273250. 230521. 104423. Ma so 4112 chung tay cung BGiang chong dich FT21144537900754 250,000

23/05/2021 229206. 230521. 094240. Ma so 4112-chung tay cung Bac Giang FT21144128977700 100,000

24/05/2021 145313. 240521. 132559. MS 4112 cung BacGiang chong dich FT21144502570254 300,000

24/05/2021 SHGD: 10004253. DD: 210524. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBMA SO 4112(300. 000) 300,000

24/05/2021 MBVCB. 1155318214. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0061001021725 NGUYEN THI HOANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

24/05/2021 MBVCB. 1156568882. Nhaahn ung ho ms 4112. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

24/05/2021 MBVCB. 1156258010. 4112 - chung tay cung bac giang chong dich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

24/05/2021 SHGD: 10009235. DD: 210524. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4112 50,000

24/05/2021 SHGD: 10001739. DD: 210524. BO: LE NGOC LOI. Remark: (CKRmNo: 043621052185372)Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG-) 1,000,000

24/05/2021 833050. 240521. 074014. Chau Dao Manh Hieu ung ho Bac Giang 4112 FT21144450016043 300,000

25/05/2021 MBVCB. 1158540824. ung ho 300, 000 noi hoan canh 4111, 4112, 4113. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

25/05/2021 MBVCB. 1158153843. UNG HO MA SO 4112. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

25/05/2021 102630. 250521. 140907. Nguyen dem cong duc nay hoi huong dich benh covid 19 som ket thuc, hoi huong nguoi dan Viet Nam luo 200,000

25/05/2021 SHGD: 10000889. DD: 210525. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBMS 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH 200,000

25/05/2021 689974. 240521. 233319. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21145619705061 200,000

25/05/2021 MBVCB. 1158739632. ma so 4112 bac giang chong dich. CT tu 0491000045789 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 300,000

25/05/2021 MBVCB. 1158725801. Trieu trai tim-Mot y chi/ ung ho chong covid. CT tu 0071000898467 DOAN HONG UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

25/05/2021 758786. 250521. 194735. ung ho ms: 4112 100,000

25/05/2021 IBVCB. 1158406634. Code 4112: Join hands with Bac Giang to fight the epidemic. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

25/05/2021 MBVCB. 1158406151. Ung ho ma so 4112 chung tay ung ho bac giang chong dich. CT tu 0691000304866 NGUYEN THI MINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

25/05/2021 MBVCB. 1158354052. NGUYEN THI KIM NHUNG ung ho 4112. CT tu 1013931811 NGUYEN THI KIM NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

25/05/2021 792902. 250521. 162915. NGUYEN THU LAN xin ung ho BAC GIANG chong dich ma so 4112 500,000

25/05/2021 MBVCB. 1158234722. Ung ho Bac Giang chong dich. CT tu 0611001926506 TRAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

25/05/2021 MBVCB. 1158228917. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0451000238661 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 3,000,000

25/05/2021 MBVCB. 1157478677. Ma so 4112- Cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021000461517 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

25/05/2021 IBVCB. 1157355871. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0071001372056 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT 500,000

25/05/2021 MBVCB. 1157194583. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4112. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 10,000

26/05/2021 MBVCB. 1159112656. Ung ho ma so 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 003100 0225963 CHU THI HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

26/05/2021 582576. 260521. 212336. Khuyen iChip 0904273711 ung ho BG BN chong Covid 2,000,000

26/05/2021 MBVCB. 1160380967. MS 4112, MS 4114 ( 300k). CT tu 8888888818 HOANG MY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

26/05/2021 MBVCB. 1160298177. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

26/05/2021 MBVCB. 1160032604. NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 4112, Bac Giang chong dich. CT tu 0011001503650 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

26/05/2021 MBVCB. 1159730050. Ma so:4112 chung tay cung bac giang chong dich. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

26/05/2021 SHGD:10016244. DD:210526. BO:LE THAI HUNG. Remark:Ung ho ms 4112 300,000

26/05/2021 145695. 260521. 120801. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. 30,000

26/05/2021 878126. 260521. 114640. Tran Thi Loc ung ho ma so 4112 Chung tay cung bac giang chong dich FT21146214406083 500,000

26/05/2021 208109. 260521. 104747. Tran Kieu Hung UH Ms 4112 1,000,000

26/05/2021 166980. 260521. 095143. ISL20210526095143249-ung ho Chung tay cung Bac Giang chong dich ms 4112 2,000,000

26/05/2021 977504. 260521. 094801. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH MS 4112 1,000,000

26/05/2021 014709. 260521. 083517. 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

26/05/2021 MBVCB. 1159045204. maso 4112. chung tay cung BG chong dich. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

26/05/2021 607785. 260521. 000715. MS 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21146403175595 100,000

27/05/2021 670036. 260521. 234139. Ung ho ma 4112 y bac si Bac Giang 500,000

27/05/2021 786857. 270521. 121214. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21147637563083 2,000,000

27/05/2021 768225. 270521. 115057. Ung ho hoan canh 4112 FT21147637486223 1,000,000

27/05/2021 734737. 270521. 111653. Ung ho bac si Bac Giang FT21147070910693 300,000

27/05/2021 226274. 270521. 095231. TO THANH TRUNG Ung ho Bac Giang chong dich MS4112 200,000

27/05/2021 MBVCB. 1160865973. MS 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri 50,000

27/05/2021 127596. 270521. 094637. Chung tay cung Bac Giang chong dich 300,000

27/05/2021 133387. 270521. 084715. NGUYEN THU LAN xin ung ho BAC GIANG chong dich ma so 4112 500,000

27/05/2021 178531. 270521. 082957. Vietcombank; 1017378606; PHAM THI DUYEN ung ho ma so 4112 200,000

27/05/2021 MBVCB. 1160553615. QUACH VAN QUYNH, ung ho MS 4112, chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0351000631087 QUACH VAN QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 500,000

28/05/2021 MBVCB. 1162220643. Ma so 4112:?Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

28/05/2021 351907. 270521. 231756. Bac Giang co len FT21148174388609 100,000

28/05/2021 080393. 280521. 204954. 4112 ung ho BG chong covid 100,000

28/05/2021 MBVCB. 1163210573. NGUYEN BICH DUNG chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011000065612 NGUYEN BICH DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 100,000

28/05/2021 007472. 280521. 151230. 4112 Ung ho Bac Giang chong dich 50,000

28/05/2021 782278. 280521. 144312. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

28/05/2021 MBVCB. 1162878076. Nhom ace ndt HP ck ung ho ma so 4112. CT tu 0031000204179 NGUYEN VAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

28/05/2021 IBVCB. 1162846637. ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri 50,000

28/05/2021 MBVCB. 1162685944. Tran bao ung ho 4115 4114 4113 4112 4111 4118 4117 4119 4116 4110 4109 4108 4107 4106 moi tk 200k . CT tu 0721000523747 TRAN XUAN DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 243,000

28/05/2021 629210. 280521. 114523. UNG HO MS 4112 FT21148926499900 100,000

28/05/2021 IBVCB. 1162656488. Ma 4112. CT tu 0011003696691 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri 200,000

28/05/2021 905735. 280521. 102825. Giang Son ung ho ms 4112 4114 4115 4117 moi ms 400k 400,000

28/05/2021 099721. 280521. 100950. MS4112 chung tay cung bac giang chong dich 100,000

28/05/2021 714340. 280521. 070153. Ma so 4112 - cung Bac Giang chong dich 2,000,000

29/05/2021 MBVCB. 1165109583. UNG HO BAC GIANG CHONG DICH - MS 4112. CT tu 0111000095445 CHUNG THI YEN NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 1,000,000

29/05/2021 926635. 290521. 204444. Ung ho ma so 4112 FT21151930340061 250,000

29/05/2021 858919. 290521. 191538. Le Ngoc Tram ung ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21151420042530 1,000,000

29/05/2021 MBVCB. 1164899487. ung ho ma so 4112 4113 4114 4115 4116. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri 200,000

29/05/2021 MBVCB. 1164689538. NGUYEN QUANG HUY chuyen tien ung bo Bac Giang ma so 4112. CT tu 0971000666869 NGUYEN QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

29/05/2021 MBVCB. 1164520686. Be Xuka giup do ma so 4112. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI 200,000

29/05/2021 167110. 290521. 100815. Nguyen hoa binh nho bao dan Tri chuyen ung hoMa so 4120 anh Vo van Quoc 1000 000Ma so 4112 chong dich bac Giang vnd 4 000 000 4,000,000

30/05/2021 716314. 290521. 230611. UNG HO MA SO 4112. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH-290521-23:08:47 716314 300,000

30/05/2021 MBVCB. 1165901121. PHAM THI HANG chuyen tien ung ho 4112 chung tay cung Bac Giang Chong dich. CT tu 0461000500828 PHAM THI HANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI 2,000,000

30/05/2021 MBVCB. 1165882849. uhms 4116 4115 4114 4113 4112 moi ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri 200,000

30/05/2021 051262. 300521. 041947. Giup ms 4112 Chung tay giup Bac Giang chong dich FT21151489800943 500,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

21-05-2021 08:30:10 GD Minh Thu- An Thu UH Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

21-05-2021 08:34:33 CT DEN:114108126523 Ung ho Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang Chong Dich NAM MO QUAN THE AM BO TAT 21,000

21-05-2021 09:05:32 MS 4112. Chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

21-05-2021 09:24:02 BUI HAI LY UNG HO MS 4112 200,000

21-05-2021 09:30:16 ung ho Bac Giang 100,000

21-05-2021 09:31:43 NGUYEN XUAN KHIEM chuyen tien chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

21-05-2021 09:38:06 CT DEN:114110215292 chuyen khoan ung ho ms 4112 100,000

21-05-2021 09:43:56 HOANG THI MINH HOA chuyen tien Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 2,000,000

21-05-2021 09:51:14 MS 4112;chung tay cung Bac Giang chong dich 80,000

21-05-2021 09:57:48 NGUYEN MAU CUONG chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich 200,000

21-05-2021 10:26:53 ung ho chong dich covid o bac giang 200,000

21-05-2021 10:38:16 Ngo Nam Phuong chuyen tien ung ho covid Bac Giang 500,000

21-05-2021 10:58:30 4112; chung tay cung bac giang chong dich 200,000

21-05-2021 11:15:12 VU THI THU THUY Chuyen tien Ma so 4112Chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

21-05-2021 13:39:04 ma so 4112 50,000

21-05-2021 15:29:08 4112; 29,000

21-05-2021 15:38:05 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

21-05-2021 17:41:50 TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4112 500,000

21-05-2021 17:57:33 CT DEN:114117972619 4112 50,000

21-05-2021 18:25:43 CT DEN:114111112811 Do Van Chung ung ho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. Xin cam on FT21141140128916 200,000

21-05-2021 18:42:09 CT DEN:210129376079 ung ho co vid 4112 200,000

21-05-2021 19:08:03 LE VAN TRINH Ung ho Bac Giang chong covid 300,000

21-05-2021 20:26:29 LPT ung ho ms 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

21-05-2021 21:10:12 ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 100,000

21-05-2021 22:52:02 4112 ung ho Bac Giang 200,000

22-05-2021 09:16:54 uhms4112 100,000

22-05-2021 10:29:27 ung ho ma so 4112 cung Bac Giang chong dich 300,000

22-05-2021 10:59:21 CT DEN:114203270834 Gia dinh Thai An ung ho ma so 4112 chong dich Bac Giang 1,000,000

23-05-2021 12:53:13 MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 250,000

23-05-2021 15:46:27 ms 4112.cau chuc moi nguoi vuot qua dich benh. 50,000

24-05-2021 10:31:46 Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

24-05-2021 11:37:49 TRA XUAN BINH GIUP MS 4112 5,000

24-05-2021 13:48:53 Pham Viet Ha ung ho ma so 4112 ; chung tay cung Bac Giang chong dich 3,000,000

24-05-2021 14:40:12 So GD goc: 10032873 Ung ho Bac Giang chong dich ma so 4112 300,000

24-05-2021 16:22:37 ung ho MS 4112 chung tay cung BG chong dich 200,000

25-05-2021 15:49:23 4112 100,000

26-05-2021 10:58:06 Ung ho ma so 4112 20,000

26-05-2021 15:50:57 ms 4112; chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

26-05-2021 16:30:09 UH ma so 4112 300,000

26-05-2021 21:12:59 CT DEN:114614418086 Ung ho 200k moi ma so 4117 4115 4116 4114 4112 FT21147925207709 200,000

27-05-2021 10:22:49 ma so 4112 cung Bac Giang chong dich 100,000

27-05-2021 21:40:20 CT DEN:114714385422 4112: Bac Giang co len day lui covid 100,000

28-05-2021 09:32:34 ms 4112 ho tro Bac Giang chong dich 200,000

30-05-2021 15:27:40 CT DEN:115015526681 Ung ho Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang Chong Dich NAM MO QUAN THE AM BO TAT 10,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

25/05/2021 16h 58' 29 MB ( 456269) ( Ms 4112) 500,000

21/05/2021 MB ( 787902) ( TRANG ung ho ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich) 300,000

21/05/2021 231414 - Agribank; 1400206035022; ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

22/05/2021 IM Fund Transfer ( ABM) - 147649 - Agribank; 1400206035022; 4112 200,000

22/05/2021 IM Fund Transfer ( ABM) - 758188 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN DUC DOANH chuyen khoan 4112 300,000

22/05/2021 IM Fund Transfer ( ABM) - 296541 - Agribank; 1400206035022; Ung ho 4112 1,000,000

22/05/2021 MB ( 933778) ( Ma so 4112?Chung tay cung Bac Giang chong dich.) 200,000

24/05/2021 IM Fund Transfer ( ABM) - 078607 - Agribank; 1400206035022; 4112 Bac Giang 200,000

24/05/2021 974004 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4112 Chung tay cung B Giang chong dich 100,000

26/05/2021 131896-Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4112Chung tay cung Bac Giang chong dich 150,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày26/5/2021 - 30/5/2021

25/05/2021 11: 47: 44 REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 4112 300,000

21/05/2021 08: 37: 18 REM Tfr Ac: 1501 000 0684391 BUI THI THU TRANG Chuyen tien 4112 ung ho bac giang 200,000

21/05/2021 08: 45: 08 REM Tfr Ac: 4831 000 0220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

21/05/2021 09: 24: 35 REM Tfr Ac: 4881 000 0556410 NGUYEN MINH DUC gui 4112 50,000

21/05/2021 09: 52: 39 REM Tfr Ac: 2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA Chuyen tien tiep suc chong dich ma 4112 300,000

21/05/2021 10: 03: 13 REM Tfr Ac: 4511 000 0522972 PHUNG THI HUU ung ho Bac Giang chong dich 200,000

21/05/2021 10: 05: 52 REM Tfr Ac: 3141 000 1580195 BANH XUAN HOAI Chuyen tien chung tay cung Bac Giang Chong Dich 1,000,000

21/05/2021 10: 12: 33 REM Tfr Ac: 2161 000 0119175 CAO THI HANG NGA Ma 4112 chung tay cung Bac Giang Chong dich 100,000

21/05/2021 10: 22: 25 REM Tfr Ac: 1221 000 0713111 NGUYEN THI THU HUONG Ung ho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 10: 46: 19 REM Tfr Ac: 1231 000 1075680 UONG THI PHUONG ANH Ong Tu Van ck cho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 5,000,000

21/05/2021 11: 09: 56 REM TKThe : 19036415038017, tai TCB. Ms 4112 FT21141008366754 -CTLNHIDI 000 001081967636-11-CRE-002 300,000

21/05/2021 11: 43: 49 REM Tfr Ac: 1241 000 3808913 PHAM THUY DUNG Ma so 4112 chung tay cung BG chong dich 350,000

21/05/2021 12: 00: 30 REM Tfr Ac: 1211 000 0360884 NGUYEN PHUONG QUYNH Ma so 4112 ung ho bac giang chong dich 200,000

21/05/2021 12: 25: 17 REM Tfr Ac: 7621 000 0825322 NGO THE NGHIA ung ho bac giang chong dich 200,000

21/05/2021 12: 42: 40 REM Tfr Ac: 1231 000 1100713 KOLMAKOVA EKATERINA Kolmakova Ekaterina chung tay cung Bac Giang chong dich Ma so 4112 5,000,000

21/05/2021 13: 13: 48 REM Tfr Ac: 1201 000 5890671 TRAN THI HOA chung tay cung bac giang chong dich ms 4112 200,000

21/05/2021 13: 47: 40 REM Tfr Ac: 6351 000 0822405 HO NGOC QUANG ung ho ma so 4112 100,000

21/05/2021 14: 11: 53 REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4112. chung tay cung bac giang chong dich 100,000

21/05/2021 14: 21: 36 REM Tfr Ac: 1211 000 0042076 VAN THI PHUONG THAO ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich 500,000

21/05/2021 14: 51: 42 REM Tfr Ac: 1181 000 0026261 HA THI THAI ma 4112 chung tay cung bac giang chong dich 500,000

21/05/2021 15: 13: 58 REM TKThe : 19028417861028, tai TCB. Ms 4112. Viet Nam chien thang dai dich FT21141150472505 -CTLNHIDI 000 001082501013-11-CRE-002 200,000

21/05/2021 15: 36: 27 REM Tfr Ac: 1231 000 0864487 PHAN THI THANH HOA Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 15: 43: 36 REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4112 200,000

21/05/2021 15: 54: 45 REM Tfr Ac: 3901 000 0446944 PHAM DINH HIEU MS 4112 CT cung BG chong dich 100,000

21/05/2021 16: 12: 56 REM Tfr Ac: 7021 000 0033853 VO THI NGOC DUNG ung ho Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 16: 14: 22 REM Tfr Ac: 1261 000 0210036 TRAN THI TUYEN 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

21/05/2021 16: 32: 23 REM Tfr Ac: 3211 000 0939583 VU THI MAI ANH ung ho ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich 1,000,000

21/05/2021 16: 38: 52 REM TKThe : 02978816201, tai Tienphongbank. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich -CTLNHIDI 000 001082764743-11-CRE-002 500,000

21/05/2021 17: 14: 14 REM Tfr Ac: 4331 000 0379662 NGUYEN THI THANH HUYEN Chuyen tien ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich 500,000

21/05/2021 21: 12: 49 REM Tfr Ac: 1251 000 0924905 PHAM THI HUONG Chuyen tien ma 4112 2,000,000

21/05/2021 22: 32: 36 REM Tfr Ac: 2611 000 0089773 VU THI THU HA Chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

22/05/2021 12: 14: 14 REM TKThe : 19021518701019, tai TCB. Ung ho ma so 4112 FT21142750809671 -CTLNHIDI 000 001084250254-11-CRE-002 100,000

22/05/2021 14: 05: 50 REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

22/05/2021 15: 50: 31 REM TKThe : 109 000 856875, tai Vietinbank. Do Thi Hang chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac giang chong dich -CTLNHIDI 000 001084620885-11-CRE-002 500,000

22/05/2021 20: 23: 05 REM Tfr Ac: 2161 000 0502599 LE THI HIEN 4112 1,000,000

22/05/2021 22: 45: 36 REM Tfr Ac: 1201 000 6655882 NGO THANH THUY Ung ho ma so 4112 200,000

23/05/2021 01: 41: 13 REM Tfr Ac: 1301 000 1849373 LE QUOC TRUNG Tam long nhan ai ma so 4112, chung tay cung Bac Giang chong dich. Transaction at date 2021-05-22-23.12.45 200,000

24/05/2021 10: 09: 01 REM Tfr Ac: 4321 000 0588771 TRAN THI HOANG NHUNG Nguyen Tran Quang Minh ung ho ms 4112 300K va ms 4107 200K 300,000

24/05/2021 12: 25: 26 REM TKThe : 19033680878011, tai TCB. MS4112 CHUNG TAY BAC GIANG CHONG DICH FT2114494 000 7608 -CTLNHIDI 000 001087776493-11-CRE-002 300,000

24/05/2021 16: 55: 44 REM TKThe : 66296596866, tai Standard Chart. Ma so 4112 Binh Nguyen ung ho Bac Giang -CTLNHIDI 000 001088487250-11-CRE-002 1,000,000

25/05/2021 06: 05: 20 REM Tfr Ac: 2111 000 0931736 NGUYEN THI QUYNH TRANG Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 500,000

25/05/2021 15: 28: 24 REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4112 FT21145603945460 -CTLNHIDI 000 001090437036-11-CRE-002 100,000

25/05/2021 16: 31: 11 REM Tfr Ac: 2201 000 0610439 NGUYEN DINH CHIEN Nguyen Quy Dinh ung ho MS4112 1,000,000

26/05/2021 14:07:11 REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4112 4113 4114 200,000

26/05/2021 05:46:30 REM TKThe : 110256566, tai VPB. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich - CTLNHIDI 000 001091513044 - 11 - CRE - 002 1,000,000

26/05/2021 15:31:25 REM TKThe : 19036225580011, tai TCB. IELTS Hieu Minh - Lop CB31 - Ung ho ma so 4112 FT21146017026566 - CTLNHIDI 000 001092661113 - 11 - CRE - 002 200,000

27/05/2021 08:02:25 REM 151 KHTC CAC CHAU O CU XA NGUYEN VAN TROI P17 Q.PHU NHUAN UNG HO CAC MS 4116 4112 4097 4085 VA 4089 MOI TRUONG HOP 2TR TONG 10TR 2,000,000

27/05/2021 14:58:49 REM TKThe : 19030273142999, tai TCB. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21147433310849 - CTLNHIDI 000 001094750974 - 11 - CRE - 002 200,000

28/05/2021 21:02:52 REM Tfr Ac: 2111 000 0354801 TRAN THI NHU CHANG Chuyen tien ung ho vung dich Covid Bac Giang 300,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

21/05/2021 08:49 NGO QUANG TRUNG gui ma so 4112 gop suc chong dich 400,000

21/05/2021 09:03 LE DUY HUNG DUY HUNG UNG HO BG 200,000

21/05/2021 09:08 TRAN TAN MY TRAN TAN MY chuyen khoan 4112-CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH 200,000

21/05/2021 09:49 ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 1,000,000

21/05/2021 10:14 DO THANH TUNG Ma so 4112: Chung tay cung Bac Gian g chong dich 1,000,000

21/05/2021 11:53 TA NGOC VAN Ma so 4112: Chung tay cung Bac Gian g chong dich 300,000

21/05/2021 12:19 TRAN THI NGOC ANH Ung ho ma 4112 Bac Giang bao Dan Tr i tam long nhan ai 300,000

21/05/2021 13:25 THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4112 50,000

21/05/2021 13:40 NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4112 200,000

21/05/2021 15:14 NGUYEN THI NGOC LAN 4112 -Thuong yeu Bac Giang 100,000

21/05/2021 16:15 TRAN THU HA Gd TRAN THU HA ma 4112: bac giang c hong dich 100,000

21/05/2021 18:10 NGUYEN THI THU HIEN NGUYEN THI THU HIEN chuyen khoan ma so 4112 chung tay cung bac giang c hong dich 300,000

22/05/2021 00:01 Le Thi Hoa ung ho ma so 4112 FT2114 2092200086 - Ma giao dich Trace 33 3635 114116333635WIBT-SML 50,000

22/05/2021 00:01 Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac G iang chong dich Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 50,000

22/05/2021 05:18 Ung Ho Ms4112 200,000

24/05/2021 00:01 Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich - Ma giao dich Trace 186243 114305186243WIBT-SML 100,000

24/05/2021 00:01 PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4112 100,000

24/05/2021 11:56 TRAN ANH HAO 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich 200,000

25/05/2021 11:37 NGUYEN THI LAN HUONG NGUYEN THI LAN HUONG ung ho Covid Bac Giang 200,000

26/05/2021 20:25 4112 100,000

26/05/2021 22:32 HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4112 100,000

27/05/2021 16:35 NHU NGOC TOAN NHU NGOC TOAN chuyen khoan ma so 41 12 chung tay cung Bac giang chong d ich 500,000

28/05/2021 08:11 ung ho ma so 4112 200,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

21/05/2021 13:56 ung ho ma so 4112chung tay cung bac giang chong dich 100,000

21/05/2021 11:07 PHAN DO HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI - MA SO 4112 - CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH 5,000,000

21/05/2021 09:56 NGUYEN THI PHUONG ung ho ma so 4112 CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI 300,000

21/05/2021 08:57 ma 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich 1,000,000

29/05/2021 TRINH THU HANG UNG HO MS 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH 500,000

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 26/5/2021 - 30/5/2021

21/05/2021 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH GD 455191 - 052121 12 : 14 : 15 1,000,000

29/05/2021 IBLE THI SUONG UN HO MA SO 4112: CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH 500,000

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 21/5/2021 - 26/5/2021

21/05/2021 Lê Trần Mạnh;0988186766;100000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 100,000

21/05/2021 Nguyễn Khánh Huyền;0984886166;200000;Ma so 4112: 200000 200,000

21/05/2021 Hành Tinh Xanh;0908299578;200000;Ma so 4112: 200000 200,000

21/05/2021 Đỗ Quốc Thắng;0963668168;30000;Ma so 4112: 30000 30,000

21/05/2021 Tran Thu Hong;098284664;500000;Mã số 4112: Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 500,000

21/05/2021 VU VAN DOAN;0868275123;100000;Ma so 4112: 100000 100,000

21/05/2021 Nguyễn Hoàng Việt;0395871902;20000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 20,000

21/05/2021 Nguyễn Xuân Vĩnh;0977577924;100000;Ma so 4112: 100000 100,000

21/05/2021 Ngô Hồng Dương;0919168163;500000;Mã số 4112: Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 500,000

21/05/2021 Vu Ha Dung;0931710119;500000;Ma so 4112: 500000 500,000

21/05/2021 TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG;0963175447;100000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 100,000

22/05/2021 Lê Thanh Tuyền;0972896378;200000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 200,000

22/05/2021 hoang hai dang;0969111342;10000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 10,000

22/05/2021 T;0333493440;30000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 30,000

22/05/2021 Nguyen Xuan Duy;0396318135;10000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 10,000

22/05/2021 Hiếu Nghĩa;0913522979;20000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 20,000

23/05/2021 Chí Thiện;0354909499;200000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 200,000

23/05/2021 Trần Thị Thanh Vân;0912660468;300000;Ma so 4112: 300000 300,000

23/05/2021 Võ Anh Duy ;0977662947;10000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 10,000

24/05/2021 Phu;0778689320;50000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 50,000

24/05/2021 Ngô Trí Thành;0353428723;20000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 20,000

24/05/2021 Lê Sỹ Mạnh Duy;0349939393;20000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 20,000

24/05/2021 Nguyen Hung;0338671778;5000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 5,000

24/05/2021 Vũ thị thu hiền;0376474536;100000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 100,000

25/05/2021 Ba Mẹ Daisy;0372472291;500000;Ma so 4112: 500000 500,000

25/05/2021 Lê Trần Mạnh;0988186766;100000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 100,000

25/05/2021 Minh Nghĩa;0385179985;2000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 2,000

25/05/2021 An;0964384528;20000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 20,000

25/05/2021 Nhật;0916801567;1000000;Ma so 4112: 1000000 1,000,000

26/05/2021 Nguyễn Tuấn Hưng;0983234727;100000;Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang 100,000

26/05/2021 Nguyễn Hà Minh Châu;0978844025;100000;Ma so 4112: 100000 100,000