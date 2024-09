Dân trí là đơn vị đầu tiên trao 10 tấn gạo, 3 tấn nhu yếu phẩm tới Cao Bằng

Sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại nặng nề sau cơn bão Yagi tại Cao Bằng, trưa ngày 11/9, đoàn thiện nguyện của báo Dân trí đã xuất phát từ Hà Nội để hướng về người dân tại đây. Chuyến xe gồm 3 tấn hàng hóa là các nhu yếu phẩm như: mì tôm, lương khô, nước, xúc xích, đèn pin, bánh mì, bánh ngọt, áo phao… Một chuyến xe khác chuyên chở 10 tấn gạo cũng đã lên đường hướng về người dân Cao Bằng.

Tuyến đường qua Thái Nguyên không thể lưu thông do ngập lụt, đoàn thiện nguyện đã di chuyển qua Lạng Sơn để tiếp cận thành phố Cao Bằng. Sau hơn 7 giờ di chuyển bằng xe dưới trời mưa tầm tã, đoàn đã đến thành phố Cao Bằng.

Xe đến thành phố Cao Bằng cũng là lúc cơn mưa vừa ngớt, một màn đêm ảm đạm bao phủ toàn thành phố. Sau khi bàn bạc với MTTQ tỉnh Cao Bằng được biết, đường vào các xã bị phong tỏa bởi hàng chục điểm sạt lở. Không ít tuyến đường nước đã dâng lên trên ngọn tre không thể tiếp cận nên việc tiếp cận người dân gặp nạn vô cùng khó khăn.

Do đó, đoàn thiện nguyện của báo Dân trí chỉ có thể lên đường đến huyện Nguyên Bình vào sáng nay (12/9). Trước khi lên đường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang đã tiếp nhận 10 tấn gạo cùng 3 tấn nhu yếu phẩm của bạn đọc Dân trí gửi tới người dân.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Cao Bằng thông qua báo Dân trí gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới tình cảm của người dân cả nước đã hướng về địa phương. MTTQ tỉnh sẽ cố gắng phân phối và hỗ trợ toàn bộ số nhu yếu phẩm, tiền mặt của các mạnh thường quân đến tận tay người dân gặp nạn.

Sau khi bàn giao, đoàn thiện nguyện đã được anh Phạm Huy Thành, chủ một hãng taxi tài trợ toàn bộ xe di chuyển vào điểm sạt lở. Anh Thành cho biết, hiện tại rất nhiều nhân sự của hãng đang được huy động để đưa miễn phí các tổ chức, cá nhân vào sâu trong vùng sạt lở hỗ trợ bà con gặp nạn.

"Tôi cũng mong muốn góp một phần công sức vào việc cứu trợ để người dân quê tôi sớm vượt qua nỗi đau, mất mát do bão lũ gây ra", anh Thành chia sẻ.

Được phân công đón đoàn thiện nguyện của báo Dân trí, chị Nguyễn Như Lê đã có mặt từ sớm để hỗ trợ xếp nhu yếu phẩm lên xe. Chị Lê cho biết, từ khi xảy ra sạt lở, chính chị đã cùng người thân tự mua đồ và vận động người quen ủng hộ cho đồng bào vùng lũ.

Vừa lái xe, chị Lê vừa chia sẻ, nửa đêm, chị nhận được điện thoại của người quen từ huyện Bảo Lạc nói: "Chị ơi em rét quá, chị có quần áo không gửi lên giúp gia đình em, hết bao nhiêu tiền em gửi".

"Nhận được cuộc gọi ấy, tôi lập tức kêu gọi mọi người cùng chung tay gom vật tư lại để sáng hôm sau mang đến cho người dân. Tôi cùng 2 người bạn lái xe hàng chục cây số để đưa vật tư cho những xã bị cô lập. Trên đường đi gặp điểm sạt lở nào tôi lại đăng lên mạng để nhờ ai có xe tải thì ra giúp chuyển đồ", chị Lê nói.

Những thông tin về thiệt hại của người dân đã được chị Lê thống kê chi tiết sau gần 4 giờ đồng hồ lái xe. Vượt qua hơn 70km đường núi, đoàn thiện nguyện cũng tới được xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Báo Dân trí gần như là đơn vị thiện nguyện đầu tiên (ngoài lực lượng chức năng) tiếp cận được với người dân ở đây do trước đó tuyến đường vào xã hoàn toàn bị phong tỏa bởi sạt lở.

Chứng kiến cảnh hoang tàn của xóm làng sau cơn bão Yagi, phóng viên không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của người dân vùng cao. Không chỉ mất điện, mất nước, nhà cửa đổ nát, tài sản mất trắng, người dân hiện đang phải sống chen chúc nhau trong vài căn nhà còn sót lại gần nhà văn hóa của xóm.

Bước vào nhà văn hóa xóm Lũng Lỳ, một mùi ẩm mốc xộc lên cùng mùi tanh khiến những thanh niên khỏe mạnh trong đoàn cũng phải choáng váng. Với điều kiện sống như vậy, nhưng nhiều người dân tại đây vẫn cảm thấy may mắn vì không mất đi tính mạng, không mất đi người thân sau vụ lở đất.

Sau khi động viên người dân và làm việc với lãnh đạo xã Lũng Lỳ, đoàn thiện nguyện báo Dân trí đã trao tận tay 7 hộ dân có người thân mất trong vụ sạt lở. Mỗi hộ nhận được 5 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm của bạn đọc gửi tặng.

Tranh thủ khi chưa mưa, đoàn thiện nguyện tiếp tục tiến sâu vào trong huyện Nguyên Bình (giáp địa phận huyện Bảo Lạc). Trong tâm thế gặp điểm nào hỗ trợ điểm đó, PV đã may mắn tiếp cận được người dân tại xóm Lũng Sùng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình).

Theo lãnh đạo xã, còn một vài xóm đến thời điểm hiện tại vẫn mất liên lạc, công tác cứu hộ đang gấp rút được thực hiện. Xóm Lũng Sùng dù gần ủy ban xã nhất nhưng thiệt hại về người vẫn rất lớn. Trong đó, 6 hộ dân có người thiệt mạng sau vụ sạt lở vừa qua.

Ngay lập tức, đoàn thiện nguyện đã trích 6 phần quà gửi đến các hộ bị thiệt hại về người. Tổng số tiền mặt là 30 triệu đồng. Các nhu yếu phẩm sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng chuyển tới người dân sau khi xe tải có thể tiếp cận địa bàn.

Bà Dương Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 3 ngày đầu tiên khi xảy ra thiên tai, rất ít thông tin về lũ lụt, sạt lở gây tổn thất về người và nhà cửa trên các thông tin đại chúng và mạng xã hội về con người tại tỉnh Cao Bằng.

Nguyên nhân theo bà Tiên một phần vì người dân vùng bị thiệt hại ít dùng mạng xã hội và còn ngại xin cứu trợ, cứu hộ. Thêm vào đó, bà con đều là dân tộc thiểu số ít người sống ở vùng cao, vùng sâu, thung lũng nên chưa có điều kiện dùng điện thoại thông minh. Thậm chí có nơi chưa có sóng điện thoại.

"Báo Dân trí là đơn vị đầu tiên đã liên hệ với MTTQ tỉnh Cao Bằng để tặng 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho bà con và sẵn sàng đồng hành cùng MTTQ tỉnh trong những ngày qua đến các vùng bị thiệt hại cứu trợ.

Tôi rất xúc động vì thời điểm đó là chuyến hàng gạo đầu tiên và sự quan tâm đầu tiên mà MTTQ tỉnh nhận được. Qua đó góp phần lan tỏa sự sẻ chia với đồng bào nhân dân vùng bị tổn thất", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng nói.

Các đoàn thiện nguyện của báo Dân trí đã tới Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và sẽ tiếp tục tới Lào Cai để gửi tận tay tình cảm của bạn đọc cả nước tới những người dân bị thiệt hại do bão Yagi.

