"Con đã kiên trì chịu đựng bao đau đớn, mẹ sao nỡ buông tay"

Suýt chết mấy bận, 6 tháng mổ 6 lần

Nhìn cậu bé nhỏ choắt nằm trên giường, không ai dám nghĩ bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (SN 2017) đã 5 tuổi. Bé gầy gò và đôi chân bé tẹo, khuôn mặt hốc hác và méo xệch mỗi khi cười. Nhưng nếu biết hành trình bé đã trải qua, không ai dám khinh thường cậu bé tí teo ấy...

Theo chị Nguyễn Thị Mến (mẹ của bé Thắng, ngụ thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), con sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, 2 tuổi đã chạy nhảy lanh lợi, nói chuyện rõ ràng. Nhưng đến giữa năm 2020, bé đột nhiên đau chân và có biểu hiện đi lại cà nhắc, nghiêng một bên.

Chị Mến cho biết: "Ban đầu em nghĩ con đùa giỡn, tập đi cà nhắc để trêu mọi người. Đến tháng 8 thì chân con xụi xuống, không đứng được nữa em mới biết có chuyện".

Ngày đó, chị Mến gom góp hết tiền vốn bán bánh mì được gần 3 triệu đồng rồi đưa Thắng vào TPHCM thăm khám. Thấy tình trạng của bé, bác sĩ Nhi đồng 2 tư vấn cho con đi chụp MRI. Kết quả cho thấy có khối u lớn chèn ở não bé, khu vực sau đầu, phải phẫu thuật gấp để bảo toàn tính mạng cho con.

"Bác sĩ bảo phải nhập viện liền nhưng em làm gì có tiền, phải xin cho con về để gom tiền. Mãi đến tháng sau, nhà em mới vay được 12 triệu đồng cho con nhập viện mổ", chị Mến cho hay.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, bé đang trong giai đoạn hồi sức thì vết thương nhiễm trùng, phải mổ lại.

Sau đợt phẫu thuật lần 2, bé xuất viện về nhà được 7 ngày thì bị nôn ói liên tục, mắt mờ đi. Gia đình đưa đi cấp cứu mới phát hiện trong não có dịch, phải mổ lần 3 để đặt ống dẫn lưu.

Sau đợt mổ này, bác sĩ khuyên gia đình đưa Thắng sang bệnh viện Ung bướu để hóa trị vì đây là u ác. Nhưng vì không còn tiền, chị Mến đành đưa con về nhà uống thuốc Nam cầm chừng.

Về nhà được 4 tháng, đến gần Tết nguyên đán 2021, bé Thắng lại bị nôn ói, mắt mờ như lần trước. Chị Mến lại ôm con chạy đi cấp cứu, phát hiện ống dẫn lưu bị nghẹt, phải mổ lần 4 để lấy ra.

Sau đợt mổ lần 4, vết thương của Thắng lại bị nhiễm trùng, lại phải mổ lần 5. Khi vết mổ ổn định, Thắng lại phải trải qua ca mổ thứ 6 để đặt ống dẫn lưu mới vào.

Thấy con mấy lần suýt chết, phải mổ đi mổ lại nhiều lần, chị Mến đành cắn răng xin cha mẹ cầm cố nhà đất để vay tiền cho con nhập viện hóa trị vào tháng 3/2021. Sau phác đồ hóa trị 6 chu kỳ, Thuận Thắng tiếp tục xạ trị 32 tia, đến nay điều trị bằng thuốc vì vùng não vẫn còn tổn thương.

Con kiên cường thế không lẽ em đầu hàng

Hiện Thuận Thắng vẫn chưa thể tự ngồi dậy được. Mẹ đỡ dậy chỉ ngồi được dăm ba phút rồi lảo đảo ngã xuống. Do di chứng phẫu thuật, bé bị liệt một bên mặt, lúc cười là cơ mặt co rúm lại, miệng méo xệch...

Chị Mến vui vẻ cho hay: "Được vậy là em mừng lắm rồi. Ngày mới phẫu thuật xong, con nằm liệt không biết gì, tay chân còn không nhúc nhích được. Em phải kiên trì cho con tập vật lý trị liệu suốt cả năm qua mới được vậy".

Nhưng niềm vui của người mẹ trẻ chỉ thoáng qua, nhìn con hồi phục tốt mà chị cảm thấy bản thân có lỗi với con. Bởi hành trình để cứu con còn rất dài mà chị gần như đã kiệt sức.

Thời gian bé Thắng phát bệnh cũng là thời gian mà dịch Covid-19 xuất hiện. Hơn một năm dài, chị theo đuổi hành trình điều trị cho con trên những chuyến xe ngược xuôi từ Huế về Bình Thuận, từ Bình Thuận vào TPHCM trong điều kiện dịch bệnh. Hơn một năm dài ăn cơm khắp các bệnh viện, ở trọ khắp nơi để tìm phương cách cứu con.

Những chuyến xe cấp cứu tốn kém để vượt qua những chốt kiểm dịch trong những ngày giãn cách xã hội… Tất cả đã khiến gia đình chị Mến khánh kiệt, cầm cố nhà đất của cha mẹ, vay mượn bên ngoài cả trăm triệu đồng.

Chị Mến cho hay: "Lúc trước em bán bánh mì, chồng đi làm thuê cũng đủ nuôi 3 đứa con nhỏ. Nhưng từ ngày bé Thắng bệnh, vợ chồng em phải nghỉ làm đưa con đi chữa trị khắp nơi, không có thu nhập. Nếu không có sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm và các nhà hảo tâm thì em đã gục ngã từ lâu rồi".

Thấy tình cảnh gia đình chị khó khăn quá, nhiều người khuyên Mến đưa con về. Nhưng chị tâm sự: "Ai cũng bảo mắc bệnh này còn ráng chữa làm gì, đưa về nhà chờ đến ngày con ra đi thôi. Nhưng thấy con kiên trì chịu đựng rất nhiều đau đớn vì dao kéo, kim tiêm suốt hơn một năm qua mà em không đành lòng. Con đã kiên cường đến thế, không lẽ em đầu hàng!".

Nhưng giờ đây, Mến đã sức cũng lực kiệt, chỉ biết cầu xin: "Rất mong mọi người giúp đỡ cho con tiếp tục điều trị, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác!".

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Mến, ông Ngô Văn Hải - Trưởng thôn Bình Long (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), thở dài: "Tội hai vợ chồng, đứa nào cũng chịu làm nhưng con đổ bệnh nên cả năm nay đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nợ nần khắp nơi mà con vẫn chưa hết bệnh".

Theo ông Hải, anh Nguyễn Hoàng Trường (cha bé Thắng) là bộ đội xuất ngũ, chí thú làm ăn và nhiệt tình công tác địa phương. Nhưng sau khi lập gia đình, vỡ kế hoạch nên sinh liền 3 đứa con nheo nhóc, hai vợ chồng chỉ đủ ăn mà không dư giả gì, nay có thêm đứa con mắc bệnh hiểm nghèo càng khó khăn hơn vì chi phí chữa trị quá tốn kém.

"Mong quý cơ quan và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình Trường. Hơn một năm trị bệnh cho con, hai vợ chồng nó bỏ hết công chuyện làm ăn, giờ không còn tiền điều trị rất tội nghiệp" - ông bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4414:

Nguyễn Thị Mến (mẹ bé Thuận Thắng)

Địa chỉ: thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0838445900

