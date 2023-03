"Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5"

Chỉ mới 9 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện bệnh, Đào Huy Tuấn (11 tuổi, trú thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) từ một đứa trẻ hoạt bát đã phải cắt bỏ một bên chân và di chuyển bằng nạng.

Có những ngày Tuấn nằm liệt trên giường bệnh vì không còn sức lực do căn bệnh ung thư xương hành hạ.

Chị Lê Thị Ngà, mẹ của Tuấn chia sẻ, gia đình vốn thuộc diện cận nghèo của xã, cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Ngoài 3 sào đất canh tác cà phê, hàng ngày, chồng chị theo người trong xã đi làm phụ hồ, còn chị chạy chợ để mưu sinh.

Tháng 7/2022, Đào Huy Tuấn được phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Cuộc sống của gia đình vốn khó khăn lại càng ngặt nghèo hơn.

"Tôi còn nhớ ngày đó cháu kêu đau chân nên tôi đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói cháu đang phát triển về xương nên chỉ cho thuốc về uống. Uống được mấy ngày, bệnh tình của cháu không thuyên giảm, chân phải sưng tấy nên vợ chồng tôi lo quá, đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng để khám", chị Ngà kể.

Ngày nghe kết luận từ bác sĩ, vợ chồng chị Ngà hoảng loạn và đau đớn vô cùng. Hai vợ chồng không nghĩ rằng cháu còn nhỏ mà đã mang căn bệnh quái ác ấy.

Nỗi đau càng lớn hơn, khi chỉ hơn một tháng sau, Tuấn phải mổ gấp, cắt bỏ chân phải để giữ lại mạng sống.

Theo chị Ngà, phát hiện con trai có một số tổn thương xương nên bệnh viện chỉ định cho Tuấn điều trị bằng hóa chất.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chân phải của Tuấn bị nhiễm trùng, có dấu hiệu hoại tử. Cậu bé buộc phải cắt bỏ chân để ngăn khối u ăn mòn lên những vị trí khác. Việc cắt bỏ chân của con không chỉ là nỗi đau về thể xác mà nó trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh của đôi vợ chồng nghèo.

"Cháu phải nằm viện hơn 2 tháng, không được về nhà một ngày nào. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cháu chỉ gọi điện về báo với mẹ là mai sẽ cắt chân và muốn tôi xuống với cháu. Thời điểm đó, tôi cũng mới sinh cháu thứ hai, chỉ biết gửi cháu cho người thân rồi đón xe xuống bệnh viện để động viên Tuấn. Con đau một, tôi đau mười, vì phẫu thuật xong, cháu sẽ không còn là một đứa trẻ lành lặn nữa", chị Ngà nức nở.

Theo chị Ngà, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Tuấn luôn tỏ ra mạnh mẽ, dũng cảm. Thay vì buồn phiền, khóc lóc thì Tuấn vượt qua những cơn đau, tự an ủi bản thân, thậm chí động viên bố mẹ để bố mẹ bớt phần nào lo lắng.

"Có ngày vì vất vả chăm sóc cháu nên đến đêm chồng tôi ngủ thiếp đi. Biết vậy, cháu ra nằm giường riêng, nén cơn đau, chỉ khẽ rên từng tiếng nhỏ để bố yên tâm ngủ trọn vẹn một giấc. Đồng hành cùng con trong suốt mấy tháng qua, có lúc chính Tuấn là điểm tựa để vợ chồng tôi mạnh mẽ mà sống, để chạy chữa cho cháu", chị Ngà nói.

Theo phác đồ điều trị, Tuấn phải hóa trị 13 đợt, đến nay cậu bé đã trải qua được 8 đợt điều trị. Cứ 10 đến 15 ngày, vợ chồng chị Ngà lại cùng con trai xuống TPHCM hóa trị.

Cũng từ thời gian phát hiện cháu Tuấn bị bệnh ung thư, cuộc sống gia đình anh chị đã có nhiều xáo trộn, kinh tế cũng khó khăn, chật vật hơn. Chồng chị Ngà - anh Đào Văn Huy vốn là lao động chính trong nhà, nay thường xuyên đi cùng con xuống TPHCM để điều trị bệnh.

Nhìn con bị bệnh tật giày vò, nhớ về quãng thời gian con chạy nhảy vui đùa cùng bạn bè trước đó, nhiều lúc chị Ngà không cầm nổi nước mắt. Chính bản thân chị Ngà từng nghĩ, nếu được đánh đổi, chị sẽ chịu thay con căn bệnh ấy, để con được sống một cuộc đời trọn vẹn và đủ đầy.

"Là cha, là mẹ nên thấy con đau mình cũng rất xót ruột. Bây giờ hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi cũng cố gắng vay mượn, mong sao đủ tiền để cháu vào đủ 13 toa thuốc. Nếu ông trời thương thì cháu ở lại được với vợ chồng tôi, còn không thì…", chị Ngà nghẹn ngào, không dám nói thẳng ra những lo sợ của vợ chồng chị suốt nhiều tháng qua.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình cháu Đào Huy Tuấn, ông Nguyễn Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà - cho biết trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Tuấn, thời gian qua, chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã dành sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt.

Chính quyền địa phương cũng mong muốn các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay với nhà trường, địa phương đồng hành cùng gia đình cháu Tuấn trong thời gian tới, để cháu được chạy chữa bệnh tình, có cơ hội sống để đến trường học.

